Comunità Islamica e ISRT insieme per insegnare ai giovani Costituzione e libertà

Firenze – Un’intesa senza simili in Italia, è stata sottoscritta oggi fra la Comunità Islamica fiorentina e l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, e ha per oggetto la conoscenza della storia della Repubblica e della Costituzione italiana, considerata patrimonio di tutti. L’accordo vede la luce alla vigilia delle celebrazioni per l’ottantesimo della Repubblica e l’elezione della Costituente. L’intesa è stata sottoscritta da Vannino Chiti, presidente dell’Istituto, e dall’Imam Izzeddin Elzir.

Le due realtà istituzionali, da oggi, sono impegnate a lavorare insieme per attivare progetti formativi rivolti in modo particolare ai giovani perché la Costituzione sia un bene comune sempre più condiviso. “Quest’accordo per la formazione dei giovani della comunità islamica, sul percorso storico che ha realizzato in Italia le condizioni per la definizione della Costituzione e l’affermazione dei valori a cui si ispira, costituisce un’esperienza di straordinario valore che può fare da modello anche in altre realtà, con essa si ribadisce il nostro impegno finalizzato a rendere i giovani italiani, di antica o recente origine, pienamente consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri – mette in evidenza Vannino Chiti – La libertà e la democrazia sono conquiste, non concessioni, e richiedono conoscenza e cura per difenderle e affermarle nella vita quotidiana e nelle istituzioni”.

L’accordo nasce non a caso a Firenze, in Toscana la comunità islamica ha infatti sviluppato da tempo una proficua collaborazione di carattere istituzionale e interreligioso. “Quello che abbiamo appena firmato è un accordo di grande importanza che ha l’obiettivo di creare opportunità di dialogo e di confronto con i ragazzi sulla nascita della nostra Costituzione e sulla Resistenza per consentire ai nuovi cittadini di dare un contributo, in un presente che ci riguarda tutti, per creare un nuovo futuro – sottolinea Izzeddin Elzir – alle attività formative prenderanno parte giovani fiorentini e toscani, è un’opportunità di coesione sociale perché ciascuno possa dare il suo contributo per una nuova cittadinanza basata sul rispetto reciproco e sulla Costituzione. Questo patto, a livello italiano, costituisce un nuovo inizio, un esempio positivo di interazione per creare cittadini consapevoli”.

L’accordo, che prevede una collaborazione biennale, precisa che l’Istituto e la comunità islamica concorrono alla definizione di progetti di formazione dei propri iscritti nell’ambito della conoscenza storica del Novecento, in particolare in relazione allo snodo della Resistenza e della nascita della Repubblica. Nello specifico verranno inoltre sviluppate attività formative che riguardano la Costituzione “quale patrimonio comune e base della cittadinanza italiana”, da rivolgere in particolare alle giovani generazioni. Mentre l’ISRT mette a disposizione le proprie competenze scientifiche, la comunità islamica promuove i progetti formativi tra i propri iscritti, collaborando per la loro organizzazione e realizzazione.