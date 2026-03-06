Danza: Sieni e Pasolini, partitura per parole, gesti, battiti e respiri

Firenze – Per ogni artista esiste un’opera che ne sintetizzi pienamente il percorso, che sia una sorta di summa del concetto artistico, del linguaggio, dei migliori frutti della sua estenuante ricerca? Per prendere un grande compositore, Johannes Brahms, certamente è la sua quarta sinfonia per lo stile e la struttura. Per un grande coreografo, Maurice Bejart, Le Molière immaginarie spettacolo al tempo stesso danza e recitazione, canto e musica. Per un grande artista del Rinascimento, Andrea Mantegna potremmo scegliere il Compianto sul Cristo morto alla Pinacoteca di Brera. E’ un esercizio che naturalmente dipende dai gusti e dalle sensibilità per chi lo pratica.

Per Virgilio Sieni, danzatore coreografo, direttore della Compagna di danza contemporanea che ha la base nei Cantieri Goldonetta, Cango, la partitura di parole, gesti, battiti e respiri che porta il titolo “Ma a che serve la luce? Da Le ceneri di Gramsci (1954) di Pier Paolo Pasolini” è sicuramente in buona posizione per vincere la scommessa.



Presentata alla Pergola in prima nazionale nel novembre scorso, in occasione del 50° anniversario della morte del poeta, Sieni la ripropone in questi giorni nella sala di Cango per il cartellone del festival “la Democrazia del corpo” da lui ideato. Forse lo spazio più raccolto rispetto al palcoscenico del grande teatro rende la performance più intima e più coinvolgente.



E’ lo stesso Sieni che ci guida nella scelta dell‘ultima composizione come paradigma del suo impegno artistico, soprattutto perché l’opera contiene riferimenti diretti ai suoi lavori più noti: dalle Variazioni Goldberg eseguite da Glenn Gould, che hanno fatto da base per una performance considerata il manifesto della sua arte coreografica, ai capolavori della pittura ai quali si è più volte ispirato, fra cui le deposizioni di Rosso Fiorentino e Pontormo, la Madonna del Parto di Piero della Francesca e, appunto, il Cristo morto del Mantegna, fino alla marionetta usata in Nudità, una performance con Mimmo Cuticchio in cui l’arte della danza e l’arte della marionetta diventano un solo linguaggio. Ancora, l’entrata in scena della carta dorata dei colori del Manierismo e del Rinascimento (Sieni) o la fiammella che si accende e si spegne a evocare la pasoliniana scomoarsa delle lucciole.



Sono “citazioni” , dunque, che l’artista spesso ama fare, inserite in uno spettacolo che ha come canone creativo la parola di Pasolini. Anche le opere dei grandi pittori fanno come da controcanto figurativo alle immagini potenti e contemporanee dei versi del poeta di Casarsa. Con lo stesso criterio per l’ultimo quadro Sieni ha scelto lo struggente gospel Sometimes I feel like a motherless child cantato da Odetta Holmes nel Vangelo Secondo Matteo.

Diversi fili dell’ispirazione sostengono i versi delle Ceneri di Gramsci. La scrittura poetica si incarna nel linguaggio dei gesti, nelle risposte del corpo a fonemi carichi di forza critica, di ribellione e di indignazione verso l’indifferenza e l’ingiustizia. Contro l’oscuro scandalo della coscienza. E’ un dialogo in più linguaggi. I gesti sono accompagnati prima dalla voce del danzatore e poi da quella di Pasolini: “Le parole sono sussurrate ricercando gli spazi fonetici che il gesto muove e sposta – scrive Sieni nella presentazione dello spettacolo: si potrebbe dire che esso trascina – ed è a sua volta trascinato – frammenti e sillabazioni, sospendendole fra il silenzio e il canto destinandole a soluzioni inaspettatamente figurali”. Un dialogo del tutto inedito con la poesia e la danza nel quale il pubblico entra rapito.

A Cango fino a domenica 8 marzo