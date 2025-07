Coldplay e la Kiss Cam: una gigantesca violazione della privacy

Spiati, scoperti, esposti, massacrati. Dalla Kiss Cam al riconoscimento facciale con le app dell’Intelligenza Artificiale, fino alla gogna nel Tribunale dei social. In un attimo, appena finito di canticchiare Princess of China, al concerto dei Coldplay nel Gillette Stadium di Foxborough, nei volti tesi dei due amanti immortalati dalla telecamera guardona, si è materializzata tutta la vasta gamma della barbarie possibile nell’era digitale. Se quell’immagine di Andy Biron e Kristin Cabot, rivisitata in migliaia di meme diffusi via social, fosse stata carpita in Europa, si potrebbero ipotizzare norme infrante, divieti ignorati, diritti calpestati quantomeno sul fronte della privacy. Ma negli States quanto accaduto al Ceo della Astronomer e alla responsabile delle Risorse umane della stessa azienda di software, non confligge con la dura legge del web. Può solo suscitare riflessioni di natura etica su quanto sia invasiva la tecnologia quando diventa strumento di un voyeurismo digitale implacabile, pronto a carpire il reale e il percepibile da diffondere via smartphone.

Ma ai due amanti colti in fallo, non rimane alcuno spazio di reazione in virtù della privacy violata, stante il disfacimento delle loro vite, tra licenziamenti e divorzi annunciati? Lo abbiamo chiesto a Deborah Bianchi, avvocato in Diritto dell’Internet. Opera da 15 anni in consulenza e tutela: diritto all’oblio, web reputation e brand reputation, cyberbullismo, cyberstalking, diffamazione on line. Ha scritto i libri: “Internet e il danno alla persona” (Giappichelli); “Danno e Internet. Persona, Impresa, Pubblica Amministrazione” (Il Sole 24 Ore); “Difendersi da Internet” (Il Sole 24 Ore).

Kiss Camera e diritti di privacy. La questione non è uguale sotto tutte le latitudini. Ci spiega la differenza della disciplina tra quella americana e quella europea?

“Intanto, una curiosità. Il caso della coppia beccata dalla Kiss camera al concerto dei Coldplay è avvenuto a Boston, proprio la città dei due avvocati americani che per primi pubblicarono sull’Harvard Law Review l’articolo “The Right to Privacy”. Era il 1890 e gli avvocati erano Samuel Warren e Louis Brandeis. Il loro articolo gettò le basi per il costrutto giuridico della privacy valido ancora oggi come “diritto ad essere lasciato solo”, al riparo dalle intromissioni dei terzi. Essenzialmente un diritto di esclusione. Nell’Unione Europea invece il diritto alla privacy non è solo il diritto di escludere gli altri ma è anche il diritto alla tutela dei propri dati personali sancito dal GDPR 2016/679. Pertanto, gli europei godono di un fascio di diritti di privacy ai quali corrispondono altrettanti doveri da parte del titolare del trattamento: informativa, contatti per esercizio dei diritti privacy, misure di sicurezza, policies di gestione del rischio”.

Quindi, se le due persone fossero state inquadrate con una Kiss cam in Europa, la questione avrebbe potuto avere implicazioni giuridiche a loro tutela?

“Se la coppia dei malcapitati fosse stata in Europa avrebbe avuto certamente più opportunità di tutela. Salvo il California Consumer Privacy Act (CCPA del 2020) e il successivo California Privacy Rights Act (CPRA del 2023) e leggi simili approvate in alcuni altri Paesi, negli States non esiste una legge federale a tutela della privacy e men che meno a tutela della protezione dei dati personali. Il Massachussetts non ha una legge in questo senso e quindi gli organizzatori del concerto di Boston – una volta introdotte le clausole di salvaguardia nel contratto di acquisto dei biglietti – restano esenti da responsabilità. Nell’UE invece, gli organizzatori di eventi che intendano utilizzare la Kiss camera devono ottenere una qualche forma di consenso privacy espresso. Ad esempio, dovrebbero avvisare l’acquirente del biglietto – con una nota separata rispetto al contratto di acquisto – che ogni spettatore può essere ripreso in primo piano dalla Kiss camera e che deve prestare consenso a tale tipo di trattamento con un apposito point&click. Oppure avvisare – sempre con nota separata – che all’interno dello stadio è stata predisposta un’area riservata per gli spettatori che non vogliono essere ripresi; e così via”.

