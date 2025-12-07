“Corpi in divenire”, il tema dei Dialoghi di Pistoia 2026

Pistoia – Probabilmente mai, prima, i Dialoghi di Pistoia hanno preso piena forma come attraverso le manifestazioni espressive delle corporeità, che sono il soggetto protagonista della edizione 2026. Il tema della XVII edizione, Corpi in divenire. Mappe, sfide e confini dell’umano, è stato presentato – durante una conferenza tenuta lo scorso 3 dicembre nell’Auditorium del Museo all’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia – dal Presidente di Fondazione Caript Luca Gori, dalla Vicesindaco facente funzioni di Sindaco del Comune di Pistoia Anna Maria Celesti, dall’ideatrice e direttrice del Festival Giulia Cogoli, e dall’antropologo culturale Andrea Staid, da quest’anno componente del comitato scientifico della manifestazione.

Mentre ancora si sta lavorando alla stesura del programma definitivo, si è intanto delineata la ricchezza dell’argomento, da scomporre per comprenderne appieno l’essenza, quella forgiata della cultura rappresentativa di ogni individuo, da realizzare con una analisi trasversale molto articolata, che investe tempi e luoghi in cui si forma e, di conseguenza, dà forma alla persona. In questo senso si tratta di conoscere le “diversità” per superare il freno di stereotipi ai quali siamo abitualmente attaccati, elevandoli a strumenti di giudizio, valutazione, accettazione. È la direzione per comprendere il Festival, perché, oggi come mai, il corpo umano è rappresentazione di sfide e di confini sempre più incerti, un corpo che sta diventando anche tecnologia: fisica ed emozionale.

Il Presidente Gori ha tenuto a ricordare come, grazie a questo evento, le vicende della città momentaneamente si interrompano, per aprirsi a un tempo di riflessione, durante un appuntamento che è della città e per la città, ormai riconosciuto a livello internazionale.

A questa espressione cosmopolita di Pistoia ha fatto riferimento anche Andrea Staid, che grazie ai suoi libri pubblicati nella Collana Dialoghi di Pistoia – realizzata con UTET per dare continuità al confronto avviato durante ogni edizione del Festival –, e alla sua presenza professionale nei tanti Paesi dove i libri sono stati diffusi, ha portato il nome di Pistoia nel mondo. Molte riflessioni stimolanti sono state anticipate da Staid durante l’incontro, tutte finalizzate a ricordare che il corpo biologico è araldo di mutamento, divenendo un corpo sociale che si racconta.

Sulla stessa linea Anna Maria Celesti che, portando le sue competenze di medico ginecologo, ha ricordato la complessità – e le differenze generazionali che la evidenziano – dell’essere donna: dall’adolescenza alla piena maturità e oltre, le modalità nel rispondere a stereotipi di genere in cui il business della medicina estetica prolifica.

Giulia Cogoli, ha fatto presente il piacere di essere tornati – sollecitati da Luca Gori – a una vecchia abitudine: condividere con largo anticipo il titolo del Festival, così da incitare la partecipazione più attiva. Una partecipazione che è archetipo nello spirito di questo evento, cui va – anche – riconosciuto il merito di aver stimolato la genesi di una rete culturale in cui oggi si riconoscono e si muovono realtà del territorio prima slegati: i Dialoghi sono anche questo, parte integrante della rete comune. Ha così rivolto alle organizzazioni di cittadini l’invito a proporre attività che, prima della tre giorni di Festival, possano divenire ulteriori sollecitazioni a comprendere il senso del corpo nelle sue manifestazioni.

Confermata intanto l’apprezzata abitudine dei due incontri anticipatori con le scuole: il primo venerdì 23 gennaio, nell’Auditorium del Liceo Statale Coluccio Salutati di Montecatini Terme, dove l’antropologo culturale e consulente al programma del festival Adriano Favole spiegherà i contenuti del tema dell’anno; l’altro mercoledì 18 marzo al Teatro Bolognini di Pistoia, con una lezione dello scrittore, musicista, insegnante di filosofia e storia Marco Rovelli dal titolo Il corpo desidera, il corpo parla, il corpo sa. Allo scopo di farli seguire dal maggior numero possibile di studenti, entrambi gli appuntamenti si svolgeranno sia in presenza sia in diretta streaming.