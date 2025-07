Clima: addio al ghiaccio eterno, da tre anni accelera lo scioglimento

Avete presente l’immaginifica dicitura “ghiaccio eterno”? Una definizione, bianca, fredda, definitiva, che ha accompagnato finora le nostre vite facendoci sognare spazi a perdita d’occhio popolati solo di pinguini, pareti inabbordabili a qualsiasi scalata, cime aguzze che alla loro radice affondano in un mare gelido e blu oppure costituiscono il tetto di montagne rocciose e verdi. Bene, scordate tutto questo. Scordate soprattutto il concetto di eternità. Attaccati dalle temperature del climate change, i ghiacciai, ben lungi ormai dall’ essere lì fermi al loro posto e per sempre, si stanno sciogliendo. Lo fanno rapidissimamente. Tanto da lasciar prevedere agli studiosi del fenomeno che in molte parti del mondo il famoso “ghiaccio eterno” non sopravviverà al XXI secolo.

La progressiva riduzione dei ghiacci, o addirittura la loro sparizione, rischierà di scatenare una valanga di impatti a cascata su economie, ecosistemi e comunità, non solo nelle regioni montuose ma a livello globale: dalla carenza di acqua dolce a terra alla troppa abbondanza di acqua salata in un mare che già continua ad alzarsi. Parola del rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e del World Glacier Monitoring Service (WGMS), diffuso dal blog ambientalista “Ambiente e non solo”. Tanto che Unesco e WMO hanno lanciato il 2025 come “Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai”.

WMO lancia un allarme preoccupante avvertendo che l’addio alla suggestione dei ghiacciai non sarà solo una novità e che il fenomeno non si esaurirà in sé, né costituirà un fatto estetico o una mera perdita di orizzonti incontaminati e avventurosi, ma un pericolo per l’umanità. Un processo peraltro molto rapido. In soli sei anni, i ghiacciai hanno fatto una capriola impressionante che ha portato a registrare, tra il 2022 e il 2024, la loro più rapida ritirata mai vista prima. Ce ne informa il rapporto State of the Global Climate 2024” del WMO indicando una perdita triennale talmente poderosa da lasciar prevedere che si continui così. Con gravi conseguenze ambientali e sociali . Secondo il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), si prevede che i ghiacciai continueranno a declinare in quasi tutte le regioni del mondo per tutto questo secolo: “Alterando la disponibilità dell’acqua e la qualità a valle, con implicazioni per gli ecosistemi acquatici e molti settori come l’agricoltura e l’energia idroelettrica”.

Primo tra tutti, il fatto che perderemo una quantità di acqua dolce. I ghiacciai nel mondo sono più di 275.000 su circa 700.000 km². Insieme alle calotte glaciali, immagazzinano circa il 70% delle risorse globali di acqua dolce che serve alla vita quotidiana delle persone ma anche all’economia, dall’agricoltura e all’industria. Sono stati soprannominati le “torri d’acqua del mondo” perché i bacini fluviali con sorgenti nelle montagne forniscono acqua dolce a più della metà dell’umanità, anche nella regione Himalaya-Hindu Kush e dell’altopiano tibetano. Lo scioglimento del ghiaccio e della neve costituisce un rischio da non sottovalutare avvertono gli esperti: a breve, di un aumento di frane, valanghe, inondazioni e siccità e, a lungo termine, di mancanza di sicurezza nell’approvvigionamento idrico per miliardi di persone.

“Ai ghiacciai non importa se crediamo nella scienza, si sciolgono solo nel caldo perché tutti lo vedano“, dice John Pomeroy, copresidente del comitato consultivo e professore all’Università del Saskatchewan. “La nostra acqua congelata – continua -si comporta come milioni di piccole dighe, trattenendo l’acqua fino a quando la neve o i ghiacciai non si sciolgono, proprio quando ne abbiamo bisogno. Più di due miliardi di persone si affidano ai ghiacciai di montagna per ricostituire i loro fiumi, laghi e acque sotterranee, per sostenere gli ecosistemi, l’agricoltura, l’energia, l’industria e avere acqua potabile. Tutto questo è ora a rischio poiché il riscaldamento globale provoca un rapido ritiro dei ghiacci, inondazioni da scoppio del lago glaciale, siccità della neve, perdita di ghiaccio marino, innalzamento del livello del mare, scongelamento del permafrost e incendi”.

Una perdita di vita ma anche di cultura e scienza. I ghiacciai contengono archivi insostituibili di storia umana, ambientale e climatica, conservando all’interno del loro antico ghiaccio registrazioni cruciali del passato della Terra, avvertono gli studiosi. Capsule del tempo congelate che forniscono agli scienziati dati inestimabili sui modelli climatici storici, sulla composizione atmosferica e persino sull’attività umana di migliaia di anni. La loro scomparsa minaccia non solo la sicurezza dell’acqua, ma si traduce anche nella perdita di ecosistemi unici e biodiversità che si sono evoluti in questi ambienti specializzati. “Per i popoli indigeni in tutta l’Asia, l’America Latina, il Pacifico e l’Africa orientale, i ghiacciai hanno un profondo significato culturale e spirituale, spesso considerati spazi sacri e dimora delle divinità. La loro perdita significherebbe la scomparsa di siti centrali per il patrimonio culturale e le pratiche spirituali, riconosciuti dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità”, è la sentenza degli esperti.

