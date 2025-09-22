Cultura irriverente: il Settecento elegante discettava anche sui peti

Chi l’avrebbe mai detto che nell’Europa del XVIII secolo ossessionata dalle candide parrucche incipriate, dall’arte della conversazione salottiera intorno alla cioccolata calda, dalla moda del Cicisbeismo e dall’ideale della “décence” – un colto insegnante di latino all’École militaire di Parigi, autore del Dictionnaire des mots homonymes de la langue française (1775) e del Dictionnaire historique de la ville de Paris (1779) avrebbe pubblicato un trattato sui peti?

Ebbene sì: nel 1751 Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut (1719-1791) pubblica questo gioiello d’irriverenza che è L’art de péter.

In realtà il titolo, parodia del classicista L’art Poétique di Boileau (1674), è molto più lungo, prolisso, pomposo e pedante, insomma tipicamente settecentesco: L’Art de péter. Essai théori-physique et méthodique à l’usage des personnes constipées, des personnages graves et austères, des dames mélancoliques, et de tous ceux qui sont esclaves du préjugé (cioè “L’Arte di petare. Saggio teorico-fisico e metodico ad uso delle persone stitiche, dei personaggi seri e austeri, delle dame malinconiche e di tutti coloro che sono schiavi del pregiudizio”).

Il peto, non è una novità nel panorama letterario moderno: di flatulenze varie sono ricche le burle medioevali e i trattati scientifici sui peti possono essere già rintracciati nel Rinascimento di area tedesca: l’Ars honeste pettandi in societate del tedesco Hardwin von Grätz – citato in una scena nel Gargantua e Pantagruele di Rabelais e il De peditu ejusque speciebus – pubblicato a Hannover nel 1628 da un anonimo che si firma “Bombardus Sterwatzius”, anticipano l’opera di Hurtaut e fungono da “ipotesti”, ispirano cioè la redazione di L’art de péter.

Di là dalla Manica, Jonathan Swift pubblica nel 1722 The Benefit of Farting Explained (“Spiegazione dei benefici di petare”) testo che parodiando le dispute cartesiane e citando gli esperimenti di Boyle sui gas, si chiede “se il peto sia una sostanza spirituale o materiale” e analizza con tono pseudoscientifico le conseguenze del reprimerlo. Una delle conclusioni a cui giunge è che il peto fa parte delle “Leggi di Natura”.

Nella Francia di Luigi XV circolano poi numerosi testi satirici sui peti spesso pubblicati anonimamente. Ne sono un esempio i mitologizzanti Le Zéphyr ou l’artillerie de la société des Francs-Péteurs ovvero (1743), Le Dieu des vents ou les aventures d’Eole métamorphosé en pet (1776) o ancora Les histoires et les aventures de milord Pet. Conte allégorique (1755), Le Pet académique (1762) e sotto il regno di Luigi XVI l’Éloge du pet di Claude François-Xavier Mercier (1798).

Insomma tra Zefiri, Eoli e accademici incapaci di trattenere suoni poco accademici alle riunioni universitarie, il Settecento è costellato di testi “petologici”.

Questo perché nell’Età dei Lumi, che riscopre la fisicità del corpo umano come oggetto “alto” di indagine, la letteratura scatologica – la letteratura cioè che riguarda il grottesco-fisico – viene spesso letta nei salons dopo i pasti.

Questo gesto rovescia radicalmente i codici della conversazione mondana: il peto irriverente demistifica cioè l’aurea esclusivista dei salons, ricordando che i salottieri stessi sono esseri umani con bisogni fisici elementari.

Inoltre non dimentichiamoci che nel Settecento, nonostante l’emergere delle scienze gastronomiche e dello studio scientifico della fermentazione e della digestione, il peto rimane un tema tabù anche nelle scienze.

Un capitolo curioso della letteratura scatologica francese è sicuramente quello legato a Le Zéphyr ou l’artillerie de la société des Francs-Péteurs (1743) citato in precedenza. Si tratta del regolamento della Société des Francs-Péteurs, un ordine pseudo-massonico fondato a Caen nel 1742 da un manipolo di giovani decisi a parodiare le massonerie, fenomeno particolarmente di moda a Caen, seconda città in Francia per numero di logge massoniche.

Il motto della società non lascia spazio a equivoci: “ne point péter par respect pour le préjugé, c’est être esclave ; péter librement et sans embarras, c’est avoir rompu l’esclavage” (“non scoreggiare per rispetto del pregiudizio significa essere schiavi; scoreggiare liberamente e senza imbarazzo significa aver spezzato la schiavitù”).

Il principio è chiaro: il vento petoso diventa simbolo di libertà, spezza le catene della convenzione e del decoro, che limitano i bisogni fisiologici e rendono l’uomo schiavo. Quindi “petando liberamente, spesso e metodicamente” si combatte il pregiudizio, anche perché “il peto non solo non ha nulla di odioso quando lo si conosce bene, ma è utile e piacevole” (“le pet non-seulement n’a rien d’odieux lorsqu’il est bien connu, mais il est utile et agréable”).

Questo è anche uno degli argomenti del testo di Hurtaut, secondo il quale la flatulenza “non è per niente contrario alle buone maniere” perché il peto “è la salute del corpo desiderata secondo natura”: una vera e propria rivendicazione della dignità dei bisogni fisiologici.

Sul frontespizio del trattato, stampato in una mitica Westfalia, angioletti intenti a petare sostituiscono i cannoni bellici, accompagnati dall’epigrafe “qui potest capere, capiat” (“chi può capire, carpisce”).

Dalla struttura quasi linneana, L’arte di petare si apre con una pseudo-deontologia (peti, che ricorda Hurtaut, i greci antichi nominavano πόρδ-η, i romani crepitus ventris, l’alto Sassone purten o furten, e l’alto tedesco fartzen e l’inglese fart) procede con una tassonomia delle emissioni intestinali, accompagnata da aneddoti e osservazioni, e si conclude evidenziando i vantaggi dell’accettazione dei peti per la società che sono la messa al bando dei pregiudizi e un’aumentata tolleranza.

In stile pastiche savant, imbastito cioè di latinismi, di lessico scientifico e di falsi neologismi, L’art de péter esercita una critica dell’ipocrisia della bienséance aristocratico-borghese Settecentesca tramite il corpo umano – terreno legittimo di analisi scientifico-sociale.

Inoltre l’opera di Hurtaut parodia i trattati medico-scientifici contemporanei, eleva la ginnastica interna dei flussi intestinali a una forma d’arte (petare è un’arte) e indica la risata come rimedio alla costipazione.

L’Ottocento Vittoriano, con le sue serie teorie igieniste, non avrebbe potuto dare vita all’ironia erudita di Hurtaut e alla sua celebre domanda “i peti sono musica?”.

