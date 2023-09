Dal canto in ottava al Rap: l’intesa Toscana dei Canti del Maggio

Buti – A distanza di due anni dalla precedente Rassegna, la Compagnia del Maggio Pietro Frediani, in collaborazione con Associazione Teatro Buti e Associazione Garibaldi promuove un nuovo un ciclo di eventi legati al Maggio, l’Ottava rima, la Poesia estemporanea.(veneedì 15 e sabato 16 settembre) .

Nel 2021, nel ricordo del poeta Nello Landi, si sviluppò una tre giorni in cui si susseguirono dialoghi tra i più grandi esperti ed esibizioni dei gruppi del Maggio e dell’Ottava rima in Toscana. Questa occasione è stata un trampolino di lancio per riallacciare i legami tra le varie associazioni del Maggio toscane e per tornare a dare impulso a quelle che ormai faticavano a conservare quest’antica tradizione.

Grazie a questo rinnovato impulso è stato possibile costituire nel marzo di quest’anno, proprio a Buti, l’Intesa Toscana dei Canti del Maggio, un accordo regionale tra 16 associazioni che vanno dalla Garfagnana alla Maremma e che continuano a trasmettere il patrimonio culturale di forme espressive tra le più antiche e potenti del centro Italia: il Maggio e l’Ottava rima. Ma anche il Bruscello, della Poesia estemporanea e del Teatro popolare.

L’Intesa, come spiega Teresa Paoli Presidente della Compagnia Pietro Frediani è nata, appunto, per supportare le iniziative di valorizzazione di questo patrimonio immateriale nei vari territori, sostenendo anche le realtà più piccole, che conservano particolarità uniche nella forma del “loro” Maggio. Si è avviata così nel 2022 una prima esperienza di programma congiunto delle iniziative che nel 2023 ha portato ad un progetto più articolato per diffondere la cultura del Maggio toscano.

La Rassegna di quest’anno -continua Teresa Paoli – è il risultato di questi percorsi, ma anche dei cammini intrapresi singolarmente o in collaborazione dalle associazioni toscane del Maggio per diffondere questa pratica nelle scuole e tra i giovani al fine di divulgarla e contaminarne la tradizione, perché possa ancora una volta resistere al passaggio dei tempi. Per questo l’evento clou della tre giorni è quello del venerdì, che vedrà aprirsi un dialogo tra due tra i più grandi poeti estemporanei italiani, Emilio Meliani di Santa Maria a Monte (PI) e Pietro de Acutis di Bacugno (RI), e due famosi rapper italiani Rancore, che ha partecipato a Sanremo nel 2019 e nel 2020, e Murubutu, tra i più noti tra le giovani generazioni.