È per tutti questi motivi che Unesco e WMO hanno deciso di unire le forze a vantaggio del “ghiaccio eterno”. L’ “Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai”, è un’ iniziativa storica, la prima a livello globale per fare emergere la questione in modo deciso e combattivo. In nome della necessità di agire subito per proteggere le generazioni future e, di conseguenza, di un’azione immediata e ambiziosa per ridurre le emissioni di gas serra, stabilizzare il clima e attuare efficaci strategie di resistenza. Governi, istituzioni scientifiche, organizzazioni del settore privato e società civile sono invitati a unirsi a questo sforzo globale e già si stanno muovendo 200 organizzazioni di 35 paesi diversi.

Raddoppia l’allarme l’appello della segretaria generale WMO, Celeste Saulo: “La WMO ha recentemente confermato che il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato e ha emesso ripetuti avvisi rossi sullo stato del nostro clima, compreso il ritiro dei ghiacciai. Nel 2023, i ghiacciai hanno subito la più grande perdita di massa nei cinque decenni di registrazione. È stato il secondo anno consecutivo in cui tutte le regioni del mondo con ghiacciai hanno riportato una perdita di ghiaccio. Lo scioglimento del ghiaccio e dei ghiacciai minacciano la sicurezza idrica a lungo termine per molti milioni di persone. Quest’anno internazionale deve essere un campanello d’allarme per il mondo. La conservazione dei ghiacciai non è solo una necessità ambientale, economica e sociale. È una questione di sopravvivenza”.

Sulla base di una raccolta di osservazioni in tutto il mondo, il World Glacier Monitoring Service stima che i ghiacciai (separati dalle calotte di ghiaccio continentali in Groenlandia e Antartide) abbiano perso un totale di oltre 9.000 miliardi di tonnellate dall’inizio delle registrazioni, nel 1975. “Un peso che equivale a un enorme blocco di ghiaccio delle dimensioni della Germania con uno spessore di 25 metri”, descrive il professo Michael Zemp, il direttore del WGMS.

Se già il 2923 era andato male, il 2024 ha segnato il terzo anno consecutivo in cui tutte le 19 regioni glaciali hanno registrato una perdita di massa netta. Una perdita enorme, di 450 miliardi di tonnellate in un anno, il quarto anno più negativo di sempre. È andata meglio, o meno peggio, in regioni come l’Artico canadese o la periferia della Groenlandia, mentre la parte del leone dello scioglimento dei ghiacciai di una violenza ma vista prima l’hanno fatta Scandinavia, Svalbard e Asia settentrionale.

L’acqua dolce, ma anche il mare è in pericolo. Lo scioglimento dei ghiacciai contribuisce notevolmente all’innalzamento del livello dell’acqua degli oceani.

Esiste un recente studio comunitario pubblicato nel 2025 sulla rivista Nature e coordinato dal WGMS, intitolato Glacier Mass Balance Intercomparison Exercisex (GlaMBIE), che ha rilevato come solo tra il 2000 e il 2023, i ghiacciai abbiano perso il 5% del loro ghiaccio rimanente. Ovvero l’accelerata più forte verso la loro estinzione. A livello regionale, la perdita varia dal 2% nelle isole antartiche e subantartiche a quasi il 40% nell’Europa centrale. Se continua così, la previsione è che molti ghiacciai del Canada occidentale e degli Stati Uniti, della Scandinavia, dell’Europa centrale, del Caucaso, della Nuova Zelanda e dei tropici non sopravviveranno al XXI secolo.

Sempre dal 2000 al 2023, la perdita di massa globale dei ghiacciai viene stimata pari a quanto l’intera popolazione mondiale consuma di acqua in 30 anni, calcolando tre litri a persona al giorno. Dopodiché, il danno non è solo a livello di acqua dolce, ma anche il mare e le sue coste sono in discussione. Visto che lo scioglimento dei ghiacciai contribuisce notevolmente all’innalzamento del livello dell’acqua salata e attualmente rappresenta il secondo più grande contributo all’innalzamento globale del livello del mare, dopo il riscaldamento dell’oceano.

Al ghiaccio che si scioglie sono imputabili 18 mm della totale crescita delle acque marine. Poco, viene da dire. Invece ci pensa il professor Zemp a raddrizzare la spensierata sensazione: “Potrebbe non sembrare molto, e invece ha un grande impatto: ogni millimetro di aumento del livello del mare espone ulteriori 200 o 300 mila persone a inondazioni annuali”. Tanto più che le simulazioni sul GMSL (livello medio globale del mare), includono anche la possibilità di una rapida disintegrazione delle calotte polari e proiettano un aumento che potrebbe perfino essere di 5 metri entro il 2150. Nel frattempo, l’innalzamento ha già aggredito la maggior parte delle regioni costiere in Europa , ad eccezione della costa settentrionale del Mar Baltico.

Dal 1970, l’azione umana che ha portato al riscaldamento del clima è stata la causa predominante dell’ aumento accelerato del livello del mare sia a dimensione globale che nei mari regionali europei. Il riscaldamento e conseguente espansione termica dell’acqua oceanica ne è stata inizialmente il motore principale, tuttavia, dal 2000 circa, gli effetti dello scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali antartiche e della Groenlandia stanno superando quelli del riscaldamento termico.