Dacia Maraini: la guerra uccide anche l’amicizia e la solidarietà

“La guerra giustamente fa paura perché mortifica e distrugge i legami fra gli essere umani. Spariscono l’amicizia, l’empatia, gli scambi, le conoscenze, o si è amici o nemici. Gli amici si proteggono, i nemici si uccidono. E’ una orribile semplificazione della realtà . Porta morti e feriti fra gli innocenti, soprattutto fra i più fragili, come i bambini”. E’ la voce autorevole, pacata ma decisa, di Dacia Maraini che oltre ad essere una delle più note scrittrici e saggiste italiane, da un’intera vita è immancabilmente presente alle vicende sociali e umane del mondo in cui vive. Con un’attenzione multipla e intelligente, sempre aperta ma definita, comunque sempre al fianco delle donne.

Dacia Maraini, la guerra è orribile lei dice giustamente. Ma la parola terrificante di una terza guerra mondiale che credevamo impossibile da pronunciare mai più ora torna ad aleggiare. Mentre vince la legge del potente di Trump che si arroga il diritto di menare le mani quando e come vuole.

“Guardi, si può capire il bullismo crudele di Trump, ma è difficile capire perché lo votano e lo sostengono. Mi chiedo se non stiamo entrando in una brutta fase di oscurantismo che affascina gli impauriti”.

Già, la paura che genera mostri. Ma cosa ne pensa di questi nostri tempi così tormentati e violenti a proposito dei quali lei usa la parola oscurantismo? Pensa che sia un momento di transizione o una rottura ?

“La tecnologia ha portato rotture insanabili. Da una parte ci ha aiutati a stare meglio , a vivere più a lungo e con più comodità, ma dall’altra ci sta privando dalle nostre più importanti pratiche di amicizia, solidarietà e democrazia”.

Lei parlava del bullismo di Trump ma non sembra che il nostro governo prenda una posizione netta, o comunque qualsiasi posizione che neghi una sostanziale sottomissione al presidente USA. Oltretutto la guerra in Medio Oriente segue quella di Gaza, con i bambini di cui lei diceva di condividere l’orrore della fame per averlo provato da piccola in un campo di detenzione giapponese, parlandone recentemente a Firenze in occasione della prima nazionale dello spettacolo interpretato da Manuela Kusterman tratto dal suo libro “Il gioco dell’universo” sul rapporto con suo padre.

“Anche per questo la vicenda dei bambini di Gaza mi ha sdegnato e continua a farlo. Sul problema di cui mi parla sono d’accordo. Sono indignata per il comportamento sia di Trump che di Putin, che di Netanyahu. E cosa fa il governo italiano? Ma per prima cosa, perché metà degli italiani non vanno a votare? Questo governo è costituito dalla maggioranza di una minoranza, ovvero coloro che sono andati a votare. Molti pensano che non votando si abolisca la politica, ma non è così. Non votando semplicemente si fa un regalo a qualcuno che magari la pensa all’opposto di noi e si arroga il diritto di governare in nostro nome”.

Paura, nazionalismo, identità. Parole che ricorrono.

“Sgomberiamo il campo. Le identità non sono mai dei monoliti ma degli intrecci fatti di culture, esperienze, conoscenze, ambienti, situazioni geografiche diverse. Io, per esempio, sono italiana, ma anche europea, ma anche un poco giapponese per averci vissuto otto anni, e d’altronde perfino un poco siciliana, un poco toscana” .

Lei è stata ed è sempre attiva su tutto quello che riguarda le donne. L’abbiamo sentita dichiarare quanto siano state importanti le conquiste del femminismo. Le sembra che in questo momento si rischi un ritorno indietro in un paese dove aleggia lo slogan“dio, patria, famiglia” ?

“Il femminismo ha prodotto la più grande rivoluzione pacifica che ci abbia riguardato come donne. Vorrei ricordare che dopo il Sessantotto e il femminismo tutte le leggi sulla famiglia, e i rapporti fra i sessi, come anche le leggi sul lavoro sono cambiati. Dal diritto di famiglia, al divorzio, dalla parità sul lavoro, all’accesso alle professioni, prima sempre in mano agli uomini e interdetti alle donne. Oggi in effetti stiamo vivendo un periodo di regressione. Perfino molte donne sono state prese da questa specie di nostalgia per il passato peggiore, quello retorico e repressivo da cui pensavano di esserci liberati”.

Si rivaluta la parola famiglia per esempio. E, a questo proposito, ci si lamenta della denatalità in calo ma non si facilitano le donne e si chiudono le porte ai giovani che vengono da fuori.

“Credo che non bisogni pensare solo al presente ma al futuro del mondo e dell’ umanità nel suo insieme. Il problema in questo momento è la sovrappopolazione mondiale. Siamo troppi e fra poco mancheranno l’acqua e il cibo per tutti. Stiamo inquinando e rovinando l’ecosistema. La natura ci sta avvertendo che continuando così andremo alla rovina. Per questo già agisce sulle capacità riproduttive. Un medico mi diceva giorni fa che vengono da lui tanti, sempre più numerosi giovani uomini afflitti dalla sterilità”.

Comunque demografi e economisti avvertono che, essendo sempre di più l’Italia un paese di vecchi, la mancanza di forza lavoro manderà presto l’economia italiana al tracollo se non accoglieremo molti stranieri in quantità assai superiore a quella di adesso. Eppure i migranti sembrano la parola più temuta. Siamo razzisti?

“Il movimento dei popoli c’è sempre stato e ci sarà sempre. Un’altra conseguenza della sovrappopolazione e delle migrazioni è il surriscaldamento della terra che porta la gente a scappare dai propri paesi. Non si può impedire a chi scappa dalla fame, dalla siccità, dalle guerre, di muoversi. L’abbiamo fatto anche noi italiani per secoli e lo facciamo ancora con i professionisti che se ne vanno a lavorare all’estero per guadagnare di più. Importante è sapere accogliere e fare integrare gli stranieri che devono essere bene accolti. Purché si integrino e accettino la nostra Costituzione. Chi commette reati lo si rimanda indietro”.

In genere però si ha paura del diverso invece di essere affascinati e arricchiti dalla diversità.Paura di cosa secondo lei?

“Il diverso, lo straniero fa sempre paura, soprattutto in senso simbolico e astratto. Quando lo si conosce dal vivo poi si scopre che è un essere umano come tutti e che può agire bene come male, proprio come noi”.

In foto Dacia Maraini