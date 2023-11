Contro le barriere di genere (imprenditoriale): qui si fa sul serio

Si è svolto al Binario49 di via Turri il seminario di presentazione dei risultati di SEED, il progetto di empowerment femminile e contro le barriere di genere in Tunisia realizzato da WeWorld onlus con il sostegno finanziario di Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Boorea, Legacoop Emilia Ovest, Quadir, Yoda e Cooperativa Augeo.

Il progetto formativo, che si è avvalso del sostegno di numerose associazioni e istituzioni tunisine, ha coinvolto 120 donne operanti in microimprese e piccole cooperative, prevalentemente del settore agricolo, in 6 diversi governatorati della Tunisia.

Alla serata conclusiva sono intervenute Michela Bolondi, vicepresidente di Boorea, Elena Benassi, direttrice di Quadir, Vanna Paderni e Marta Errica, presidente e vicepresidente di Augeo, Tito Menzani, docente di storia economica dell’Università di Bologna, Claudio Melioli di Binario49, Margherita Romanelli, responsabile dei progetti europei di WeWorld (che in Italia gestisce 8 centri contro la violenza sulle donne) e, in videoconferenza da Tunisi, Margherita Winter, coordinatrice dei progetti in Tunisia e Libia di WeWorld.