Consolato Usa verso la chiusura

Firenze – Sembrano confermate le voci che danno per “tagliata” la sede fiorentina del Consolato Usa. Infatti il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha annunciato la “riorganizzazione” dall’apparato amministrativo americano colpendo “la ridondanza” di sedi e strumenti esteri “pagati dai contribuenti” che non sarebbero di utilità agli interessi degli Stati Uniti, e di una “burocrazia tentacolare” costosa e pletorica che sorreggerebbe solo una “politica radicale”.

Al di là dei motivi più o meno politici e amministrativi, sta di fatto che la soppressione del consolato Usa lascerebbe senza punti di riferimento 85mila residenti statunitensi che risiedono nel distretto consolare (che comprende anche parte dell’Emilia) , fra cui 18mila studenti (perlopiù a Firenze), le Università americane e moltissime aziende.

“Perdere un presidio così importante significa indebolire una preziosa rete di relazioni”. Così Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence commenta la riorganizzazione del Dipartimento di Stato americano, che porterà alla chiusura del consolato a Firenze. “La nostra città è da sempre caposaldo e crocevia culturale – ha aggiunto Masi. – La relazione che come Fondazione Destination Florence abbiamo intessuto con il consolato americano è cresciuta negli anni e si è consolidata in un confronto e supporto costante. La nostra collaborazione ha rappresentato un ponte attivo e proattivo per il sistema dell’accoglienza del popolo americano, in particolare per le università e per i tantissimi studenti che ogni anno scelgono la nostra città per vivere un’esperienza di studio, di formazione e crescita culturale. È anche grazie a progetti come Be.Long che abbiamo potuto costruire un modello di ospitalità e integrazione riconosciuto a livello internazionale”.