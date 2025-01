Charlie Hebdo: dieci anni dopo la satira è sempre sinonimo di libertà

Adoro la Francia sin da quando ero bambino. Un amore condiviso con mio padre. La Francia con i suoi pregi ed i suoi difetti. Con i suoi valori derivanti anche dalla rivoluzione con le parole bellissime di libertà, uguaglianza e fratellanza. Questo motto è diventato il sale della democrazia occidentale avanzata. Un motto contro ogni forma di oscurantismo politico e religioso. La satira è una componente ridens della libertà occidentale ben descritta dalla nostra Corte di Cassazione:

“È quella manifestazione di pensiero talora di altissimo livello che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene”.

(Prima sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 9246/2006)

L’attacco avvenuto 10 anni fa ad Hebdo, giornale satirico francese, è un attacco alla libertà, alla uguaglianza ed alla fratellanza universale. Ai nostri valori.

Alla laicità che in senso politico e sociale, denota la rivendicazione, da parte di un individuo o di una entità collettiva, dell’autonomia decisionale rispetto a ogni condizionamento ideologico, morale o religioso altrui. (fonte Wikipedia)

Oggi più che mai dobbiamo difendere i nostri valori. Oggi più che mai dobbiamo attaccare ogni forma di oscurantismo… senza però cadere nella trappola degli oscurantisti. Senza trasformare l’amore per i valori a sua volta in una forma oscurantista simile alla caccia alle streghe. Faremmo il loro gioco.

Dobbiamo essere duri, fermi sui valori, intransigenti e saggi. Dobbiamo anzi cogliere l’occasione per rilanciarli i nostri valori, perché sempre di più vengono messi in discussione non solo dagli oscurantisti religiosi, ma anche da quelli economici.

L’Europa può e deve fare molto dimostrando, cosa che oggi sinceramente non sempre fa, che la democrazia deve necessariamente produrre benessere. Senza benessere gli autoritarismi sono dietro l’angolo. Gli oscurantisti questo lo sanno e tale arma in mano non gliela dobbiamo lasciare.

Il vile attacco alla Francia ed a Hebdo nella sua angosciosa tristezza ci ha fatto venire la paura di perderli. Noi dobbiamo contrapporre all’angoscia la gioia.

La gioia contro l’oscurantismo. La gioia ridens di una matita per seppellirli, ma non si vince solo con le matite.

In foto, la copertina di Charlie Hebdo che ricorda i 10 anni dall’attentato, dove rimasero uccisi 12 componenti della redazione e 11 furono feriti