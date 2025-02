Comunità energetiche, dove si costruisce il futuro del mondo

Come si costituisce e cos’è una comunità energetica? Per comprendere sul campo cos’è e come funziona una comunità energetica, abbiamo incontrato buona parte del consiglio direttivo di CeBase (acronimo che sta per Comunità energetica Benefici Ambientali Sociali ed Economici), una delle più dinamiche e ben strutturate Cer del territorio toscano, fra le prime a essersi costituita, con il “cuore” come dicono i suoi componenti, a Firenze. Intanto, come spiega la vicepresidente di CeBase, Giada Mancini, laurea in Tecnologie Alimentari, esperta dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili, per costituire un gruppo bastano in buona sostanza due soggetti: un produttore-consumatore proprietario dell’impianto, per semplificare fotovoltaico, e un consumatore, ovvero un intestatario di utenza elettrica. Per iniziare, bastano queste due figure per condividere l’energia , “meglio, condividere energia pulita”.

Giada Mancini, vicepresidente di CeBase

Se questo meccanismo è l’origine, la comunità energetica Base ha fatto del meccanismo qualcosa di più. Intanto, tutto è regolamentato da uno Statuto, redatto da un avvocato, registrato all’Agenzia delle Entrate e poi al Gse (Gestore dei Servizi Energetici), a cui si deve comunicare l’esistenza di una comunità energetica. “Nel dettaglio – spiega il presidente di CeBase Mattia Pasqui, laurea triennale in statistica economica e magistrale in ingegneria energetica, attualmente dottorando di ricerca in gestione delle batterie nelle comunità energetiche – al Gse deve venire la richiesta per ogni zona, e per zona si intende territorio sotteso alla stessa cabina di media tensione, l’attivazione della condivisione energetica. Quindi, un solo statuto, una sola associazione (potenzialmente per tutto il territorio nazionale) al cui interno vengono attivate varie zone per condividere l’energia”.

Mattia Pasqui, presidente di CeBase

Condividere energia, concetto semplice a dirsi, ma sappiamo veramente cosa significa? “La condivisione dell’energia avviene molto semplicemente – spiega il presidente dell’associazione – Facciamo l’ipotesi che ci siano due vicini di casa, uno dei quali possiede pannelli fotovoltaici e l’altro no. L’energia che avanza dai pannelli fotovoltaici di proprietà di uno dei vicini viene messa in rete e seguendo principi fisici, se il vicino di casa sta utilizzando energia, utilizza quegli elettroni che sono stati messi in rete dal vicino proprietario dei pannelli fotovoltaici. Quindi in realtà la condivisione esiste già. La differenza la fa la comunicazione al Gse di appartenere a una stessa comunità energetica. In questo caso, il Gse inizia a leggere i contatori dei due soggetti, produttore-consumatore e consumatore, calcolando quanta energia è stata condivisa, attribuendo un incentivo in base a questo”.

In cosa consiste l’incentivo? L’incentivo è in buona sostanza un contributo in denaro stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2020 e dalla Delibera 318/2020/R/eel dell’Arera, L’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito di comunità e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile è disciplinata dalla pubblicazione delle Regole Tecniche con cui il GSE ha dato seguito alla normativa. Ed è proprio l’utilizzo dell’incentivo che caratterizza la Comunità energetica Base. “Questo è il nodo principale che ci differenzia rispetto a filosofie diverse che vengono prese in considerazione rispetto ad altre Cer – sottolinea la vicepresidente – l’incentivo che deriva dalla condivisione dell’energia non viene rispalmato fra i membri della Cer, o meglio, fra i membri della stessa configurazione, ovvero una regione ben definita e precisa, ma ogni configurazione in maniera democratica e autonoma decide in che modo andare a reinvestire l’incentivo. Uno dei motivi è il ritorno economico, che però, per ogni singola persona è minimo: si parla di 60 euro all’anno, secondo le simulazioni di Mattia, e non risulta un ritorno economico singolo importante. Se però questi incentivi si mettono tutti insieme, si arriva a una cifra significativa, che possiamo decidere dove e come utilizzare. Ad esempio può essere reinvestita sul territorio. Gli investimenti sono diversi, ad esempio pagare le bollette a famiglie indigenti, o installare colonnine di ricarica nella zona, oppure si può decidere di fare un impianto collettivo fotovoltaico. Ogni assemblea può decidere cosa fare di questi soldi”.

