Cinema: una madre coraggio nella tragedia dei desaparecido in Brasile

Alla fine l’Academy ha fatto anche qui “la cosa giusta” conferendo l’Oscar al miglior film internazionale 2025 a questo film (primo Oscar nella storia del Brasile) di Walter Salles, Io sono ancora qui , che ha raccontato in un modo splendidamente originale una tragedia/saga familiare all’interno di una generale tragedia nazionale nella storia politica del Brasile ( la dittatura dei generali dal 1964 al 1985). Walter Salles , 69 anni , brasiliano – regista anche per i Diari della motocicletta, che nel 2004 ha confermato l’astro nascente di G. Garcia Bernal nei panni di un Che Guevara agli albori nei primi anni 50, che, come giovane medico argentino scopre on the road con l’amico scrittore Alberto Granado, “le vene aperte dell’America Latina”- ha raggiunto fama internazionale con Central do Brasil nel 1998, Orso d’Oro a Berlino, già allora candidato all’Oscar.

L’altra straordinarietà , che evidentemente Salles ha perseguito e tenuto presente come stella polare , è il legame tra Central do Brasil e questa sua ultima opera : le protagoniste in entrambi i film sono due donne e anzitutto quello che le accumuna è la declinazione di una forte idea di maternalità (seppur in condizioni di partenza differenti come vedremo) ma ancora più straordinario , e unico nella storia del cinema, è che le due attrici sono rispettivamente, in Central do Brasil, Fernanda Montenegro Torres (95 anni), madre di Fernanda Torres, (60 anni) e che entrambe erano state candidate all’Oscar per la miglior attrice protagonista nei due rispettivi film del 1998 e del 2025 e che sarebbero risultate le uniche attrici brasiliane a vincerlo. E infine , in Io sono ancora qui, nelle ultime scene Fernanda Montenegro è addirittura presente per impersonare la figlia Fernanda Torres che nel 2014 , al termine della saga, iniziata nel 1970 , avrebbe raggiunto appunto l’età della madre.

Attraverso il percorso di queste due madri si disvelano anche momenti della storia del Brasile in una diversa condizione sociale tra questi due viaggi , che partono entrambi da Rio : Io sono ancora qui è un viaggio soprattutto esistenziale, dalla spiaggia di Copacabana , in una borghesia colta e moderna , in sintonia col vento di emancipazioni sessantottesche di tutto l’occidente, qui colpita crudemente nel 1970, nella sua tensione riformatrice, dalla repressione della dittatura; mentre Central do Brasil è un viaggio / affresco popolare che parte proprio dalla stazione centrale di Rio (dove la protagonista, anziana zitella insegnante in pensione, arrotonda scrivendo lettere, per le tante persone analfabete di Rio) e la storia diventa subito un periplo per il NordEste del Paese, dove si rivelano le aspirazioni di un popolo ancora arretrato e indigente che cerca di diventare nazione (siamo nel quinquennio che precede l’ascesa di Lula, il sindacalista primo presidente eletto come leader del partito dei lavoratori, con tutto il suo carico di speranze e giustizia sociale). E in questa odissea l’anziana zitella acida diventerà suo malgrado “madre” empatica di un bambino appena orfano di madre e alla ricerca di un padre mai conosciuto.

In Io sono ancora qui , prima scena sulla spiaggia di Copacabana di Rio de Janeiro nell’ estate del 1970. La protagonista, quarantenne e piacente, Eunice Paiva , nuota placidamente nelle acque antistanti , nei cui pressi c’è la bella villa della sua famiglia ( è madre di cinque figli, di cui quattro femmine). Il capo famiglia, anche lui quarantenne, Rubens Paiva è un ingegnere, eletto deputato del partito laburista nel 1962 e destituito due anni dopo , come tutto il parlamento democratico, dal golpe dei cosiddetti Gorillas, in realtà generali tecnocrati e ben più attrezzati rispetto ai loro colleghi argentini e uruguagi. Paiva, che da allora si è ritirato a vita privata, non è stato finora sfiorato dal regime.

