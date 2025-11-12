Comunicazione scientifica, nasce una nuova rivista online

È ufficialmente online la nuova rivista scientifica internazionale European Journal of Media and Digital Communication Studies (EJMDCS), con sottotitolo Sociological Perspectives on Communication in the Digital Age. La testata, edita dall’International Center for Social Research, ha ricevuto l’attribuzione dell’ISSN numero 3103-4004 da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sancendo così la sua piena registrazione come rivista scientifica.

EJMDCS è una rivista peer-reviewed a diffusione internazionale che analizza le dimensioni sociologiche, culturali e tecnologiche della comunicazione nell’era digitale. Pubblica contributi originali di ricerca, saggi teorici e recensioni sui temi della sociologia della comunicazione, giornalismo, semiotica, digital media, comunicazione di massa, marketing digitale, reti sociali, studi transmediali e gender diversity nei media.

Il periodico, a periodicità trimestrale è pubblicato in lingua inglese e adotta un rigoroso sistema di revisione a doppio cieco (double-blind peer review), in conformità con le linee guida del Committee on Publication Ethics (COPE), garantendo così imparzialità, trasparenza e integrità scientifica.

Direttore Responsabile dell’European Journal of Media and Digital Communication Studies è il Dottor Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte, sociologo e giornalista professionista, già ricercatore presso la prestigiosa Universidad del Salvador (USAL) di Buenos Aires, dove nel 2000, alla presenza del Premio Nobel Ilya Prigogine, presentò il suo primo lavoro di ricerca “Guerra y paz: los conflictos de la última década” (ISBN 987-98897- 0-3).

La nuova rivista scientifica, iscritta al Registro della Stampa del Tribunale di Roma al numero 70/2025 del 03/07/2025, offre un nuovo spazio per la ricerca e il dialogo interdisciplinare, con particolare attenzione alle trasformazioni sociali e culturali generate dall’ambiente digitale.

La rivista si propone come piattaforma accademica aperta al confronto tra studiosi, ricercatori e professionisti del settore. L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca e il dialogo internazionale sui media e la comunicazione.

Il primo numero della rivista (Gennaio–Marzo 2026), chiuso il 5 novembre 2025, presenta lo studio del Dottor Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte dedicato alla percezione limitata della crisi climatica come emergenza sanitaria tra i professionisti dei media in Italia.

Basandosi su un’indagine quantitativa condotta del Dottor Jantus Lordi de Sobremonte su un campione di 548 giornalisti, la ricerca analizza come i media influenzino la consapevolezza pubblica sui legami tra cambiamento climatico e salute. I risultati rivelano che la grande maggioranza dei giornalisti sottovaluta o nega la correlazione tra degrado ambientale e salute umana, con solo il 38,6% che riconosce il cambiamento climatico come una minaccia significativa o imminente per la salute.

«Lo studio evidenzia infine l’urgente necessità di una comunicazione scientifica più competente e di liberare il giornalismo dai vincoli economici e ideologici imposti dalle industrie più inquinanti» commenta a conclusione il Dottor Jantus Lordi de Sobremonte, autore tra le altre pubblicazioni a carattere scientifico del libro “L’influenza dei mass media nella genesi dell’ideale estetico” (ISBN 987- 1054-04-1).

Con la nascita dell’European Journal of Media and Digital Communication Studies, l’International Center for Social Research consolida così il suo impegno nel promuovere la ricerca scientifica e il dialogo internazionale sui media come strumenti fondamentali di comprensione e trasformazione della società contemporanea.