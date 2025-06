Dal nucleare all’Ia: viaggio critico nel rapporto fra scienza e potere

In un mondo in cui le tecnologie evolvono più in fretta della nostra capacità di comprenderle, “Scienziati in armi” arriva come un saggio necessario, lucido e documentato. Firmato da Roberto Fieschi, fisico e storico della scienza, e Armando Sternieri, imprenditore e docente universitario nel campo dell’economia digitale, il libro è un viaggio critico nel rapporto tra scienza, potere e responsabilità, dalle origini della bomba atomica alle frontiere dell’intelligenza artificiale. Una questione di drammatica attualità. Nella guerra aperta da Israele per impedire all’Iran di diventare una potenza nucleare, gli aerei con la stella di David hanno ucciso non solo generali ma anche eliminato in vario modo quattordici scienziati.

Il punto di partenza è netto: la scienza non è mai neutra. Le sue applicazioni, oggi come ieri, hanno conseguenze che travalicano il laboratorio. Gli autori raccontano come figure emblematiche come Einstein, Oppenheimer e Fermi abbiano affrontato — spesso con tormento — le implicazioni morali del proprio lavoro, e tracciano un filo rosso che lega la fisica nucleare del XX secolo alla rivoluzione digitale e alla cyber-sicurezza contemporanea.

Etica e conflitto: la bussola smarrita

La prima parte del libro (Scienza e tecnica) chiarisce subito l’approccio degli autori: distinguere per comprendere. Fieschi e Sternieri guidano il lettore lungo una riflessione sulle differenze e le ambiguità tra scienza pura e tecnica applicata, tra ricerca libera e ricerca condizionata da interessi economici o politici. Si interrogano sull’etica della conoscenza e sul ruolo che la società — e non solo la comunità scientifica — dovrebbe esercitare nel definire i limiti e le finalità del progresso tecnologico.

Temi come l’ambivalenza della scoperta, i rischi dell’ideologia nella scienza (esemplificati da Lysenko e dalla “fisica ariana”), l’impatto del mercato sulla ricerca e le distorsioni prodotte dall’urgenza strategica (militare o economica) sono trattati con rigore e accessibilità. Non mancano riferimenti all’attualità: IA, cyberspazio, droni autonomi.

Una collaborazione trentennale

Il libro è anche il frutto di un’amicizia intellettuale che dura da oltre trent’anni. Roberto Fieschi, noto per la sua attività di divulgatore scientifico e attivista civile, e Armando Sternieri, suo ex studente, che unisce competenze imprenditoriali e visione etica della tecnologia, offrono una prospettiva intergenerazionale e interdisciplinare. Il loro dialogo incarna ciò che auspicano anche per la scienza: cooperazione tra saperi, apertura al confronto, tensione etica.

Un saggio che interroga il lettore

Più che fornire risposte preconfezionate, *Scienziati in armi* stimola domande scomode: può esistere un progresso “innocente”? Qual è il punto oltre il quale la ricerca, spinta da interessi strategici, smette di essere libera? Gli scienziati possono ancora opporsi agli usi militari delle proprie scoperte?

In un’epoca in cui la tecnologia promette soluzioni immediate, Fieschi e Sternieri ci invitano a rallentare, a riflettere, a non abdicare alla coscienza critica. Un libro che chiunque lavori o si interessi di scienza dovrebbe leggere — per non dimenticare che la conoscenza, da sola, non basta. Serve anche responsabilità.

Intervista a Roberto Fieschi

Dalla bomba atomica ai droni autonomi, il vostro libro affronta un tema delicato: il rapporto tra scienza e conflitto. Cosa vi ha spinto a scriverlo oggi, in questo preciso momento storico?

Oggi più che mai la scienza è al centro delle trasformazioni geopolitiche. Le nuove tecnologie – pensi all’intelligenza artificiale, alla robotica militare, alla manipolazione genetica – aprono scenari inediti e potenzialmente destabilizzanti. Ci è sembrato urgente ricordare come già nel Novecento la scienza sia stata usata come strumento di potere, spesso a scapito dell’etica e della responsabilità. Il libro nasce da questa consapevolezza.

Nel libro parlate di “ambivalenza della scoperta”. È un concetto che ritorna spesso: cosa significa esattamente?:

Ogni scoperta scientifica apre possibilità plurime, non sempre prevedibili. È la stessa energia nucleare che può dare vita a centrali o a ordigni, la stessa informatica che può servire la medicina o la sorveglianza di massa. L’ambivalenza non è un errore del sistema: è la sua natura. Il problema è che spesso gli scienziati non hanno voce sul come le loro scoperte vengono usate, e la società fatica a porre limiti chiari. Per questo serve una cultura della responsabilità diffusa, non delegata solo alla tecnica.

Molti scienziati, come Oppenheimer, hanno espresso rimorso per l’uso delle loro scoperte. Oggi esiste ancora lo “scienziato responsabile”?

Io credo di sì, ma oggi la responsabilità è più complessa da esercitare. Oppenheimer, per quanto contraddittorio, era perfettamente consapevole del progetto a cui lavorava. Oggi invece la catena di sviluppo è più lunga, più frammentata, e spesso più opaca. Un ricercatore lavora su un singolo algoritmo, senza sapere che sarà poi impiegato in ambiti di difesa o sorveglianza. Serve perciò un’educazione scientifica che includa anche la formazione etica e la consapevolezza storica.

Ultima domanda, personale. Professore Fieschi, leggendo il libro viene da chiedersi: *Scienziati in armi* rappresenta anche un ideale passaggio di testimone tra lei e Sternieri?

Sì, posso dire che *Scienziati in armi* rappresenta anche un ideale passaggio , in effetti molto lavoro lo ha fatto lui, in passato avveniva il contrario. Dopo tanti anni di impegno nella fisica e nella riflessione critica sul ruolo della scienza, c’era il bisogno di lasciare un contributo che fosse anche una sintesi di un’intera stagione culturale. E in questo, la collaborazione con Armando è stata non solo naturale, ma anche simbolica.

Più di trent’anni fa, Armando aveva già intuito una cosa fondamentale: che nel futuro, le competenze nel digitale e nell’information technology sarebbero state centrali nei temi del controllo, della sorveglianza e, purtroppo, anche del dominio militare. Dove io partivo dalla fisica — la scienza del secolo scorso — lui portava già allora una visione nuova, radicata nell’informatica, che si sarebbe rivelata essenziale nel XXI secolo, una visione che io ho condiviso ed appoggiato.

Questo passaggio è avvenuto quindi in continuità e condivisione, non per separazione. Un ponte tra due epoche scientifiche, ma con la stessa tensione etica e lo stesso impegno civile. Lo stesso rigore scientifico e la stessa passione per la scienza e la cultura.

In foto da sinistra: Armando Sternieri e Roberto Fieschi

“Scienziati in armi”: quando la conoscenza si fa potere

di Roberto Fieschi e Armando Sternieri

thedotcompany edizioni, €24,00

https://www.edizionithedotcompany.it/prodotto/scienziati-in-armi