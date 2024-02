Comunali: Gianni Cenni candidato a Prato per il centrodestra

Prato – Con un post sul suo profilo Fb Gianni Cenni,avvocato pratese, ha annunciato nel tardo pomeriggio di ieri la sua candidatura a Sindaco di Prato per le prossime amministrative di giugno. Esponente di Fratelli d’Italia di cui è stato anche vice coordinatore vicario, Cenni ha al suo attivo un lungo percorso politico. È stato consigliere provinciale dal 1999 al 2004,poi consigliere comunale dal 2004 al 2009, e nella legislatura successiva del sindaco di Forza Italia Roberto Cenni, ha ricoperto l’incarico di assessore all’urbanistica. Il centrodestra dunque ha sciolto la riserva e lanciato il proprio candidato per lo scranno più alto di Palazzo Comunale, con lo slogan “Io sono Gianni”,invitando i propri militanti e sostenitori,sabato prossimo alle 15.30 presso lo Spazio “Il Garibaldi”, la sala dell’ex cinema Excelsior, a sostenere la coalizione,il suo candidato e il programma. Tra i primi commenti quello del Sindaco uscente e presidente Anci Toscana Matteo Biffoni,-Gianni Cenni è un’ottima persona….In bocca al lupo!”. Giorgio Silli, (Italia al Centro),Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’Italia, -E’ il nostro candidato. Il centro destra e’ compattissimo intorno a Gianni e sono sicuro che faremo una grande campagna elettorale e che sarà un gran sindaco”.

Mentre Claudiu Stanasel, (Lega),-In qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato espressione di tutto il Centrodestra, ho sempre sostenuto con convinzione la necessità di affidare la guida della nostra città a figure fortemente radicate nel contesto politico, piuttosto che optare per candidati civici. È con questo spirito che oggi esprimo il mio pieno e incondizionato sostegno a Gianni Cenni, un candidato politico per eccellenza, per la carica di Sindaco di Prato. Gianni Cenni, con la sua profonda esperienza politica, la sua cultura e la sua generosità, incarna i valori e le capacità che ho sempre ritenuto indispensabili per il ruolo di Sindaco. Questa nostra candidatura garantisce credibilità, serietà e professionalità e rappresenta un punto di svolta per il centrodestra e per Prato. La nostra decisione di presentare Gianni Cenni come candidato sindaco, annunciata con un notevole anticipo di quattro mesi rispetto alle elezioni, e prima del centrosinistra, rappresenta una mossa strategica che evidenzia la nostra determinazione a promuovere un cambiamento concreto e positivo per Prato. Questa scelta è un segno distintivo della nostra visione per il futuro della città, che privilegia l’esperienza politica e la capacità di governare con competenza e visione. Inizia la campagna elettorale e io sono pronto a scendere in campo a fianco di Gianni.”

Ed Erica Mazzetti onorevole pratese di Forza Italia: “È arrivato il momento di dare una svolta. Prato è una grande città, con grandi potenzialità, fatta di persone concrete da troppi anni soffocate da un’amministrazione inerte e burocratica, che si è ripiegata sul non fare per non sbagliare, sbagliando. Gianni Cenni, insieme a una squadra competente, è il sindaco giusto per guidare questo cambiamento di cui la città ha estremo bisogno in questo momento storico per tornare a essere motore della Toscana. Il nostro candidato, Gianni, è persona autorevole, concreta, si è sempre speso per la città e ha avuto sempre un ampio consenso popolare. Come terreno di prova per il buongoverno di Centrodestra vedo l’avvio di una nuova stagione di pianificazione del territorio; dunque, a caduta anche economica e sociale. Bisogna tenere insieme sia le piccole opere, manutenzione in primis, sia quelle di più ampio respiro, con progetti a breve e lungo corso, per far sì che Prato vinca la sfida delle competizione. Prato ne ha più che mai bisogno e noi ci candidiamo per governare”.

Una curiosità: il centrodestra vinse per la prima volta Prato nel 2009 con il civico Roberto Cenni, (nessuna parentela con l’attuale candidato sindaco),che strappò all’allora Marco Romagnoli espressione di un centrosinistra non coeso, la vittoria. Oggi in uno scenario simile,il silenzio sul candidato sindaco del Partito Democratico è ormai il segnale sempre più evidente di una spaccatura interna alla segreteria provinciale perché, come dicono i bene informati,”non è possibile che dopo dieci anni di governo della città e a quattro mesi dalle elezioni non venga ancora fuori una candidatura Dem credibile”. Una marcata differenza, dunque con il centrodestra, che,benché forza di opposizione in città, si è risolta compatta su Gianni Cenni, un politico d’esperienza, omonimo di un ex sindaco,per riprendersi la città.

In foto Gianni Cenni