Che cos’è la creatività? Rendere semplice ciò che è complicato

di Luigi Dei

“Diverse voci fanno dolci note;/ così diversi scanni in nostra vita/ rendon dolce armonia fra queste rote” è una celebre terzina dantesca dal Paradiso, VI canto, vv. 124-126. Per Dante le diverse voci sono i diversi gradi di beatitudine acquisiti dalle anime del Paradiso in relazione al tipo di opere benefiche svolte nella vita terrena che rendono dolcemente armoniosa la loro esistenza nei nove cieli.

Così come le diverse luci e gradi di felicità delle anime non creano disarmonia, ma un’unica, dolcissima melodia, altrettanto accade con le diverse facce della cultura legate alle discipline scientifiche e umanistiche che, confrontandosi e integrandosi, generano una soave e deliziosa consonanza. L’idea di fondo è che questa melodiosa eufonia dei vari tipi di conoscenza umana dimostra l’inesistenza di quella schisi fra i due saperi invocata nel saggio di C. P. Snow e fortemente respinta da Primo Levi.

La domanda da porsi circa l’inesistenza di questa artificiosa separazione è la seguente: qual è un possibile denominatore comune fra tutte le acquisizioni del sapere, e più in generale della cultura che, in quanto totale, esclude il divorzio enunciato da Snow? A me pare possa ravvisarsi nel concetto di creatività, o più specificamente, nelle peculiarità che caratterizzano l’atto creativo operato da questa singolare specie che va sotto il nome di Homo Sapiens. Ogni opera umana che contribuisce all’avanzamento della conoscenza, all’affermazione della bellezza in senso lato e al complesso delle esperienze spirituali, delle realizzazioni artistiche e scientifiche nei vari momenti storici è frutto di un atto creativo.



Individuare questo tratto comune alla base delle “diverse voci” è l’incipit della mia ponderata riflessione. Ma forse dovremmo chiederci anzitutto in cosa consista questa umana creatività, questo atto creativo? Il grande matematico Henri Poincaré provò a definirla: «[…] cela consiste précisément à ne pas construire les combinations inutiles et à construire celles qui sont utiles et qui ne sont qu’une infime minorité. Inventer, c’est discerner, c’est choisir» . Poincaré ritiene che la genialità creativa del matematico, che si può facilmente mostrarsi applicabile anche a geni delle più diverse discipline e arti, non è altro che quella di unire elementi preesistenti a costituire combinazioni utili.

Attenzione, ovviamente, a prendere con le molle il concetto di utilità, che nell’ottica di una riflessione generale e non solo finalizzata a cogliere le peculiarità della genialità in matematica, va declinato in senso ampio, ossia utilità di produrre nuova bellezza culturale per il godimento estetico dello spirito.



È interessante notare che la definizione di creatività insita nelle parole del matematico francese si oppone manifestamente all’idea della creazione dal nulla di origine divina e teologica, in quanto presuppone, appunto, qualcosa che preesiste all’atto creativo e che proprio l’atto medesimo combina in modo originale, nuovo e utile.

Analizzando ad esempio “diverse voci” nel campo dell’arte (Pietà di Michelangiolo e Demoiselles d’Avignon di Picasso), della narrativa e poesia (Primo Levi, Wisława Szymborska, Fabrizio De André, Giacomo Leopardi), della musica (l’inizio della Quinta sinfonia di Beethoven e della Quarta di Brahms e la fine del Sacre di Stravinskij), della scienza (i raggi x di Röntgen e il farmaco a base di litio per la cura delle psicopatie), e delle invenzioni tecnologiche (la lampadina a filamento di tungsteno) è facile scoprire che in tutti i casi si è pervenuti all’atto creativo combinando insieme elementi preesistenti e pervenendo a combinazioni nuove, originali, inedite e strepitose.

È curioso e anche intrigante, infine, citare un discorso di Steve Jobs (trad. a cura di chi scrive). “La creatività è solo collegare le cose. Quando chiedi alle persone creative come fecero qualcosa, si sentono un po’ in colpa perché in realtà pensano di non aver fatto niente, ritengono solo di aver visto qualcosa. Questo accade perché furono in grado di collegare le esperienze che avevano avuto e sintetizzare nuove cose. E il motivo per cui furono in grado di farlo è che ebbero più esperienze, o pensarono di più alle loro esperienze rispetto ad altre persone.”

Ciò che, una volta creato, appare meraviglioso e sbalorditivamente complicatissimo da farsi, è in realtà molto più semplice di quanto uno possa immaginare, giacché, citando , “rendere complicato ciò che è semplice è cosa banale; trasformare ciò che è complicato in qualcosa di semplice, incredibilmente semplice: questa è la creatività.” Giova ricordare inoltre con Shakespeare, che “vi son più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne sogni la tua filosofia” e quindi, se queste cose sono così tante, il calcolo combinatorio ci garantisce che le combinazioni delle suddette cose non possono che essere infinite.

E qui si aprirebbe un altro capitolo, perché l’algoritmo, l’intelligenza artificiale, anche lui e lei possono combinare, ma questa è un’altra storia che dovrà essere quanto prima affrontata.

Luigi Dei

In foto Henri Poincaré