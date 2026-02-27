Convegno della Fondazione Circolo Rosselli, comincia l’età adulta dell’Europa. E dell’Italia

Firenze – Si è tenuto ieri, all’Istituto degli Innocenti, un convegno organizzato dalla Fondazione Circolo Rosselli dal titolo: “La sfida del governo: Europa, Italia”. Ricco il parterre con la presenza di illustri relatori, dal keynote speaker Paolo Gentiloni, a Salvatore Rossi, già Direttore Generale della Banca d’Italia e Presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dall’economista Marco Buti ad Antonella Mansi, presidente del Cfm, ma, come lei stessa specifica, “presente nella mia veste di imprenditore”, ai professori Marco Leonardi e Claudio De Vincenti, per poi giungere alla chiusura con Claudio Tito.

“Questo convegno rappresenta una tappa significativa nel percorso dell’europeismo della nostra Fondazione e del filone ideale del socialismo liberale cui ci richiamiamo – ha detto il presidente Valdo Spini, nell’introdurre gli interventi dei relatori – un europeismo che parte da lontano, dall’articolo di Carlo Rosselli “Europeismo o fascismo” del 17 maggio 1935 su “Giustizia e Libertà”, un titolo, peraltro, che speriamo non diventi di una qualche attualità”.

“Ma dobbiamo dire con molta chiarezza che oggi, 2026, nel primo anno del secondo quarto di questo XXI secolo, la situazione è molto cambiata, e lo è da due anni a questa parte. L’atteggiamento tutto sommato di benevolo consenso da parte degli Usa che aveva accompagnato lo sviluppo del processo di unità europea ha lasciato il posto alle dure espressioni rivolte verso il nostro continente da Donald Trump e da J. D. Vance. Manifestazione di tutto questo, il voto di questi giorni all’Onu sulla cessazione delle ostilità e una pace giusta in Ucraina: ha avuto 107 voti favorevoli, tra cui tutte le principali nazioni europee, ma gli Usa si sono astenuti”.

E dunque, continua Spini, “volente o nolente, l’Europa oggi è costretta a diventare adulta. È la lezione da trarre dai dazi Usa, dall’incontro in Alaska tra Trump e Putin, dall’emarginazione dell’Unione e delle nostre nazioni singolarmente considerate dalla tragica vicenda mediorientale. L’Unione Europea andrà avanti se sapremo mobilitare le cittadine e i cittadini europei perché essa si affermi come un soggetto politico sulla scena internazionale”.

Tuttavia, all’assunzione dell’età adulta è costretta anche l’Italia. “Potenza media, non le è sufficiente fare un inchino all’Unione Europea e un altro agli Usa per trovare il suo spazio nel mondo. L’Italia deve concorrere attivamente allo scatto in avanti richiesto oggi all’Europa”.

Continua Spini: “È stato senz’altro positivo l’incontro bilaterale Germania-Italia, ma poi si è visto che su vari contenuti le distanze rimangono. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto contrario alla filosofia del MAGA (fare di nuovo l’America grande) ma la presidente del consiglio Giorgia Meloni non l’ha seguito su questa strada. Di passaggio, voglio notare che la coalizione guidata da Merz vede senz’altro in forma preminente i Cristiano Democratici, ma vede anche la presenza dei socialdemocratici, con il vicecancelliere e ministro delle finanze Lars Klingbeil e il ministro della difesa Boris Pistorius. Nel campo socialista, peraltro, vanno segnalati gli ottimi risultati economici della Spagna di Pedro Sanchez, che cresce più della media europea in un contesto di riforme e di sostenibilità ambientale”..

Un altro passaggio importante, la sentenza della Corte Suprema americana, con l’invalidazione dei dazi “o meglio di una parte sostanziale di essi, che ha messo in evidenza gli elementi di criticità della strategia del Presidente Usa Trump. Il nostro mondo del lavoro e della produzione – ma forse neppure quello Usa – non ha certo bisogno di una guerra commerciale che susciti altre incertezze nell’economia, ma di una politica di relazioni commerciali internazionali adulta sia da parte dell’Italia che dell’Unione Europea. Politica cioè che sappia attrezzarsi nei confronti delle incertezze (queste sì) derivanti dalla politica Usa”.

