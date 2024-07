Consiglio comunale, via libera allo stop agli affitti brevi in area Unesco

Firenze – La portata è senza dubbio nazionale, non fosse per il fatto che, dopo lunico provvedimento nazionale in materia di cui ha potuto beneficiare Venezia, Firenze e le altre città d’arte italiane, per ora, dovranno arrangiatrsi con gli strumenti propri. Limitati, senz’altro, ma capaci, con un po’ di lungimiranza, di provocare qualche effetto barriera rispetto al proliferare di affitti turistici che hanno ormai segnato il centro storico della città del Gilglio e che tracimano ormai da qualche anno anche in zone dove era impensabile solo poco tempo fa pensare di incontrare il famoso viaggiatore col trolley (il Turista) , come il Quartiere 4 o il 5, tanto per fare qualche esempio. Eppure, complice la tramvia lungo i cui assi Firenze diventa improvvisamente piccola, un paese percorribile in lungo e in largo in pochi minuti (cosa volete sia mezz’ora per gente abituata a distanze da segnarsi sui 60 minuti e oltre?) ma anche, forse, l’effetto della stessa delibera, come sottolineano le opposizioni (stoppare gli affitti brevi in centro spinge le piattaforme a cercare immobili nelle zone limitrofe, ma il fenomeno è diffuso da tempo, come ricordano dallo sportello del Sunia “Questo condominio non è un albergo”, che ci parlano di problematiche simili sorte anche a Peretola) Firenze intera è diventata terra di conquista, con i ben noti e ormai scritti e descritti fenomeni di impoverimento del patrimonio immobiliare abitativo della città e l’esplosione dei canoni e del mercato immobiliare iin generale.

Tenendo conto di tutto ciò, il sia pur difficile percorso dello stop alla realizzazione di nuovi affitti turistici in centro, che ha scontato anche una bocciatura da parte del Tar per questioni tuttavia tecniche, anche se, minacciano le opposizioni in particolare di centrodestra, sono pronti centinaia di ricorsi contro il nuovo atto, sembrerebbe pressoché obbligato; parziale quanto si vuole, forse addirittura controproducente poer alcuni versi, come ha ben delineato nel suo intervento il consigliere di FdI appena entrato in consiglio comunale Matteo Chelli e tuttavia, di fronte allo stato delle cose, inevitabile. Inevitabile, in particolare di fronte all’assenza del governo sul tema, nonostante l’ultimo decreto Salvini. Un’assenza rimarcata dal governo cittadino, come normale che sia, difesa o negata con toni via via tiepidi, addirittura leggermente imbarazzati o al contrario inutilmente aggressivi a seconda delle provenienze culturali e politiche delle Destre,, messa sul tavolo insieme a tanti altri passi falsi dell’amministrazione che si è susseguita nel governo della città da parte della sinistra di Spc. Una difesa delle scelt e della giunta, anche in questo caso, proviene dal nuovo acquisto della coalizione che fa capo a Funaro da parte dei consiglieri di Avs.

Tornando alla giornata che ha visto l‘approvazione da parte del Consiglio comunale della variante al Piano operativo che inserisce nel nuovo strumento urbanistico la norma per bloccare nuovi affitti turistici brevi nel centro Unesco di Firenze, presentata dall’assessora all’Urbanistica Caterina Biti, il dibattito è stato ampio e allargato, nonostante il poco tempo lamentato dalle opposizioni per studiare l’atto. In realtà, l’atto odierno mette al sicuro la decisione di stoppare i nuovi affitti turistici in centro storico, rispetto alla sentenza del Tar, che aveva contestato proprio lo stralcio della norma nel corso dell’approvazione del Poc., nella scorsa consiliatura. L’atto era già stato adottato dalla giunta di Palazzo Vecchio, nel corso della prima seduta. Obiettivo, favorire la permanenza della residenza in centro storico e migliorare le condizioni di abitabilità attraverso l’inserimento della distinzione ‘residenza temporanea’ all’interno della tipologia ‘uso residenziale’ e stabilendo quindi il divieto di insediamento nel nucleo storico Unesco dell’uso per residenza temporanea.

“La variante adottata oggi è un segnale importante – ha detto la sindaca Funaro – per una città in cui è diventato difficile trovare affitti per i cittadini che ci vivono, per quelli che vengono a studiare o a vivere nella nostra città. Abbiamo la responsabilità di dare risposte su questo tema, per avere da una parte un turismo sostenibile e dall’altra una città accessibile, che possa avere sempre più residenti. Siamo convinti dei provvedimenti presi fino a oggi e di quello che abbiamo rinnovato oggi in Consiglio comunale”.