Ma tutte le Cer sono organizzate secondo metodo assembleare? “La legge – spiega Piero Ranfagni, consulente tecnico della Cer – dice che la tariffa incentivante viene gestita a livello di “configurazione”, ovvero a livello di assemblea dei soci che come produttori o consumatori insistono sul territorio di una cabina primaria. Questa è la normativa. La scelta che fa Base è quella di non spendere risorse per massimizzare il rientro individuale, ma di puntare sul rientro collettivo della configurazione”.

Piero Ranfagni, consulente tecnico di CeBase

“La condivisione dell’energia e l’incentivo sono collegati a un discorso territoriale – spiega ancora il presidente Pasqui, entrando nel dettaglio – ogni zona condivide la sua energia e decide cosa fare del suo incentivo tramite l’assemblea di zona. Ma la comunità energetica, intendendo l’associazione, non è solo condivisione dell’energia: è un gruppo d’acquisto, un gruppo di consulenti a cui fare riferimento, è un gruppo che organizza eventi. Siamo un punto di riferimento per i nostri associati, qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno e che riguarda il mondo dell’energia, possono rivolgersi a noi. Tramite una rete di aziende convenzionate, e consulenti, diamo aiuto ai nostri associati. Tutta questa parte qui non ha limite territoriale, ma si espande e mette sotto un unico cappello tutte le zone”.

Fatalmente, ciò significa avere una valenza politica. “L’associazione è del tutto apartitica – sottolinea il presidente – ovviamente, tutte le azioni, in particolare se riguardano la collettività, hanno valenza politica”. Un’azione politico-sociale che ha un evidente vantaggio: la gestione della tariffa è affidata democraticamente all’assemblea di cabina. I benefici ricadono su tutti, ovvero ricadono su tutti i soci di tutte le configurazioni.

Per iscriversi alla Cer, c’è un sito, cui si può accedere gratuitamente. “I motivi per cui abbiamo deciso di fare una grande Cer, costituita da quelle che si possono definire Cer piccole, ovvero le configurazioni per la condivisione dell’energia, sono svariati. Uno di questi, è amministrativo – dice Pasqui – se spalmiamo i costi che abbiamo su tante configurazioni, gli stessi si abbassano, dal momento che le configurazioni che fanno parte dell’associazione non richiedono tutte le volte uno statuto, atti all’Agenzia delle Entrate e via dicendo, tutto il percorso necessario e illustrato precedentemente. L’altro motivo riguarda i gruppi di acquisto. Due esempi molto semplici. alcuni nostri associati abbisognano di motorini elettrici. Come associazione andiamo dai fornitori della zona e contrattiamo dieci motorini elettrici. Più in grande, fornitura di energia elettrica. Da direttiva europea, ogni nostro associato è libero di scegliere un suo fornitore. Ma la Cer, come gruppo di acquisto, può andare da un fornitore presentandosi come una realtà composta da mille associati. Un fatto se si tratta di una zona, un altro se siamo gli associati di 50 zone. Il numero cambia, e con esso la leva contrattuale. A quel punto, la Cer comincia ad avere un impatto importante”.

La comunità energetica che abbiamo preso a riferimento, ovvero Base, si è costituita nell’aprile 2024. “Abbiamo messo in moto subito la richiesta per attivare la prima configurazione di condivisione di energia. L’iter col Gse è durato diversi mesi, anche perché siamo stati fra i primi a inoltrare la richiesta”. Le date confermano: il portale della Gse per accogliere la registrazione delle Cer è stato aperto l’8 aprile 2024, la richiesta di CeBase è stata inviata il 15 aprile, la lunghezza del percorso è sostanzialmente dovuto al fatto che essendo le prime registrazioni da effettuarsi, nonostante le attività sperimentali precedenti, ci sono stati alcuni rallentamenti di sistema. Ad ora, la Cer fiorentina condivide energia a Pozzolatico, e sta facendo richiesta per iniziare a condividerla anche a Sambuca Pistoiese, Fiesole, Cerreto Guidi. E a breve, anche in altre cabine.

“Abbiamo già associati sparsi in tutta la Toscana – continua il presidente – però, per attivare la condivisione dell’energia in una zona seve il primo impianto, che sia “nuovo”, dove nuovo significa sorto dopo la nostra registrazione, ad aprile scorso. Ogni volta che in una zona c’è un impianto, facciamo direttamente richiesta al Gse. Senza bisogno di ripetere la trafila dello statuto e di tutto il resto “.

