Cinema, alla ribalta chi muore di lavoro

Firenze – Organizzata da Filcams Cgil Toscana e Filcams Cgil di Firenze a cura di Associazione Anémic, ritorna da martedì 5 maggio allo Spazio Alfieri, “Ciak sul Lavoro”, panoramica accesa sul trattamento, campo e controcampo, che il cinema italiano riserva (e elabora) intorno a un tema scottante, sempre più all’ordine del giorno, qual è quello legato ai problemi dell’occupazione.

Fra crisi invadente, disagio sociale, impoverimento culturale, età pensionabile e disoccupazione giovanile, precariato e incertezze, lo schermo riflette lo “stato di scarsa salute” della nostra società, modificando da un lato i rapporti di forza fra capitale e lavoro, e franando dall’altro su un “nuovo” modello di sviluppo che va al di là delle reali emergenze economiche ma che alla fine alternativo non è. La carrellata di “Ciak sul Lavoro 2026”, mette in fila cinque titoli, quattro fiction e un documentario, ciascuno a suo modo emblematico di una situazione emergenziale, sempre più in affanno, a rischio deragliamento, quando non alla deriva, un montaggio che tiene conto di questo variegato universo, insieme tragico e contraddittorio, una passerella che sottolinea il “pluralismo” delle tante inquadrature che finiscono sotto la lente critica e il commento del cinema. Inquadrature allarmate, anche quando assumono il tono di commedia, sostenute ogni volta dalle testimonianze dirette dei rispettivi autori chiamati a incontrare e dialogare col pubblico in sala al termine della proiezione. “Questo breve ma significativo catalogo – spiega Stefano Nicoli, segretario generale di Filcams Cgil Toscana – ci consento di riflettere, di parlare di dignità in un mondo del lavoro sempre più povero e precario, che non parla più alla vita e che spesso, troppo spesso, conduce alla morte; una vera e propria regressione dei diritti che occorre riconquistare. Convinti come siamo che il linguaggio del cinema, con la sua popolarità, può animare quella conoscenza e coscienza collettiva necessaria a sostenere le azioni per difendere e migliorare i diritti di quella che una volta era, e continua a essere, la ‘classe operaria’”.

Si parte martedì 5 maggio con Articolo 1, il documentario di Luca Bianchini che squarcia il velo sulla “morte al lavoro”. Tre storie di vite spezzate che raccontano di lutti e tragedie, tragicamente quotidiane, dando voce a chi resta e dignità a chi non c’è più. Testimonianze, memorie, fotografie che non devono essere oscurate, che ci parlano di resistenza, alternando i silenzi alle parole di chi ricorda, riflette, si interroga. Un grido sommesso, un atto di giustizia, un film di echi che restano, rabbia e solitudine, a ricordarci che dietro ogni nome c’è una vita, una persona. Ispirato agli articoli del giornalista Marco Patucchi e al libro “Operaicidio”, scritto insieme al magistrato Bruno Giordano, un invito a non dimenticare. Articolo 1 è stato presentato all’ultima Mostra di Venezia nelle Giornate degli Autori.

Giovedì 7 maggio Matteo Oleotto presenta il suo Ultimo schiaffo, con Giuseppe Battiston, una dark comedy cruda e rugosa, sullo sfondo di una terra fredda e nevosa, incarognita nella bellezza di un territorio (la montagna friulana) che non lascia che poco spazio alle speranze dei protagonisti. Pensando a Fargo dei fratelli Coen, Oleotto gira una traumatica, a tratti inquietante, storia di perdenti che, alla periferia del mondo, cercano di restare a galla, imboccando scorciatoie pericolose, nel tentativo di superare il proprio senso di inadeguatezza. Il meccanismo parte. Sarà impossibile fermarlo. Premiato alla Festa del Cinema di Roma.

Sempre dalla vetrina romana (dove ha vinto il premio come Miglior Opera Prima) arriva giovedì 21 maggio Tienimi presente, debutto dietro la macchina da presa di Alberto Palmiero, che gira “operina morale” affettuosamente libera, in grado di riconciliarsi con la forza narrativa del cinema, paesaggio umano, linguaggio artistico, mediatore culturale, fraseggio esistenziale. Un film che coglie le intemperanze e le intemperie del tempo presente, sulla corda tesa delle ambizioni di chi non si accontenta e sfida le leggi della contingenza. Il protagonista, lo stesso Palmiero, classe 1997, è un giovane regista disilluso, convinto che il cinema non abbia più nulla da offrirgli. Che fare? Basterà il ritorno a casa per superare l’empasse? (candidato ai David di Donatello nella categoria Miglior esordio alla regia).

Lunedì 25 maggio tocca a Il ritorno di Stefano Chiantini che scontorna una “storia semplice” di quotidiano disagio, fra insicurezze e indigenze, dolori e tormenti. Una madre, il compagno, il loro bambino. La quotidianità vive di poco lavoro, traumi, sussulti, incomprensioni, violenze. La donna finisce in carcere. Il tempo e la distanza dividono inesorabilmente e quelle vite non possono più stare insieme. Spicca per solidità e profondità l’interpretazione di Emma Marrone (al suo primo ruolo da protagonista), un corpo e un volto che prendono il posto della parola e si fanno linguaggio mimico asciutto.

Chiude la passerella mercoledì 27 maggio Miss Marx di Susanna Nicchiarelli che architetta un affresco in costume, a ritmo rock-punk, intorno a Eleanor, la figlia prediletta di Karl, il padre del “Capitale”. Tanto battagliera sul campo col Partito socialista inglese a fianco degli operai e delle donne, quanto inquieta e vulnerabile nella vita privata. Una relazione amorosa “ossessiva” condizionerà la sua esistenza. Morirà sucida nel 1898. Nel contrasto fra la lucidità intellettuale e la “perdizione” sentimentale, emerge l’incongruenza fra dimensione politica e sfera privata, aprendo un abisso sulla complessità dell’animo umano, sulla fragilità delle illusioni, sulla tossicità delle relazioni sentimentali. Info www.spazioalfieri.it.