Christian Di Sanzo nuovo segretario provinciale del Pd pratese

Prato – A pochi mesi dalle elezioni amministrative che sanciranno a Prato la nuova governance, dopo le dimissioni lo scorso anno della Sindaca Bugetti a seguito di un’inchiesta giudiziaria, è uscito dall’assemblea riunitasi ieri sera al Circolo Cherubini, «il coniglio dal cappello», ovvero il nuovo segretario provinciale Christian Di Sanzo.

Un nome che già girava nelle ultime settimane a causa dei numerosi veti incrociati tra i riformisti e schleiniani pratesi sui papabili aspiranti alla segreteria post Marco Biagioni. Su di lui, Fossi, segretario regionale, a margine dell’assemblea che ieri sera lo aveva appena eletto “Una figura la più unitaria possibile”.

Perché è chiaro a tutti, in primis agli iscritti del partito, che il primo compito del neo segretario “traghettatore” sarà quello di ricucire le due anime di un partito che, a Prato appare più diviso di sempre, visto che sono servite due settimane in più rispetto alla tabella di marcia, per eleggere il successore di Biagioni.

Un segretario, come dicono a meno di sorprese, oggettivamente riformista ma vicino a Bonaccini e dunque dialogante e garantista più in sintonia con quella parte di partito che si riconosce nell’area moderata che fa riferimento all’ex sindaco Matteo Biffoni, consigliere regionale e mancato assessore nella giunta Giani nonostante le 22mila e passa preferenze nell’ultima tornata elettorale.

Su di lui già si appuntano le speranze del partito democratico nazionale per vincere le prossime elezioni a Prato del 24 e 25 maggio. Anche se il diretto interessato per quanto lusingato, non lascia ad oggi trapelare alcunché. Un’investitura anticipata a fine gennaio da Furfaro, numero due del Nazareno, il giorno dopo un’accesa dialettica tra i due alla Camera di Commercio a margine della consegna di un premio alle aziende del territorio, “oggi non c’è alcuna partita aperta: per quanto mi riguarda Matteo è il candidato sindaco di Prato”.

Mentre Giani presidente della Regione Toscana, in una recente trasmissione, chiamato a rispondere sul prossimo candidato sindaco di Prato, aveva detto di una probabile alternativa al “nuovo che avanza” con “l’usato garantito”. Sarcasmo a parte.

Intanto due saranno i prossimi importanti appuntamenti ai quali è immediatamente chiamato Di Sanzo e sui quali gli toccherà lavorare: pensare all’organizzazione del congresso che ad ottobre eleggerà il prossimo segretario provinciale e nell’immediato individuare, entro una decina di giorni, la figura del candidato sindaco unanimamente condivisa da opporre al centro destra. Così ieri sera Di Sanzo: “Siamo pronti, abbiamo una sfida da vincere!”.

Christian Di Sanzo è nato e cresciuto a Prato, per poi trasferirsi per motivi di studio negli Stati Uniti, dove è rimasto per lavoro per l’impegno in politica. Legato profondamente alla città nel 2022 è entrato in parlamento nelle fila del PD eletto nella circoscrizione Nord e centro America.