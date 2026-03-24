Danza: alla Scala applausi per il Trittico McGregor/ Maillot/ Naharin

Scontato, anzi scontatissimo il successo al Teatro alla Scala di Milano del Trittico McGregor/ Maillot / Naharin con le étoile Roberto Bolle e Nicoletta Manni, i Primi ballerini, i Solisti e il Corpo di Ballo. Una serata che assembla tre grossi nomi della coreografia contemporanea internazionale come Wayne McGregor, Jean-Christophe Maillot, Ohad Naharin, autori rispettivamente di Chroma, Dove’è la Luna eMinus 16. Tre pezzi unici che impreziosiscono il repertorio, arrivano en première e mostrano la versatilità stilistica dei danzatori scaligeri.

Si parte con la prima di Chroma di Sir McGregor, una presenza familiare alla Scala per aver curato la coreografia e la regia di Dido and Aeneas di Purcell nel 2006, e aver firmatoWoolf Works nel 2019 e il dittico AfterRite/Lore nel 2022 messi in scena dal Corpo di Ballo milanese.

Questa volta però a rappresentare il suo modo di estremizzare il vocabolario accademico con la danza contemporanea è Chroma. Una creazione del 2006 nata per il Royal Ballet che valse a McGregor la nomina a Coreografo residente della Compagnia londinese Un incarico tutt’ora in essere assieme alla direzione della Wayne McGregor Company e del Settore Danza della Biennale di Venezia.

Nella geometrica scenografia di John Pawson, esaltata dalle luci chiare di Lucy Carter e riempita dalla possente musica di Joby Talbot e Jack White III, i corpi fasciati da trasparenti tuniche di Moritz Junge, disegnano figure in movimento tra lifts, off balance, morbidi legati interrotti da pose improvvise. La danza si fa fluttuante, diventa protagonista di astratti quadri viventi e splendide sono Nicoletta Manni, Martina Arduino, Alice Mariani, Agnese di Clemente, come pure Timofej Andrijashenko, Claudio Coviello, Domenico di Cristo, Mattia Semperboni, Valerio Lunardi e Gioacchino Starace, nella resa delle cangianti sequenze tra soli, duetti, terzetti e ensemble.

In tutt’altra atmosfera siamo catapultati da Dov’è la Luna di Jean-Christophe Maillot, il coreografo-direttore dei Ballets de Monte-Carlo che nel 1994 compose questo balletto per la morte del padre di cancro. Autore caratterizzato da una «visione post-classica», con Dov’è la Luna, in prima alla Scala, crea una coreografia intima e sospesa in una sorta di “non luogo” tra la vita e la morte in cui si transita quando siamo colti dal dolore e dall’assenza di chi amiamo.

Sulla struggente musica di Aleksander Skrjabin, eseguita magistralmente al piano da Leonardo Pierdomenico, tre danzatrici sulle punte Nicoletta Manni, Maria Celeste Losa e Agnese di Clemente, e quattro danzatori: Roberto Bolle, i Solisti Gabriele Corrado e Domenico di Cristo e Saïd Ramos Ponce, inscenano un balletto «in transito» illuminato da Dominique Drillot e tra soli, passi a due, a tre, insiemi danno vita a un poetico ricongiungimento con l’anima di chi non c’è. La Luna, richiamata dalle scene chiaroscurali e dalle fascianti tute double face color seppia disegnate da Jérôme Kaplan, è lì per confortarci e Bolle, nella misura umana della sua interpretazione scevra di protagonismo, lascia un’inconfondibile impronta.

In chiusura di serata è la danza libertaria e liberatoria di Minus 16 di Ohad Naharin a tenere banco e a sconvolgere le regole. Allestita nel 1999 per la Batsheva Dance Company, di cui Naharin è stato direttore fino al 2018, la creazione è poi passata al Nederlands Dans Theater II, ad altre compagnie e ora al Corpo di Ballo della Scala che debutta nella sua messinscena.

Con un fare dissacrante e dissacratorio, quando ancora deve concludersi il secondo intervallo e a luci accese il pubblico si appresta a sedersi, sul proscenio un giovane uomo in giacca e cravatta scura attira l’attenzione con rocamboleschi salti stile capoeira, con classici manèges, con movenze ammiccanti fino a che in sala tutti sono al loro posto. A quel punto appaiono ventitré formidabili ballerini, tra maschi e femmine, in completo nero e camicia bianca che, seduti in semicerchio, cantano e ballano una delle composizioni più conosciute di Ohad intitolata Echad Mi Yodea o “canto delle sedie” e sono inondati dalle luci di Avi Yona “Bambi” Bueno.

Poi a turno o in gruppo sulla canzone Perhaps Perhaps Perhaps si muovono a onda e restituiscono il metodo Gaga ideato da Naharin. Presi da un’incontenibile frenesia e accompagnati dalla musica disco, si tolgono le scarpe, le giacche, i pantaloni e le buttano per aria recuperando gli indumenti al suono cadenzato del metronomo. I delicati port de bras sulle melodie di Chopin sembrano far tornare la calma ma è solo un abbaglio e una trovata inaspettata sorprende i presenti.

Rompendo la cosiddetta quarta parete i ventitre scendono tra il pubblico e invitano altrettanti spettatori sul palco. Qui ascoltando Dance whit me, make me sway di Dean Martin ognuno si muove come vuole in un happening esaltante e nel tripudiare del pubblico che batte ritmicamente le mani. Alla fine i ballerini cadono a terra tra applausi scroscianti e in piedi resta una sorridente signora, felice di aver fatto un’esperienza degna di essere vissuta e raccontata.

Foto: Manni-Corrado-Ponce-Di-Clemente (ph Brescia e Amisano) ©-Teatro-alla-Scala.