È questo il quadro con cui “il centro-sinistra italiano deve misurarsi, se vuole contribuire ad un governo europeo e vuole essere alternativa di governo in Italia. Dobbiamo essere sinistra propositiva di governo se vogliamo coagulare nuove forze per costituire un’alternativa”, sottolinea Spini.

Inoltre, il terreno privilegiato di una competizione economica che si è fatta sempre più serrata a livello planetario, è quello dell’innovazione. “Come ha recentemente rilevato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta – cita Spini – “Nel mutato scenario globale, tuttavia, fragilità interne irrisolte – dall’incompletezza del mercato unico alla debolezza dell’innovazione, fino alla dipendenza esterna in settori strategici come energia e difesa – limitano il potenziale di crescita dell’Unione e rischiano di ridurne il ruolo nell’economia mondiale”,

A valle di questo, le risposte che dobbiamo dare sono piuttosto evidenti, e Spini le enuclea: “procedure decisionali più efficienti ed adeguate, unificazione del mercato dei capitali, rendere strutturale l’emissione degli eurobond che abbiamo adottato nelle situazioni di emergenza come il Next generation-Eu per fronteggiare gli effetti del Covid”.

Venendo all’Italia, continua Spini, siamo schiacciati fra l’esigenza di avere salari più alti per rilanciare il mercato interno, senza tuttavia che ciò danneggi la competitività delle nostre produzioni dirette al mercato esterno. “C’è una parola magica che può conciliare queste due esigenze: produttività – affonda Spini- L’incremento della produttività, che dipende da fattori sia interni alla produzione (innovazione tecnologica) sia esterna (i servizi della pubblica amministrazione) significa guadagnare spazio sia per l’incremento salariale sia per la nostra competitività”.

E’ sempre il Governatore Panetta a essere rilanciato dal presidente della Fondazione, che lo cita testualmente: “Investire nella formazione, nel capitale umano e nella conoscenza è condizione essenziale affinché l’innovazione, soprattutto nei settori a più alta intensità tecnologica, si traduca in produttività diffusa e in crescita duratura, consentendo al tempo stesso di governarne le implicazioni economiche e sociali.”

Tirando le fila, per tradurre a livello politico ciò che è stato detto, conviene rilevare alcuni punti. “Il primo è evidente e riguarda proprio l’Unione Europea: dobbiamo farci carico fino in fondo di contribuire a questo nuovo, determinante passo della sua costruzione. La maggioranza costituitasi intorno alla seconda commissione di Ursula von der Leyen è per molti aspetti fragile e contraddittoria, ma noi dobbiamo lavorare per rafforzarla e non per segmentarla ulteriormente”.

“Il secondo riguarda la pace, che è il bene supremo per il quale dobbiamo impegnarci: veramente possiamo ritenere che lasciare l’Ucraina in balia della Russia porti ad una pace duratura? E quanto all’amministrazione Usa, potrebbe davvero sopportare le conseguenze politiche di un secondo Afghanistan, naturalmente in variante europea?”

Il terzo riguarda l’Italia e il centro-sinistra. “Non possiamo essere uniti solo quando si è contro il governo. Dobbiamo essere uniti soprattutto per qualcosa, per delle proposte politiche capaci di uscire da quello che il Censis ha chiamato il rancore -ormai degenerato in violenza- e che siano invece capaci di alimentare la speranza. Vincerà chi saprà veramente alimentare una speranza di profondo e vero cambiamento”.

Infine, a proposito del tema del dibattito, governare l’Europa, governare l’Italia, Spini conclude: “Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto la nomina di un inviato speciale dell’Unione Europea per l’Ucraina. Perché non potrebbe essere Paolo Gentiloni?”.