Criminalità di strada, episodi in aumento, Calleri: “Salto di qualità alle porte”

Firenze – Tornano i dati della Fondazione Caponnetto per quanto riguarda la criminalità fiorentina, dati desunti dalle cosiddette fonti aperte ovvero dalla “conta” dei fatti criminosi accaduti in città (in questo caso nel mese di aprile) di cui danno notizia giornali e media. Una conta divisa per quartieri e reati che vede 115 atti di microcriminalità per il mese appena trascorso, con delle conferme attese, come il primo posto del Q1 (centro storico) per quanto riguarda il quartiere dove si registrano più episodi, il secondo posto del Q2 (Campo di Marte) con a seguire il Q4, il 5 e infine il 3. Uno stillicidio che pur seguendo un criterio diverso rispetto a quelli forniti dalla Questura (che tengono conto delle denunce effettive), danno un quadro immediato e concreto della diffusa ansia e dei timori che si agitano in città

Purtroppo però non è solo una questione di numeri. A fronte infatti del fatto che “ad aprile si è registrato un aumento di episodi legati alla microcriminalità pari al 5% rispetto al mese di marzo, passando da 110 casi a 115″come riassume il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, ciò che preoccupa sono i segnali di un salto di qualità. E’ la sparatoria in piazza dell’Isolotto a segnare qualcosa che non vorremmo mai vedere nella nostra città, come in nessuna città, ovvero il “cambio” da armi bianche a armi da fuoco in mano alle bande di giovani e giovanissimi. Se infatti il problema delle armi bianche era già stato segnalato ormai da mesi dalla Fondazione, il timore che si passasse, se non si riusciva a interrompere l’escalation legato a coltelli, mannaie, accette, machete et similia, a qualcosa di più pesante sembra essersi se non avverato, in grado di avverarsi. Un problema, come ricorda Calleri, che non è legato solo al potenziale offensivo, già alto anche senza le armi da fuoco, ma anche alla possibilità di reperire le armi da fuoco stesse, con implicazioni inquietanti rispetto ai fornitori ma anche al livello di impunità di cui sembrano godere gli attori del “giro”. Un allarme che dunque si sta alzando di intensità, che riguarda non solo le bande, ma anche il secondo scalino, ovvero i fornitori e i gruppi criminali a cui questo stato di cose giova. Infine, nella mappa della città, alcune zone sono segnalate dalla Fondazione come particolarmente degne di interesse. Fra queste, “il mercato di San Lorenzo dove, soprattutto in determinate fasce orarie, si registra un alto tasso di rapine e aggressioni e in via di Novoli, via Galliano e via Canova. Zone, queste, prese di mira da gang giovanili per la presenza di supermercati al cui interno si contano numerosi furti”.

Soluzioni? Più o meno le solite, come l’aumento delle forze dell’ordine per non perdere e anzi aumentare sempre di più “il controllo del territorio”. Aggiunge Calleri: “Devo dire che passi avanti, in proposito, li ho visti ma purtroppo non basta. Bisogna cambiare la normativa nazionale che faccia in modo che per determinati comportamenti cessi la situazione di impunità attuale”. E il Decreto Sicurezza? “Abbiamo chiesto un cambiamento chirurgico della Cartabia , purtroppo non è stato introdotto nel decreto sicurezza, rendendolo inefficace sulla criminalità di strada”.