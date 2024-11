Comando Nato a Firenze, parte esposto all’Unesco e raccolta firme

Un esposto ufficiale all’Unesco contro l’insediamento del Comando Nato a pochi chilometri dal centro storico di Firenze. Sito, come noto, inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità. L’iniziativa è stata annunciata oggi, in un incontro con la stampa a Palazzo Vecchio, dal Comitato “No NATO né a Firenze né altrove” che ha incaricato i propri legali di redigere e presentare l’atto.

L’esposto si richiama alla legislazione internazionale, che da tempo ha estrapolato il principio della tutela dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato. A partire dalla Convenzione dell’Aja del 1954, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la consapevolezza della necessità di prevenire gli eventi dannosi al patrimonio culturale dell’umanità ha permeato la Convenzione dell’Aja. Il richiamo alle norme internazionali viene spiegato dall’avvocato Mario Marcuz di Bologna con un intervento in video, mentre a Firenze è presente l’avvocato Sauro Poli. I passaggi del percorso giuridico del concetto di tutela del patrimonio culturale dell’umanità vedono un ulteriore sviluppo nella Convenzione di Parigi del 1972, L’idea principale che emerge dalla Convenzione dell’Aja ripresa dalla convenzione sul patrimonio dell’umanità del 1972, si basa su un principio fondamentale, ovvero che i beni culturali siano di importanza comune per l’umanità.

La conseguenza è che ciascun o Stato parte, aderendo alla Convezione , “riconosce un suo impegno e responsabilità a proteggere i beni culturali sul suo territorio”. Se questo è il principio base, sottolineato e rafforzato nel 1972, il secondo protocollo della Convenzione dell’Aja del 1999 aggiunge ancora qualcosa di importante; ovvero, si passa dalla protezione speciale fino allora accordata ai beni culturali patrimonio dell’umanità, al “regime di protezione rafforzata”. In pratica ciò significa che la protezione si concretizza con le iniziative da parte dello Stato finalizzate alla prevenzione dei rischi. Si passa così a una tutela preventiva. Da ciò, l’esposto all’Europa assume la natura di atto conseguente rispetto all’ipotesi, o meglio, alla decisione, di installare un centro Nato nell’ex Caserma Predieri a Firenze, a 5 chilometri circa dal centro Unesco. Si legge nell’esposto: “L’insediamento di un sito militare così importante e strategico non può non comportare un’attenzione da parte sia di nemici di conflitti convenzionali che di terroristi anche occasionali e l’assunzione di un rischio per il patrimonio artistico dei luoghi”. E dunque, “Il criterio di prevenzione previsto dalle Convenzioni non è stato preso in considerazione dal Governo Italiano né dalle autorità cittadine , del tutto inerti all’esposizione del patrimonio artistico di possibili danni irreparabili”. La richiesta del Comitato all’Unesco, che viene proposta per la sottoscrizione ai cittadini, è “l’intervento immediato e indifferibile degli Uffici dell’Unesco internazionali e nazionali affinché pongano in essere tutte le iniziative legali e/o di persuasione nei confronti delle Istituzioni politiche Nazionali ed Internazionali affinché l’insediamento del Comando Nato previsto nella città di Firenze venga riconsiderato e abbandonato”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di protesta organizzate in occasione del G7 del Turismo, evento che si terrà a Firenze il 13, 14 e 15 novembre. Ad annunciare le varie iniziative, la Rete fiorentina costituita da movimenti e associazioni, che ha convocato un presidio alle 17 di giovedì prossimo in piazza Adua, a margine e per contestare il G7 Turismo. A dare un quadro generale, il portavoce della Rete Marco Fantechi che spiega: “Il G7 a Borgo Egnazia, un luogo che non è un paese ma un outlet turistico commerciale, il G7 Trasporti con ospiti d’onore MSC e Grimaldi e l’idea generale della privatizzazione dei porti, spingono tutti in una direzione ben chiara. Purtroppo, non prevediamo un discostamento dalla linea del G7 Turismo della prossima settimana a Firenze”.