“Oggi il Consiglio comunale ha approvato la delibera per regolamentare le locazioni turistiche brevi nel centro storico – ha detto l’assessora Biti -. Nell’illustrazione dell’atto mi sono concentrata sulla sua portata politica: il tema dell’abitare e della vivibilità di Firenze come priorità di questa amministrazione; il diritto alla casa come elemento di giustizia sociale in un territorio fatto di relazioni interpersonali, proprio come intendeva il sindaco La Pira quando, inaugurando l’Isolotto, affermò che quelle erano “non case ma città”. Sappiamo bene che non basta una delibera per risolvere il problema del diritto all’abitare nei centri storici, ma questo è un primo, importante passo nella direzione giusta. Ringrazio i consiglieri e le consigliere per il dibattito di oggi e posso garantire a tutte le forze politiche che questo è solo l’inizio: l’amministrazione comunale ha messo questo tema al centro dell’agenda politica della città. Lo dimostriamo oggi con la delibera portata in approvazione e continueremo a dimostrarlo coi fatti nella nostra azione amministrativa”.

Il voto – Pd, Lista Funaro e Avs hanno votato compatti per il provvedimento, mentre contrari sono i voti del centrodestra. astensione per Dmitrij Palagi di Spc, non voto per Cecilia Del Re (Firenze Democratica) e Lorenzo Masi (M5s).

L’importanza dell’atto votato oggi, che potrebbe aprire la strada anche ad altri Comuni e soprattutto riveste carattere internazionale anche per quanto riguarda il business degli affitti turistici che come ormai noto travalica il piccolo proprietario che “affitta la casa della nonna”, è stato sottolineato dalla stessa sindaca, presente alla discussione in aula, Funaro ha ricordato il carattere anche simbolico, di “segnale”, della norma, essendo questo “il primo atto che ho voluto portare in giunta per dare un segnale a un fenomeno che sta diventando realmente emergenziale nella nostra città”. E quanto all’attacco portato dalle destre a quella che ritengono essere una lesione del principio di libertà, e in particolare di colpo alla libertà privata, ha replicato partendo dal concetto di libertà: “Dobbiamo avere la libertà di portare avanti quei provvedimenti che tutelano la nostra città e i nostri cittadini. Questa delibera è l’inizio di un percorso che andrà ad aggiungersi a tante altre azioni per fare in modo che la bellezza della nostra città possa essere vissuta sì da un turismo sostenibile ma soprattutto dai nostri cittadini”. Quanto alla presunta crociata contro la libertà privata (attacco sostenuto anche da Italia Viva, insieme col centrodestra) la sindaca risponde: “Nessuna crociata. Mettiamo in campo gli strumenti che abbiamo a disposizione per dare risposte”.

Lunga giornata, quella di oggi, come si diceva, per giungere all’approvazione della delibera 52. Polemiche e colpi bassi, ma in particolare uno sgambetto viene dall’ex assessora all’urbanistica Cecilia Del Re, ora consigliera di Firenze Democratica, il “suo” gruppo. La capogruppo infatti nel corso della discussione lancia il siluro, sostenendo che il nuovo decreto legge ‘Salva Casa’ rende illegittimo il testo dell’atto in approvazione. A questo si collega Il consigliere della lista Schmidt Paolo Bambagioni, che chiede, ex art. 70 del regolamento del consiglio comunale, la sospensione della delibera. Sospensiva respinta. Richiesta di parere tecnico al segretario generale dell’assemblea cittadina Pasquale Monea, che assicura che si può tranquillamente introdurre l’atto nel Poc. E si prosegue.

Intanto Airbnb si agita e diffonde una nota “preoccupata”, ma che contiene, come già nei mesi passati, anche una leggera apertura, “Siamo preoccupati che questa misura possa essere in contrasto con le normative europee e nazionali . rischia di penalizzare le famiglie fiorentine dove un host su tre già dichiara di fare affidamento sulle entrate extra derivanti dall’ospitalità per far fronte al costo della vita – Airbnb è favorevole a un sistema di regole e siamo a disposizione dell’amministrazione di Firenze per far e la nostra parte nel trovare una soluzione che vada a colpire gli speculatori e tuteli la piccola proprietà così da incoraggiare un turismo sostenibile, a beneficio di tutti”.