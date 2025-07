Classico e contemporaneo: Tintoretto e Vedova insieme a Torino

Un quadro di Tintoretto, il celebre “Autoritatto” del 1588, prestito del Musée du Louvre a Torino, ha ispirato il progetto per una mostra, anzi un confronto, tra l’artista del Cinquecento, ed Emilio Vedova artista del XX secolo. Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica di Torino e la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova di Venezia presentano la mostra “Vedova Tintoretto. In dialogo”, dal 19 settembre 2025 fino al 12 gennaio 2026. Entrambi veneziani e grandi interpreti del proprio periodo storico, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Vedova rivelano similitudini e forti suggestioni.

Emilio Vedova non ha mai fatto mistero dell’ammirazione per Tintoretto e quanta influenza il pittore cinquecentesco abbia avuto nella sua ricerca artistica. Dalla vastissima produzione del maestro veneziano, che preferiva composizioni decentrate e audaci scorci con una intensa ed emozionale luce artificiale di torce o candele, il contemporaneo Vedova scopre tematiche consonanti e contrastanti per la sua formazione artistica e lo eleva a sua guida prediletta. Il modo complesso e raffinato di dipingere di Tintoretto viene rielaborato dall’artista informale con elementi di originalità vicini al momento e ai fermenti artistici che hanno animato il Novecento.

“Tintoretto è stato una mia identificazione. Quello spazio appunto una sede di accadimenti. Quella regia a ritmi sincopati e cruenti, magmatici di energie di fondi interni di passioni di emotività commossa (…)”. [Emilio Vedova]

L’Autoritratto del 1588, che mostra il Tintoretto in età avanzata, dipinto in modo naturalistico, è stato un modello iconografico per molti artisti successivi, per l’intensità e l’uso del colore che lo caratterizza, ma, nel caso di Emilio Vedova è diventata un’opera fondamentale per la sua formazione.

Nell’Aula del Senato del Regno d’Italia, dove ha sede la mostra “Vedova Tintoretto. In dialogo”, sono allestite una cinquantina di capolavori tra tele di Emilio Vedova e opere di Tintoretto. Si possono vedere le “Ancone dei Camerlenghi”, pitture libere e materiche di Vedova, grazie a un prestito delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e alcune opere del ciclo delle “Metamorfosi” ora conservate alle Gallerie Estensi di Modena. Per rappresentare meglio il dialogo tra i due artisti sono esposti i disegni giovanili di Vedova del 1936 e le tele degli anni Quaranta e Cinquanta dedicate alla meditazione sui dipinti di Tintoretto fino a quelle degli anni Ottanta. Compreso la monumentale installazione “… in continuum, compenetrazioni/traslati 1987/1988”, con 109 grandi tele dipinte bianco su nero e nero su bianco, la tecnica definita da Vedova “pittura cieca”, che esprime l’instabilità e precarietà della vita e si sviluppa in verticale riassumendo la potenza di Vedova in dialogo con il suo maestro ispiratore.

Vedova Tintoretto. In dialogo

19 settembre 2025 – 12 gennaio 2026

Palazzo Madama, Torino

Info: palazzomadama@fondazionetorinomusei.it

t. 011 4433501 www.palazzomadamatorino.it

In foto: Emilio Vedova, Ciclo ’81 – Compresenze – 1, 1981, colori acrilici, colori alla nitro, colori a pastello, carboncino e carta su carta intelata, 275 × 275 cm

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia – Ph. Paolo Mussat Sartor, Torino