E’ interessante perché non sappiamo nulla della situazione ( la dittatura è in atto da 6 anni) se non come segni e presagi. Il molesto rollio improvviso e crescente di un elicottero militare che sorvola la zona a cerchi concentrici. Ma in realtà il clima familiare è estremamente ridente, e la villa è un crocevia di rapporti calorosi e festosi, dove non vige un lusso sguaiato da classe agiata, ma quello contenuto di una borghesia progressista in stile anglosassone, ma di calore latino. Anzi, come dai filmini in super8 della famiglia Paiva, si sta costruendo sul terreno di proprietà, una villa polifunzionale, più spaziosa e socializzante, ma essenziale, secondo i criteri della migliore scuola d’avanguardia di Oscar Niemeyer, che aveva così appena edificato la nuova capitale Brasilia, inaugurata quattro anni prima del golpe. In famiglia, la figlia maggiore Veroca , che frequentava i movimenti studenteschi conflittuali al regime, è appena partita prudentemente per gli studi a Londra. Tutto sembra trascorrere sereno e positivo in questa famiglia.

Poi improvvisamente la luce di ottimismo e serenità di Eunice ( e della sua famiglia) sparisce una dolce mattina di fine estate. Cala il buio, improvvisamente, letteralmente. Arriva una mezza dozzina di gente in borghese, senza qualificarsi nemmeno, segno che non c’è più né tetto ne legge, intima a Paiva di vestirsi e seguirli per “una deposizione che gli viene chiesta”. E intanto cominciano a chiudere tutte le tende e le finestre. Paiva sereno, sorridente, non replica si veste elegantemente, saluta la moglie e sale a testa alta in auto degli “agenti” rassicurando tutti che non ne avrà per molto e tornerà per cena. Forse sa già che sarà la sua ultima volta che le manda un bacio , come messaggio di fare da ora in poi sempre in modo di fronte ai figli e al mondo intero che comunque “io sono ancora qui”.

E da quel momento Eunice prende il testimone della staffetta portogli da Rubens e lo porterà avanti tutta la vita. Intanto si controlla in modo sovrumano nel chiedere pacatamente se può sapere dove è stato portato il marito, e il capo del nucleo risponderà che non può fornire alcuna informazione in merito, e in più con annuncia che rimarrà con gli altri due a sorveglia in casa tutta la notte, accetta la cena della padrona e la sistemazione per il terzetto; in un momento minimo di confidenza dice ad Eunice che nella vita si occupa “di parapsicologia”. Il giorno dopo Eunice e la figlia mediana Eliana vengono caricate in auto e dopo poco le incappucciano e poi le portano nei classici luoghi di segregazione e di mistero. Anche di tortura.

Ma la regia non indulge affatto in questi effetti. La violenza è tutta nel buio cui sono immerse , nessuno le tocca e toccherà, ma la violenza è nelle grida soffocate che giungono loro per i corridoi , forse c’è anche Rubens lì che urla di dolore. Da quel momento il film è lancinante, anche perché non ti mostra mai scene raccapriccianti di torture inflitte a donne in situazioni analoghe negli anni settanta a desaparecidos sotto dittature militari , come in Cile ne La casa degli spiriti a Winona Ryder o in Argentina con Garage Olimpo alla Antonella Costa : ma è già di per sé agghiacciante lo scenario claustrofobico carico di tensione minacciosa per farci percepire epidermicamente che da un momento all’altro qualcosa di simile accadrà a Eunice e alla figlia; ma questa tortura annunciata risulta ancora peggio, come la tremenda finta fucilazione vissuta da Dostoevskij.

Scatta l’identificazione con l’accumulo di sensazioni di perdita totale, progressiva messa a nudo e sconvolgimento della vita di una tranquilla e appagata donna borghese che, in soli due giorni, si vede in un lampo sottrarre il marito (lui sì davvero per sempre desaparecido),il giorno dopo sbattuta in una caserma o simile, con la figlia 18 enne, rese cieche entrambe forzatamente e separate , e poi , per non perdere la ragione , o addirittura suicidarsi, scolpire faticosamente con una forcina tacche sulla parete nella cella dove è rinchiusa, al buio, quante sono i giorni , dodici, in cui sarà tenuta in queste condizioni. Gli interrogatori cui Eunice è sottoposta sono altrettanto crudeli e logoranti : costituiscono trappole psicologiche per farla cedere e divenire una spia con gli album di centinaia di foto che le sottopongono di cosiddetti terroristi , e tra cui alla fine ballano anche le foto sue, delle figlie maggiori, del marito, e di vari amici.

