Competenze in declino, siamo più stupidi e la colpa è dei media digitali

Siamo un po’ più stupidi. Lo siamo diventati nell’ultimo decennio, in anni rubati al raziocinio e in cui non ci siamo neppure accorti di perdere a poco a poco, pezzi importanti di capacità analitica, di comprensione, di ragionamento. Che, messe insieme, possono essere tradotte come un aumento di stupidità. Lo attesta un’indagine dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sulle competenze delle persone, condotta in 31 Paesi avanzati: 199 pagine piene zeppe di test e tabelle dagli esiti inquietanti. La domanda che motiva l’indagine è: “Gli adulti hanno le competenze necessarie per prosperare in un mondo che cambia?”. La risposta che emerge dai dati non è per niente rassicurante: “L’indagine – commentano i ricercatori dell’OCSE – rivela un panorama delle competenze fortemente disomogeneo, con un numero crescente di persone impreparate ad affrontare il futuro. In media, un adulto su cinque nei paesi partecipanti riesce solo a comprendere testi semplici o a risolvere operazioni aritmetiche di base”. Ad approfondire i risultati c’è solo da sperare che l’arrembante approdo dell’intelligenza artificiale arrivi in soccorso dell’intelligenza umana in ripiegamento.

La colpa? L’Ocse cita la crescita di “media che sfruttano meccanismi di dipendenza psicologica”. Il decennio preso in considerazione è quello tra il 2013 e il 2023, proprio gli anni dell’inesorabile avanzata del tandem smartphone-social.

L’indagine fornisce dati unici sulle competenze degli adulti in alfabetizzazione, matematica e risoluzione adattiva dei problemi. Ebbene, queste competenze che potremmo definire strategiche, appaiono in declino o stagnanti. Le competenze in alfabetizzazione sono rimaste stabili o sono diminuite nella maggior parte dei paesi. Solo Finlandia (+15 punti) e Danimarca (+9 punti) hanno registrato miglioramenti significativi. I cali più marcati si osservano in Corea, Lituania, Nuova Zelanda e Polonia (oltre 20 punti). Le competenze in matematica mostrano un quadro più positivo: otto paesi migliorano, in particolare Finlandia e Singapore (+17 punti). Tuttavia, in sette paesi si è registrato un calo, soprattutto in Lituania e Polonia.

Finlandia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia sono i paesi con le performance migliori in tutti e tre i campi. La Finlandia è al vertice in alfabetizzazione (296 punti, media OCSE 260) e matematica (294 punti, media OCSE 263). Per la risoluzione dei problemi, Finlandia e Giappone guidano con 276 punti (media OCSE 251). In media, quasi un quinto degli adulti nei paesi OCSE ottiene risultati molto bassi (Livello 1 o inferiore) in tutte e tre le competenze. La quota va dal 7% in Giappone al 44% in Cile. In 14 paesi è aumentata la percentuale di adulti con bassi risultati in alfabetizzazione.

C’è uno specifico dell’Italia in questo declino cognitivo? In tutte le risposte ci attestiamo intorno al 26°/27° posto tra i 31 Paesi e non brillano neppure avanguardie intellettuali. Poco è il divario perché in tutte le prove c’è una estesa incapacità di comprensione.

Nonostante l’aumento del livello d’istruzione, le competenze non sono migliorate proporzionalmente. Le competenze alfabetiche degli adulti con laurea sono aumentate solo in Finlandia, mentre in molti paesi sono diminuite, soprattutto in Corea, Lituania e Slovacchia. I giovani adulti (16-24 anni) hanno migliorato solo in Norvegia, Finlandia e Inghilterra. Le competenze alfabetiche degli uomini sono diminuite più che quelle delle donne, riducendo il divario di genere; oggi le donne superano gli uomini in alfabetizzazione. Tuttavia, gli uomini mantengono un vantaggio in matematica (+10 punti) e in problem solving (+2 punti).

