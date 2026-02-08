Cubo nero , 10 indagati ma si apre il fronte politico

Firenze – “Chi ha permesso tutto questo? Come è stato possibile autorizzarlo? Siamo una città o un Cubo Nero con vista Duomo? “. Domande senz’altro spontanee, quelle che lancia, nella sua ultima nota stampa, l’associazione Salviamo Firenze, che ricorda che sin dal 21 agosto scorso aveva richiesto l’intervento della magistratura e, alla giunta, “assunzioni di responsabilità, trasparenza e risposte politiche che non ha dato né su questo né sugli altri Cubi Neri di cui la città è piena”,

Un tema politico enorme, quello che si è aperto insieme al fronte della magistratura, che di fatto sarà sbrogliato davvero solo da ciò che emergerà nelle indagini, di fronte alle quali il Pd si blinda, davanti alle barricate dell’opposizione di centrodestra (“lo avevamo già detto, dicono i meloniani Draghi, Sirello, Chelli e Gandolfo”), e di sinistra, che con il consigliere di Spc Dmitrij Palagi ricorda che di operazioni difficili da inserire in un quadro vantaggioso per la città non è questa la prima. “Leggiamo degli avvisi di garanzia notificati per la vicenda del noto Cubo Nero, spuntato senza che nessun livello istituzionale voglia assumersi responsabilità. Dai documenti in nostro possesso emerge poca chiarezza sui passaggi finali di verifica. La questione non è però solo legale e normativa. Come è possibile che questa operazione sia avvenuta? La risposta è principalmente politica, perché è la politica che poi procede a legiferare”. Cassa Depositi e Prestiti, ad ora fuori dall’affaire Cubo Nero, ha venduto la struttura, a marzo 2020 alla joint venture tra Blue Noble e Hines, tramite il fondo immobiliare ’Future Living. Da cui ovviamente non giunge parola. Del resto, la giustizia farà il suo corso e come dicono da Palazzo Vecchio, “piena fiducia nella magistratura”. Però la tensione è palpabile, il reato contestato ai 10 indagati al momento, è di falso ideologico, abuso edilizio, violazione alle norme urbanistiche sul paesaggio: risultano indagati anche dirigenti e tecnici della direzione urbanistica del Comune di Firenze.

” Il governo delle trasformazioni urbane degli ultimi tre lustri segno dell’estrattivismo neocapitalistico, perdura da almeno sedici anni: avviato nel 2009 da Matteo Renzi, alfiere della finanziarizzazione urbana, confermato da Nardella che “pancia a terra” ha attuato gli impegni del predecessore, e quindi adottato dalla giunta Funaro. Ne è scaturita un’urbanistica opaca, escludente, diseguale, disegnata sugli appetiti della finanza anziché sul fabbisogno degli abitanti (e di che vorrebbe abitarvi), fondata sull’eccezionalismo delle grandi opere e sullo stato di emergenza per i cosiddetti “buchi neri”. Oggi, nella tempesta giudiziaria del Cubo nero, mentre Renzi ricusa l’operato della Soprintendenza e di Nardella, questi – al terzo canto del gallo – nega: “Fosse stato per me non lo avrei approvato”, si legge nella nota del Gruppo urbanistica La Città manifesta – Rivista di PerUnaltracittà Firenze.

“Dal renziano Piano strutturale 2010 al vigente Piano operativo 2025, l’urbanistica fiorentina si adopera per offrire l’assetto normativo e previsionale più consono ai grandi investimenti immobiliari: in pratica, un vuoto pianificatorio che garantisce massima libertà di movimento ai colossi finanziari, attratti a Firenze per investire sui cosiddetti “buchi neri”, la cui vendita, ricordiamo, è avviata nel 2009 con il primo Piano delle alienazioni comunali firmato Renzi – ricostruisce la nota – Le opportunità di investimento nella città del turismo globale apre uno scenario di forte attrattività degli attori economici internazionali, che irrompono prepotentemente. Si instaura un “capitalismo oligarchico” dove il potere di conformare lo spazio fisico e politico si concentra nelle mani di poche società private, mettendo in pericolo democrazia e, appunto, pianificazione”.

Conclude la nota: “Non meraviglia dunque il clima di laissez-faire consolidatosi nei tre lustri, sostenuto da “schede norma” che, a dispetto del nome, non hanno alcun effetto normativo sulle maggiori aree di intervento; da varianti delineate ad hoc dagli stessi architetti che assumono poi la progettazione definitiva; da monetizzazioni degli standard urbanistici concesse senza freni; da semplificazioni procedurali in merito alla valutazione strategica; da deleghe di funzioni urbanistiche ad enti terzi. Inoltre, caso unico in Italia, nel 2018 il Comune di Firenze, con variante urbanistica, cancella paradossalmente l’obbligatorietà del restauro sui beni vincolati, cioè su quelli più appetibili, come a San Gallo e costa San Giorgio”.