Quando finalmente gli aguzzini vedono che non c’è altro da spremere, la rilasciano. E Fernanda Torres comincia a giganteggiare come una madre coraggio di inusitata intensità e mai vista prima così al cinema o a teatro: riesce a non piangere mai, a non urlare, o agitarsi , ma il suo viso registra tutta l’angoscia e il dolore che deve nascondere per non far crollare le creature di cui è madre. Torna a casa in punta di piedi e ai figlioli la fa sembrare una gita, dissimulando tutto l’orrore che la permea. Ma non è finita col dolore, con le perdite, con le prove. Per mesi Eunice cerca notizie disperatamente sul marito, cerca documentazione di dove , quando e chi l’ha fatto sparire, ma invano. Ai figli riesce a dare le prospettive dilazionate che “papà è in viaggio d’affari”, un viaggio molto impegnativo, ma tornerà presto (come il titolo del film dell’esordio fulminante di Emir Kusturica nel 1985 a Cannes).



Alla fine, dopo mesi, un amico di famiglia, riesce a portarle la tremenda verità: Rubens “è morto da eroe lottando”, sotto tortura negli interrogatori, non ha tradito nessuno e il corpo è scomparso , in mare o a pezzi, non si sa. Eunice apprende che Rubens faceva parte di un’area dissidente pacifista , che pur non appoggiando la lotta armata del MIR (Movimento rivoluzionario Armato di guerriglia urbana e imboscate contro il regime), in qualche misura contribuiva alla resistenza facendo da collegamento e supporto economico e alimentare a chi era in clandestinità e alle loro famiglie : ecco perché anche lui era caduto nella rete “antiterrorismo” come i gorillas inquadravano ogni dissidenza, scatenando una repressione a tutto tondo, con l’appoggio cospicuo del governo Usa di Nixon e Kissinger, in piena guerra fredda.

Eunice non era al corrente di ciò, perché Rubens, come tutti gli altri compagni di area, voleva tutelare la propria famiglia , non mettendola a rischio. Quindi ecco un’ulteriore crescita del personaggio Eunice: da moglie borghese evoluta, ma sostanzialmente apolitica, ora è costretta a prendere posizione anche nella prassi della lotta anti-regime e questo le costerà una rinuncia ancora più dolorosa e straziante , un ulteriore depauperamento esistenziale: non potrà nemmeno denunciare la morte di suo marito, perché non ci sono prove della sua eliminazione, e il movimento resistente le chiede l’ennesimo sacrificio : per la causa comune di tutte le altre famiglie di desaparecidos , Rubens Paiva è uno dei tanti cittadini ancora scomparsi, un fantasma politico ancora contundente e dal potenziale eversivo per i suoi assassini, per cui si dovrà incalzare il regime con la pressione di ricorsi di massa per tenere viva contemporaneamente la pubblica opinione internazionale con una campagna a tutto campo.

Eunice accetta anche questo sacrificio con un pianto silenzioso e squassante, sempre di nascosto dai figli. Di fronte a loro cerca una vita normale, li porta a un fast-food e, mentre si aggrappa con le unghie e coi denti a una cercata convivialità , vediamo in soggettiva il suo sguardo posarsi su una coppia di fidanzati che si baciano e accarezzano e, in un’altra allegra tavolata, il pacioso capofamiglia che assomiglia a Rubens. Poi i suoi occhi. Eunice subirà molto presto anche i morsi del depauperamento materiale con la morte di Rubens. Chiede prestiti bancari e non , e la villa e il suo progetto nieymariano è venduta, diventa un ristorante coi suoi spazi ricreativi. E l’abbandono della loro bella tana sancisce il segno il senso di perdita ancora più straziante e irreversibile. Eunice e i figli si trasferiscono agli ultimi piani di un anonimo condominio a San Paolo e lei si cerca un lavoro e riprende gli studi di giurisprudenza che aveva abbandonato col matrimonio e diventa un’ attivista dei diritti umani e una conferenziera ricercata.