Ci sono precedenti o casi analoghi verificatisi in Europa rispetto a quanto accaduto a Boston al Concerto dei Coldplay?

“Nello specifico, non credo. Semmai si può fare una similitudine con le riprese delle Google Cars nelle strade nell’ambito del servizio Google Street View o per le riprese del Google Trekker. Il Garante Privacy all’uopo nel “Provvedimento di parziale esonero dall’informativa nei confronti di Google Inc. in relazione al servizio Street View-Special Collects – 4 dicembre 2014 (Google Trekker) ha disposto delle linee guida valide anche per casi similari: “Il titolare del trattamento provveda ad informare gli interessati circa la programmata acquisizione di immagini, mediante:

3.1. pubblicazione della notizia sul sito web di Google, […] nei tre giorni antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle immagini;

3.2. pubblicazione della notizia tramite i siti web e, se esistenti, le newsletter o altre pubblicazioni informative dei Partners [dell’evento] nei sette giorni antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle immagini;

3.3. nell’eventualità di siti o luoghi, pubblici o privati, recintati ovvero aperti al pubblico, pubblicazione di segnalazioni, avvisi o cartelli affissi all’ingresso dei siti interessati;

4. predisponga, sulle attrezzatture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche ovvero anche sull’abbigliamento dei relativi addetti adesivi, cartelli o altri segni distintivi ben visibili” in cui appaiono i contatti per scrivere al fine di consentire all’interessato di esercitare i propri diritti privacy.

In conclusione: i fidanzati furtivi del concerto dei Coldplay difficilmente sarebbero stati sottoposti ad un simile trattamento in Europa”.

Per scoprire i nomi dei due amanti sarebbe stata usata una app di AI per il riconoscimento facciale. In UE, in virtù dell’AI Act non sarebbe consentito. E in Usa?

“In USA non esiste ancora una legge federale sull’uso del riconoscimento facciale. Pertanto, siamo di fronte a un quadro giuridico a maglie tanto larghe da consentire anche attività illecite come la profilazione dei dati biometrici con AI (riconoscimento facciale è un tipo di profilazione). C’è stato un provvedimento della FTC contro Rite Aid nel luglio 2024 che ha imposto il divieto di 5 anni dell’uso del riconoscimento facc. per gravi negligenze in sicurezza e trasparenza. Adesso nel 2025 si sta cercando di rendere opzionale negli aeroporti USA il riconoscimento facciale ovvero è fattibile solo con il consenso espresso del passeggero, ma addirittura la polizia di frontiera USA ha richiesto alle aziende un tool di riconoscimento facciale in tempo reale per tutti i passeggeri delle auto in transito alle frontiere.

In conclusione, al di là della legittima reazione dei rispettivi coniugi, di fronte alla tempesta via social che quell’abbraccio al concerto dei Coldplay ha provocato, I due amanti hanno qualche chance di rivalersi verso i proprietari delle piattaforme?

“Ritengo che i due amanti non abbiano chance di rivalersi contro i social media, eccetto il caso in cui richiedano i dati di contatto degli utenti diffusori e le piattaforme si rifiutino. In questo caso potrebbero chiedere ai gestori di rimuovere le immagini e se non lo fanno – e solo in questo caso – potrebbero chiedere il risarcimento danni”.

Insomma, i due sventati amanti inquadrati che si sono fatti cogliere in atteggiamento da sognanti quindicenni incuranti dei matrimoni alle loro spalle e immemori dei contratti aziendali firmati con il divieto a relazioni tra dirigenti in staff, non possono che chiedere la clemenza della “Corte” dei social. Ma non la otterranno. Men che meno l’oblio. Il falso puritanesimo tipico americano ha ingigantito la vicenda, e i cani rabbiosi sparsi sui social hanno azzannato le due prede. Al rogo! Al rogo! hanno gridato a milioni, spargendo il seme della riprovazione sui campi concimati dei social. Per Andy e Kristin non rimane che la gogna. Magari vestire il saio francescano, munirsi di cilici e diffondere reel su tutti i social mostrandosi esangui, contriti e ovviamente consapevoli della loro colpa. Diffondendo in streaming il loro pentimento, accompagnati dalle note di The Jumbotron Song.

Foto: CNN