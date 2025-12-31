Dal business del benessere ai digital companion: connessi ma soli

Il Natale, più di qualsiasi altra ricorrenza, riporta in primo piano un bisogno che attraversa tutte le generazioni: stare insieme alle persone che amiamo. È il periodo dell’anno in cui, nonostante tutto, sentiamo la spinta a rallentare, a tornare a casa, a condividere il tempo. Ed è forse proprio per questo che il contrasto con la solitudine contemporanea appare ancora più evidente.

Per gran parte del Novecento il benessere non era un prodotto, né un percorso individuale da ottimizzare. Per molte generazioni precedenti, “stare bene” significava sentirsi utili, appartenere a una comunità, avere un ruolo riconosciuto nella società. Il volontariato, l’impegno civico, le associazioni locali e religiose erano spazi di relazione reale e quotidiana. Non si parlava di benessere, lo si praticava. Oggi, invece, il benessere è diventato un business globale, sempre più centrato sull’individuo.

La wellness culture contemporanea si presenta come la risposta al disagio e alla solitudine, ma spesso finisce per produrre l’effetto opposto. App di meditazione, coaching motivazionale, rituali di self-care promettono equilibrio, ma trasformano il benessere in una prestazione continua. Il messaggio implicito è chiaro: se non stai bene, non stai facendo abbastanza per migliorarti. Così tempo ed energie vengono assorbiti dal lavoro su se stessi, mentre le relazioni e l’impegno verso gli altri scivolano ai margini.

In questo scenario giocano un ruolo centrale i social network. Piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok sono nate per connettere le persone, ma nel tempo hanno reso la connessione costante e la relazione fragile. Numerosi studi mostrano che un uso intenso e soprattutto passivo dei social è associato a livelli più alti di solitudine percepita, in particolare tra adolescenti e giovani adulti. Più tempo si passa a osservare vite curate e performative, meno si investe in relazioni reali e reciproche.

A completare il quadro arrivano i digital companion: chatbot e assistenti basati sull’intelligenza artificiale progettati per offrire compagnia emotiva, ascolto e supporto. Non si tratta più di un fenomeno marginale. Ricerche recenti indicano che circa due terzi degli adolescenti dichiarano di usare chatbot, e quasi un terzo lo fa quotidianamente. Una quota significativa — intorno al 30–35% — afferma di utilizzarli per interazioni sociali o supporto emotivo. In alcune fasce d’età, oltre un giovane su cinque ricorre all’AI anche per parlare di ansia, stress o difficoltà personali.

Il dato più spiazzante riguarda però la preferenza relazionale. Studi sperimentali mostrano che le persone con livelli elevati di solitudine tendono, in determinate situazioni, a preferire l’interazione con macchine o sistemi automatizzati piuttosto che con esseri umani. Il motivo è sempre lo stesso: le macchine non giudicano, non chiedono, non espongono al rischio emotivo. L’interazione è più controllabile e meno faticosa.

È qui che il paradosso emerge con chiarezza. Gli strumenti progettati per ridurre la solitudine funzionano nel breve periodo, ma nel lungo rinforzano l’evitamento delle relazioni reali. I digital companion eliminano reciprocità, conflitto e responsabilità — cioè tutto ciò che rende una relazione umana formativa. Abituano a rapporti a basso costo emotivo e rendono sempre più faticoso il confronto con persone reali, imprevedibili e imperfette.

Wellness culture, social network e digital companion condividono quindi lo stesso meccanismo: nascono come soluzioni, ma producono l’effetto opposto. Trasformano problemi collettivi in questioni private da gestire individualmente. Offrono conforto, ma non costruiscono comunità. Promettono benessere, ma finiscono per normalizzare l’isolamento.

Le generazioni precedenti avevano imboccato una strada diversa. Il volontariato e l’impegno sociale non promettevano benessere immediato, ma lo producevano come conseguenza. Uscire da sé, rendersi utili, assumersi una responsabilità verso gli altri costruiva identità, appartenenza e stabilità emotiva. Non era comodo, ma funzionava.

Forse non è un caso che tutto questo risulti più chiaro proprio a Natale. In un periodo che ci spinge, quasi istintivamente, a cercare gli altri, emerge una verità semplice: per stare bene con se stessi non serve concentrarsi sempre di più su se stessi, né affidarsi a surrogati relazionali sempre più sofisticati. A volte basta fare qualcosa che abbia un senso. Qualcosa di cui si possa essere fieri. Qualcosa che non ottimizza l’io, ma lo mette in relazione. È meno vendibile, meno tecnologico, ma probabilmente è l’unico modo che abbiamo davvero per non sentirci soli.