Da quanto spiegato, per entrare a far parte di una Cer basta entrare nel sito, iscriversi con una bolletta dell’energia accanto, che serve per verificare se l’utente non ha problemi in sospeso e chi è l’intestatario della bolletta. Verificati i dati, parte una mail con cui si avvisa dell’entrata del nuovo utente nella Comunità energetica. Se il nuovo utente si trova in una zona in cui c’è già un impianto, si fa sempre per mail la comunicazione della presenza di questo nuovo associato che si è aggiunto al gruppo. E in quella cabina si comincia a produrre la tariffa incentivante.

La valenza delle Cer non si esaurisce, com’è facile comprendere, nella condivisione dell’energia, magari in vista di un fantomatico e spesso risibile risparmio in bolletta. Per sua natura, la Cer assume profili molto più pregnanti e se si vuole, rivoluzionari, nel senso di cambiamento nelle modalità di utilizzo dei beni comuni. Se questo dipende però dalla filosofia sposata dalle varie assemblee di configurazione (territoriali) che gestiscono l’incentivo, di sicuro la Cer è il primo passo verso una transizione ecologica “pensata” e non solo sbandierata. “Stiamo seguendo la strada che ci ha indicato l’Unione Europea – dice Pasqui. – per arrivare al 100% di energia rinnovabile, non bastano i grandi produttori. Servono anche tanti piccoli produttori, la partecipazione dei cittadini, con le loro pompe di calore, le batterie proprie, ecc. Quello che ci sta dicendo l’UE è che tutti questi cittadini devono organizzarsi, mettersi insieme, fare gruppo per poter valorizzare tutti questi asset decentralizzati “minori”. Ci sta anche dicendo di cominciare a farlo, creando le Comunità Energetiche. Per adesso, ciò che si può fare è creare i gruppi di acquisto, che condividono energia. Ma quando ci saranno a Firenze 5mila impiantini sui tetti, messi insieme valgono come un grosso impianto. Un grosso impianto che ha un ruolo nel mercato dell’energia e permette ai cittadini della zona di rendersi indipendenti energeticamente”.

In parallelo, l’obiettivo è quello di aumentare il numero di impianti, sostanzialmente, avendo sott’occhio le città, fotovoltaici. “Se si esce dalle città e si va in altri territori – dice Daniela Giannini, tesoriere di Base – possiamo parlare di eolico e altre fonti di energia rinnovabile, ma in questo momento, nel contesto cittadino, la cosa importante è che sempre più abitanti decidano di installare impianti fotovoltaici. Da questo punto di vista, l’obiettivo è non solo sensibilizzare il singolo cittadino, ma anche le pubbliche amministrazioni, affinché rendano possibile l’installazione dei pannelli solari sui tetti delle città”. In questo senso la questione delle autorizzazioni nei centri storici è sul piatto. Anche perché il centro storico delle città italiane è strutturalmente energivoro, se si pensa alla concentrazione di sedi pubbliche, luoghi di ritrovo, reti commerciali, eventi che deve sopportare, carico reso ancora più pesante dallo tsunami dell’over tourism.

Daniela Giannini, tesoriere di CeBase

“Siamo tutti amanti del bello – continua Giannini – e amiamo le nostre antiche città. Ma nel momento in cui si permette di installare sui nostri tetti parabole satellitari, antenne di ogni tipo, gli scatoloni per l’aria condizionata, perché non consentire l’installazione di pannelli sui tetti? Quanto sono più invasivi?”.

Ma c’è anche un obiettivo di fondo: spargere e coltivare consapevolezza. Consapevolezza che il tempo è poco, ciò che rimane deve essere sfruttato al massimo. Ma non solo : è importante anche stabilizzare il lavoro, che è tanto, e deve crescere. Un obiettivo che mette sul tavolo il consulente tecnico Piero Ranfagni, che dice: “Questa non è un’associazione ingenua, ha scelto che gli inizi si basino sul volontariato e che i piccoli costi necessari a partire vengano ripresi dalla tariffa incentivante. Ma il futuro vedrà crescere queste realtà, e nascere lavoro stabile. Inoltre, la Cer è un contributo alla transizione ecologica, perché è necessario creare un modello di sviluppo diverso, dal momento che l’attuale ci ha portato a questo punto. Continuando in questo modo, marceremo diritti verso i due gradi di aumento, ovvero la fusione della calotta polare, con conseguenze disastrose”. Tirando e fila, l’obiettivo è: “Sviluppare cultura, consapevolezza e scienza. Scienza per la mitigazione degli adattamenti che saranno necessari per sopravvivere. La scienza, la tecnologia che sta dietro a tutto questo potrebbe essere il lavoro dei nostri nipoti”. E mantenere il mondo abitabile per la specie umana.