Corpo Celeste: cinque giornate per predisporsi all’ascolto dell’altro

Firenze – Cinque giornate, cinque esperienze immersive in altrettanti luoghi sacri di Firenze, quelli che Virgilio Sieni, ideatore dell’evento Corpo Celeste –Scuola aperta nei luoghi di pace, in programma dal 21 al 29 luglio, ha sempre considerato spazi che permettono di uscire dai limiti e dalle costrizioni del corpo e della mente per predisporsi all’ascolto dell’altro.



Cinque percorsi che partono da una lezione pratica sul gesto tenuta da Sieni, una sorta di preparazione iniziatca che libera il corpo dalle pesantezze dell’abitudine e della ripetizione. Il secondo passo è l’inserimento di questo corpo liberato nell’ambiente messo in pericolo da interessi e comportamenti , con gli interventi di Acquifera Aps che racconta episodi e battaglie per tutelare l’acqua.



Nel terzo atto gli spettatori vengono introdotti a brevi pratiche sui gesti necessari per abitare il mondo a cura dell’antropologo Franco La Cecla e Virgilio Sieni. I gesti “poeticamente necessari per abitare il mondo” dice Sieni, come l’attraversare lo spazio senza vista o l’imparare a portare carichi in equilibrio sulla testa come fanno i contadini del Senegal.



Un talk con un pensatore o uno studioso in collaborazione con la libreria Todo Modo (Francesca Cerbini, Gabriella Ripa di Meana, Tomaso Montanari, Matteo Meschiari, Giovanni De Zorzi ) sul tema della cura dell’individuo e della città costituisce la quarta tappa della giornata. Da segnalare in particolare l’incontro con DeZorzi sulla tradizione sufi e la preparazione del danzatore derviscio del 29 luglio.



Ogni giornata si conclude con una performance site-specific che intreccia danza e musica, “depositandosi nelle pieghe d’accoglienza di ogni luogo”, afferma ancora il coreografo fiorentino. Nell’ordine cronologico: Simona Bertozzi con Meike Clarelli (voce) 21 luglio, Mariella Celia con Ivan Macera (percussioni) 22 luglio, Marta Ciappina con Naomi Berrill (violoncello) 24 luglio, Virgilio Sieni con Ascari (voce)25 luglio, Annamaria Ajmone con Laura Agnusdei (sassofono) 29 luglio.

I percorsi puntano a una completezza che si raggiunge attraverso la suggestione, il silenzio e la bellezza dello spazio (Cenacolo di Andrea Del Sarto, e Monastero di Santa Maria degli Angeli, Chiostro e Cenacolo di Ognissanti, Istituto degli Innocenti, Chiostro del Convento di Santa Maria del Carmine) che favoriscono l’ascolto e la meditazione e il far emergere bisogni e creatività che si nascondono dentro se stessi. Si tratta di esperienze che sono sparite a causa del consumismo chiassoso e caotico al quale sono stati ridotti anche gli spazi sacri.