Sempre con un sapiente uso mixato con i super8 autentici della famiglia Paiva – di cui Salles era amico intimo e vicino di casa- arriva finalmente il giorno in cui a Eunice lo stato brasiliano democratico, nel 1998 consegna l’agognato certificato di morte in cui risulta che Rubens Paiva è deceduto per le torture della dittatura. Non avrà soddisfazioni di condanne giuridiche, ma il suo diritto di madre coraggio è stato riaffermato. Intanto la CNN , vuole fare un servizio sulla saga dei Paiva . E chiede al sestetto di posare per una foto. Ma il giornalista vuole che madre e figli assumano un’espressione triste e corrucciata. Ma la sessantenne Eunice si rivolge ai suoi e dice loro : “vogliono farci piangere , ma non gli daremo questa soddisfazione, su allegri ragazzi , viva la vita e la dignità!”. E infatti la foto autentica della famiglia effettiva li immortala tutti con un sorriso radioso.

Ultima scena , 2014 , una festosa calorosa réunion di famiglia in giardino con tutti i figli e nipoti. Eunice ,ormai 95 enne, è sulla sedia a rotelle, affetta dal morbo di Alzheimer. A un certo punto il suo volto assente, quasi assopito si rianima : vede in televisione un servizio sul marito e sulla resistenza alla dittatura e gli occhi ridiventano brillanti e pungenti. Un sorriso le increspa le labbra. A interpretare Eunice a 95 anni , essendo Fernanda Torres non ancora 60nne , è straordinariamente presente sua madre, Fernanda Montenegro che ha realmente 95 anni , ma che non è affatto in decadenza cognitiva anzi: è nel Guinness dei primati come l’attrice più anziana ad aver mai fatto un recital in pubblico : nel 2024 a 95 anni, al Parco Ibirapuera di San Paolo di fronte a 15.000 spettatori ha declamato con voce stentorea una serie di passi de La Cerimonia degli addii di Simone de Beauvoir.

Fernanda Montenegro chiude lei il cerchio della grandissima interpretazione della figlia, che avrebbe meritato l’Oscar come miglior attrice protagonista , come nel 1998 invece lei stessa rispetto a Gwyneth Paltrow di Shakespeare in love. Con tutta la considerazione per la magnifica brillante 23nne Mikey Madison in Anora , Fernanda Torres dà vita a un personaggio femminile che apparterrà alla storia del cinema. Ma sua madre, Fernanda Montenegro, non è da meno : si consiglia di riguardare la scena finale di Central do Brasil quando la quasi settantenne zitella inacidita è divenuta nel viaggio per il Nordeste affamato e pulsante, una madre autentica piena d’amore per quel bambino che stava per vendere al traffico d’organi : ascoltate le lettera che a voce scrive al bambino e guardate il suo volto mentre in treno sceglie dolorosamente, ma lucidamente, di rinunciare alla sua maternalità che adesso sente vivissima. Ma vi rinuncia perché il bambino ora ha trovato, in luogo del padre, i suoi due fratelli giovani forti e operosi che potranno seguirlo ed amarlo nella vita lunga che lo attende, mentre lei farebbe un gesto egoistico e vano nel tempo data l’età avanzata.

Un’ultima annotazione doverosa : il film è tratto dal libro di Marcelo Rubens Paiva, il figlio minore , ora 65enne, che finito in una sedia a rotelle in seguito a un incidente ( la tragedia pare essere l’ospite d’onore in questa coraggiosa famiglia), è divenuto un famoso scrittore e drammaturgo brasiliano, e ha scritto un’autobiografia nel 2015 sulla sua saga familiare intitolandola appunto Io sono ancora qui.