Vista anche la mission dell’OCSE, l’attenzione alle competenze è importante, perché contano per l’economia e la crescita della società. Sono determinanti per l’occupazione e il salario, indipendentemente dal titolo di studio. Ma le competenze sono legate anche al benessere personale (salute, soddisfazione di vita) e alla partecipazione civica (fiducia, volontariato, efficacia politica). Gli adulti con scarse competenze si sentono spesso esclusi dalla vita politica e non riescono a gestire informazioni digitali complesse, finendo per rimanere ai margini di una società in continuo aggiornamento tecnologico. Il 10% afferma di non avere le competenze necessarie per il proprio impiego. E la soddisfazione di vita è in continuo calo.

Sorprendono i punti di approdo dell’indagine? Per niente, soprattutto se si tiene conto di quella traccia offerta dai ricercatori dell’OCSE: la maggiore diffusione di media che sfruttano meccanismi di dipendenza psicologica. Per comprendere la vastità del fenomeno basti citare sinteticamente tre studi, che attestano la minore capacità perfino di esprimersi. Andrea Parodi, nel suo libro “Non ho parole” (Armando Editore, 2021) scrive: “Si stima che un ginnasiale, nel 1976, conoscesse 1.600 parole, oggi non più di 500. I ragazzi hanno “perso le parole”, nel senso che il repertorio lessicale del quale dispongono è miserrimo; le parole dell’italiano scolastico “si perdono”, nel senso che non attecchiscono, e “li perdono”, abbandonandoli alla deriva semantica di un gergo spoglio e involuto”.

Anche la ricerca di Marco Catani dell’Institute of Psychiatry, King’s College London, giunge alla conclusione che i nativi digitali vivranno in un costante deficit di parole in virtù della loro frequentazione digitale, infatti, l’apprendimento di nuovi vocaboli è favorito dalle conversazioni con altre persone, all’interno delle quali il cervello può recepire i nuovi termini. Mentre l’utilizzo preponderante dello smartphone limita lo scambio orale e facendo prevalere gli stimoli visivi rispetto a quelli uditivi, si traduce in un numero minore di vocaboli padroneggiati.

Il neuropsichiatra tedesco Manfred Spitzer nel suo libro dal titolo esplicativo, “Demenza digitale”, documenta gli effetti della eccessiva permanenza sullo smartphone, soprattutto negli adolescenti: “I media digitali favoriscono la ‘superficialità’ – scrive – se usati senza esperienza di lavoro con i contenuti, come spesso avviene in età evolutiva: si naviga in rete, ovvero si ‘scivola’ sui contenuti. Leggere la parola, o trascriverla per catturarla mentalmente (e senza cliccare col mouse) rappresenta un percorso di approfondimento maggiore, che i media elettronici ostacolano o impediscono del tutto. Il computer evita agli studenti buona parte del lavoro mentale”.

Scrivono nell’editoriale di commento, dell’indagine dell’OCSE, Andreas Schleicher Direttore dell’Istruzione e delle Competenze e Consigliere speciale del Segretario Generale per l’Istruzione e Stefano Scarpetta Direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali: “Le trasformazioni tecnologiche – inclusa l’automazione e i recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale generativa – stanno rivoluzionando la maggior parte dei settori e delle professioni. I risultati dell’indagine sottolineano la necessità urgente di una rivalutazione complessiva delle politiche per lo sviluppo delle competenze”.

Il rischio è che l’esercito degli “stupidi” sia sempre più numeroso e che la società sia sempre più caratterizzata da divari crescenti, dove una ristretta casta di esperti digitali e tecnocrati può godere dei vantaggi della comprensione dell’innovazione crescente: “Questa situazione in evoluzione solleva interrogativi urgenti su come le società possano garantire che tutti traggano beneficio dal progresso – scrivono Schiller e Scarpetta – I risultati suggeriscono la necessità di politiche mirate per colmare i divari, migliorando l’accesso all’istruzione e alla formazione, rafforzando i sistemi di apprendimento per adulti e fornendo a tutti gli strumenti necessari per prosperare”. La sensazione è che ci sia sempre meno spazio per confidare in quel detto rassicurante e speranzoso che il maestro Alberto Manzi diffondeva dalla tv in bianco e nero: “Non è mai troppo tardi”. Allora, negli anni Sessanta, aveva un senso. Oggi che i ritardi di comprensione impazzano e che la velocità dell’innovazione è esasperata, si ha l’impressione che quella frase si tramuti in “Non è mai troppo presto”.