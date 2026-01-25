Cinema: la sparizione fisica e metafisica di Josef Mengele

Questa è l’Europa che ci piace: il racconto di un francese, Olivier Guez, uno dei più noti scrittori e sceneggiatori francesi; grandi attori tedeschi, August Diehl, Max Bretschneider, David Ruland, Dana Herfurth; regia e sceneggiatura di un russo Kirill Serebrennikov, che ha lasciato il suo Paese dopo l’aggressione all’Ucraina.



Sono i protagonisti di un film che ci riporta nella mente e nell’emozione agli orrori della seconda guerra mondiale e, in generale, ai misteri dell’animo umano capace delle più grandi nefandezze e della loro altrettanto agghiacciante negazione. “La scomparsa di Josef Mengele” , prodotto e distribuito da società francesi e tedesche, tratto dall’omonimo romanzo di Guez, racconta la storia della fuga di uno dei più odiosi criminali nazisti,il medico di Auschwitz che sceglieva chi doveva morire e fra di essi le cavie per i disumani “esperimenti scientifici” ispirati all’ideologia nazista della superiorità e purezza della razza ariana. A differenza dei gerarchi nazisti presi e condannati a Norimberga e di coloro che erano riusciti a fuggire in America latina e che furono braccati e catturati dal Mossad israeliano, “l’Angelo della morte” come era soprannominato dalle vittime del campo di sterminio riuscì fino alla fine, nel 1979 per annegamento, a nascondersi e a prevenire arresto e punizione. Trentaquattro dei 68 anni di vita in fuga.



Un caso dunque dai risvolti tipici di qualunque letteratura di spionaggio, di delitti efferati, di corruzione, e di criminalità organizzata, perché Mengele scampò alla giustizia grazie alle ricchezze familiari e alla mobilitazione della rete di mutuo soccorso degli ex SS che per anni operò per proteggere i criminali di guerra ricercati.



Per chi non ha ancora letto il libro di Guez, il film di Serebrennikov ricostruisce una storia che solo alla fine del secolo scorso ha avuto la sua conclusione con la prova del DNA che confermò che le ossa trovate nel cimitero di un sobborgo di San Paolo erano quelle di Mengele. Fuggito in Argentina nel 1949 sotto il falso nome di Helmut Gregor, emigrante sudtirolese, l’uomo che uccideva e sezionava bambini e adulti in nome di teorie scientifiche aberranti riuscì a rifugiarsi prima in Paraguay e poi in Brasile nel momento in cui gli inseguitori erano più vicini.



Ad aiutarlo i soldi della famiglia di imprenditori di macchine agricole, che gli avevano messo a disposizione un contabile e organizzatore che gli forniva tutto ciò di cui aveva bisogno, la complicità degli altri nazisti impuniti. La glaciale efficienza disumana e immorale del delitto guidato dall’ideologia. Furono loro a proteggerlo quando la cattura di Adolf Eichmann in Argentina gli fece capire che nessuno si sarebbe dimenticato di lui: invece di rimanere un’ombra schiacciata su uno sfondo diventato con il tempo sempre più opaco, era progressivamente diventato il prototipo della crudeltà senza fine.



Non è perciò la storia del “mostro”, ma la ricostruzione del sistema che lo ha prodotto e successivamente lo ha protetto ciò che ha intetessato soprattutto il regista. L’altro è l’inferno psicologico e morale che Mengele vive dentro di sé e che viene alla luce quando il figlio Rolf lo va a trovare: “Che cosa hai fatto ad Auschwitz, perché non ti difendi?”. Una risposta non c’è, ma solo grida, accuse, esplosioni di rabbia che esprimono la forza della colpa cresciuta dentro di lui come un’escrescenza maligna. Esiste comunque un castigo per chi si è reso colpevole di delitti contro l’umanità? Potrebbe essere definito tale il sentirsi diverso e messo al bando dal consesso degli uomini delle donne che percepiscono l’alterità del male assoluto? Per sopravvivere Mengele medico e scienziato si aggrappa in modo tragicamente ridicolo, per esempio, alle ricerche sul cancro al polmone provocato dal fumo di sigarette in nome della difesa della salute pubblica promossa dal Terzo Reich.



Il film è “la storia della sparizione fisica e metafisica di Mengele”, così Serebrennikov al Cinema La Compagnia di Firenze, dove è stata presentata una delle anteprime del film che sarà in sala dal 29 gennaio. Un evento organizzato dal Deutsches Institut e dall’Institut français.

In foto il regista Kirill Serebrennikov