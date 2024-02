Centenario morte Matteotti: Spini, Villari e Morassut lo ricordano a Roma

La Fondazione Circolo Rosselli ha presentato due pubblicazioni realizzate per i giovani, un fumetto per i giovanissimi e un manuale di sostegno didattico (opera della Prof.ssa Francesca Tramonti) per le scuole secondarie superiori.



Lo ha detto il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini, in occasione dell’evento “L’idea dentro di me. Matteotti per le giovani generazioni”, dedicato a Giacomo Matteotti, nell’anno del centenario della sua morte. L’evento si svolge nei locali della Fondazione Modigliani a Roma, in collaborazione con la Fondazione Matteotti.

“Voglio anche ricordare nell’occasione – ha aggiunto Spini – tre giovani che si impegnarono in politica in seguito al delitto Matteotti. Uno era proprio Carlo Rosselli, il fondatore di Giustizia e Libertà, e gli altri due futuri presidenti della repubblica, Sandro Pertini e Giuseppe Saragat”.

Sono intervenuti tra gli altri, lo storico Lucio Villari e il segretario del gruppo Pd della Camera, on.le Roberto Morassut.

Per Valdo Spini, “il centenario del sacrificio di Giacomo Matteotti non deve rimanere come una mera celebrazione storica, ma costituire, invece, un punto di riferimento ideale, concreto ed attuale per le forze politiche del centro-sinistra italiano. Uscire dalla fusione a freddo tra eredi del Pci e della Dc significa anche questo”.

A sua volta Lucio Villari ha detto: “Matteotti capì prima degli altri e meglio degli altri la natura del fascismo”.

In foto Valdo Spini