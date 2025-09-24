Cubi neri&sons, altri trenta progetti in corso o già realizzati sul filo della norma

Ormai quasi spento lo scandalo del cubo nero che continua, indifferente alle pene dei cittadini, a fare bella mostra di sé nel mutato skyline fiorentino, per non lasciare del tutto insoddisfatte certe legittime curiosità, a valle del principio per cui a Milano si possono costruire grattacieli senza piani attuativi e con semplici dichiarazioni (le famigerate SCIA) mentre a Firenze “è tutto nella norma”, abbiamo chiesto all’architetto Paolo Celebre di Italia Nostra come sia possibile che nella nostra bella città , cubi neri, esasperazione degli spazi, sbancamenti di colline siano tutte operazioni nella norma; tanto più in una città d’arte che, a sentire qualcuno, possiede una delle regolamentazioni urbanistiche più severe e ferree d’Italia.

E’ dalla lettura della scheda dell’Area di trasformazione AT 12.11 – Ex Teatro Comunale,

del Piano Operativo Comunale riconfermato e in vigore dal giugno scorso, che , spiega Celebre, giunge ” qualche dettaglio in più sulle responsabilità del Comune di Firenze nel sorgere del discusso complesso immobiliare. Considerata una SUL (Superficie utile lorda) esistente stimata di 21.000 mq, le prescrizioni della scheda sono le seguenti:

-SUL massima di progetto 18.000 mq. (dei quali circa 10.000 ottenuti dal

volume tecnico della torre scenica ndr);

– Altezza massima degli edifici da ricostruire minore o uguale a quella dell’attuale altezza in gronda della torre scenica.

“Il “suggerimento interessante” lì indicato di mantenere “l’attuale superficie della platea quale corte interna e trattata come giardino/piazza alberata anche se utilizzata come copertura dei piani interrati”, resta sulla carta – continua Celebre – stessa cosa per il reperimento della quota del 20% della SUL “da destinare ad edilizia convenzionata nelle forme dell’affitto o in altra forma … “, che viene monetizzata per non disturbare la natura esclusiva del complesso”.

Ma c’è un altro mistero, di tuttavia facile soluzione, nella norma, che finisce per svelare fino in fondo il suo carattere “accomodante”, ed è il paradosso matematico costituito dalle percentuali delle destinazioni d’uso del progetto; residenziale 100%, commerciale 38%, turistico-ricettivo 53%, direzionale 38%; “la cui somma “supera il 100% e configura un prelievo teorico dal dimensionamento del Piano Strutturale”, ricorda l’architetto, citando il testo.



Paradosso o forse meglio, ossimoro matematico, ecco la spiegazione: “un mix di destinazioni d’uso compatibili offrendo il massimo della flessibilità nella loro combinazione”. Massimo della flessibilità nella combinazione, mix di destinazioni d’uso, in pratica “carta bianca agli investitori sul destino urbanistico di un intero quartiere”. Ed ecco dunque perché a Firenze il mercato degli appartamenti di lusso può ruggire impunemente, sicuro, “grazie alla natura ambigua di queste norme”, di non avere ostacoli,



“Firenze, al pari di Milano e ad altre città italiane è ormai diventata un brand mondiale che ha messo in moto, negli ultimi 10 anni, potentati immobiliari internazionali dediti al puro investimento. Le due città sono diverse, ma il motore delle trasformazioni è lo stesso e la sorte di entrambe appare segnata”, dice amaramente l’architetto.

Del resto, Firenze da questo punto di vista è già molto avanti. Il via libera alle ristrutturazioni in edifici vincolati e l’assenza di un Piano per il Centro storico, ricorda Celebre, ha favorito “intense trasformazioni interne al suo pregiato involucro architettonico”. Ma non basta: ci si prepara infatti a vere e proprie trasformazioni morfologiche.



Le grandi operazioni già effettuate o in corso fra centro Unesco e aree limitrofe a partire dal 2015, mettono in campo il rischio (o la certezza) che la città cambi per sempre sotto la spinta di appartamenti di lusso, hotel, resort e studentati (ovviamente di lusso). “Alcune di queste strutture presentano già elementi critici, a partire dalle altezze -dice Celebre – come ad esempio nell’area ex OGR, dietro il nuovo Teatro del Maggio, dove vi sono dispute tra investitori e uffici pubblici per la realizzazione di attici che traguardino monumenti o panorami pregiati della città, i cui prezzi a mq vanno alle stelle. Come già avvenuto per i loft della vicina ex Manifattura Tabacchi”. Un altro esempio di ciò che si sta affermando, la stessa Torre Giani, i nuovi uffici annunciati sul lotto residuo di proprietà della Regione in via di Novoli (progetto per ora congelato) “è un sintomo di questa tendenza. Dopo l’appuntamento elettorale potrebbe ripartire la corsa alle altezze e a nuovi “cubi”, di qualunque colore essi siano”.

Qualcuno potrebbe anche pensare che va bene, la città è persa, però restano le sue magiche colline, quasi una seconda e nobile città che abbraccia la conca dove siede Firenze. E invece no, perché le pregiate ed esclusive verdi pendici stanno subendo altrettante, invasive trasformazioni. “Si va dallo sbancamento con nuove edificazioni dell’ex Villa Le Rondini, sopra Monte Rinaldi, di proprietà di un magnate russo che ha trasformato l’uliveto in vigneto, attirandosi un esposto alla Procura da parte dei vicini, al progetto di ampliamento del campus americano di via del Carota a Bagno a Ripoli che produrrebbe pesanti effetti sulla viabilità e sugli equilibri ambientali e paesaggistici”. Senza scordare le sei gru che in Oltrarno segnalano i cantieri per il resort nell’ex Scuola Militare di Costa San Giorgio, che, considerati insieme allo scavo di una piscina in una villa privata in un’area adiacente (che non per niente si nomina Poggio delle Rovinate), potrebbero riservare qualche altra sorpresa poco piacevole all’integrità del territorio.



