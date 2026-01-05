Clochard muore a 25 anni, ma dispone la donazione degli organi nel testamento

Firenze – Aveva 25 anni, e se n’è andato oggi, quando all’ospedale di Firenze in cui è ricoverato, il personale sanitario staccherà la spina dopo 17 giorni dalle macchine cui è attaccato, per sopraggiunta morte cerebrale. Così se ne andrà, il giovane senza fissa dimora che ha incontrato la morte sotto un ponte fiorentino, dove trovava il suo misero ricovero, in una notte poco prima di Natale. Un arresto cardiaco troppo lungo, per riportare indietro le lancette dell’orologio della sua vita, nonostante la determinazione dei soccorritori. Ma qualcosa, questo ragazzo dalla vita tormentata, lascia dietro di sé: come richiesto da lui stesso, i suoi organi saranno donati. L’autorizzazione alla donazione è stata data venerdì dal pm Antonio Natale.

E’ una delle storie che purtroppo a tratti funestano Firenze, che ad aprile scorso vide la morte di due senza fissa dimora in piazza Tasso, su una panchina, due persone peraltro conosciute e seguite dai servizi sociali del Comune. In particolare, la città ha approntato anche quest’anno la macchina dell’accoglienza invernale, che ha preso il via il 1° dicembre scorso e che avrà termine il 31 marzo, tranne proroghe dovute allo stato del clima. Da dicembre ad ora, sono già circa 150 le persone aiutate nell’ambito dell’emergenza freddo.

Le strutture sono tre: la struttura dell’Orologio in viale Corsica, l’Ostello del Carmine, entrambi di proprietà del Comune e gestiti da Fondazione Solidarietà Caritas ETS e la struttura Accoglienza Donne di via dei Vanni messa a disposizione sempre da Fondazione Solidarietà Caritas ETS. In totale i posti a disposizione sono 140, estendibili a 160 in caso di emergenza o picchi di freddo. Una disponibilità che va ad accrescere, durante il periodo più freddo, il sistema di accoglienza ordinario, il cui fulcro è all’Albergo Popolare, e che è attivo 12 mesi l’anno. A ciò si affianca anche quest’anno un forte potenziamento delle Unità di Strada per intercettare il più possibile i bisogni delle persone, strutturato in modo ancora più radicato sulle aree maggiormente sensibili della città, a partire dal centro storico.

Per raccogliere segnalazioni è attivo un form specifico in una pagina dedicata sul sito del Coordinamento toscano Marginalità, a cui si può accedere anche tramite Qr code. Un servizio finalizzato a favorire la collaborazione tra i cittadini e le organizzazioni che forniscono supporto alle persone in strada, in cui è possibile inserire dati e breve descrizione del caso. Si ricorda che il form in nessun caso può essere considerato un servizio sostitutivo dei servizi per la gestione delle emergenze, in caso di emergenza contattare il numero 112.

L’assessore al Welfare Nicola Paulesu rinnova l’appello alla cittadinanza a fare segnalazioni e ricorda il lavoro che si sta portando avanti. “Siamo in campo con un progetto importante che si rinnova ogni anno durante i mesi freddi, andando ad arricchire il sistema ordinario di accoglienza, a cui si aggiunge anche un importante rafforzamento delle unità di strada, con l’obiettivo di dare risposte sempre più puntuali alle persone più fragili. Con le temperature sempre più rigide l’attenzione resta altissima per questa fascia di popolazione. Rinnovo l’appello ai cittadini, segnalateci le persone che vivono in strada, da quest’anno c’è un’ulteriore opportunità, un form sul sito del Coordinamento toscano marginalità in cui descrivere le situazioni che si incrociano per poter dare tutte le informazioni agli operatori”, sottolinea Paulesu.

Inoltre, anche anche Firenze è tra le 14 città metropolitane in cui il 26, 28 e 29 gennaio 2026 si svolgerà la Rilevazione nazionale sulle Persone Senza Dimora promossa da Istat. L’iniziativa, coordinata da fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, è alla base della campagna #TuttiContano, lanciata in questi giorni per il reclutamento dei volontari. Il progetto consiste in un censimento delle persone senza dimora che dormono in strada ed in strutture di accoglienza di carattere emergenziale e dormitori. La Rilevazione ISTAT delle Persone Senza Dimora è un’iniziativa nazionale, una “fotografia notturna” per conoscere meglio il fenomeno della grave emarginazione adulta, raccogliere dati utili e migliorare le politiche e i servizi dedicati alle persone che vivono in strada. La rilevazione si svolgerà in tre serate distinte, il 26, 28 e 29 Gennaio 2026 e si svolgerà in due modalità, attraverso la conta visiva notturna delle persone senza dimora per strada, in dormitori e strutture di accoglienza e interviste di approfondimento a un campione delle persone individuate nella prima serata. Le città coinvolte saranno Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.



