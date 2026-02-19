Centenari: Rilke, il travaglio della nascita di un cittadino europeo

A un secolo esatto dalla morte, la parabola esistenziale e letteraria dello scrittore e poeta asburgico Rainer Maria Rilke (1875-1926) resta spesso ancora prigioniera di un’intelaiatura stereotipata: quella dell’artista impermeabile alla realtà storica, dell’esteta dall’esasperato soggettivismo lirico.

Rilke, diversamente da autori quali Heinrich Mann o Bertolt Brecht, non fece certo della propria penna uno strumento di militanza. Tuttavia un Rilke “politico” esiste ed affiora negli scritti più intimi, nei carteggi, dove si insinua una coscienza civile attraversata da chiaroscuri, non priva di ambivalenze.

Partiamo dall’avversione profonda per gli ambienti militari, radicata nel trauma della scuola superiore militare di Mährisch-Weisskirchen (1890), esperienza subìta per imposizione paterna e destinata a incidere in modo duraturo sulla psiche dell’autore praghese. Quel periodo di disciplina inflessibile e di cameratismo aggressivo non alimentò soltanto un senso di estraneità verso le istituzioni dell’Impero austro-ungarico, ma fissò in Rilke l’impossibilità di riconoscersi nelle strutture storico-politiche dell’orizzonte asburgico di provenienza.

L’insofferenza, progressivamente irrigiditasi in ostilità, troverà una formulazione emblematica nella lettera a Lou Andreas-Salomé del 1912, in cui il poeta confesserà quanto gli fosse visceralmente «odioso tutto ciò che è austriaco».

Eppure l’autore dei “Diari di Malte Laurids Brigge” (1910) e della “Lettera a un giovane poeta” (1929), scrittore di espressione tedesca, continuerà a sentirsi austriaco e mai tedesco.

La sua opposizione al pangermanesimo prussiano è costante. Fin dalla giovinezza reagisce all’ideologia della “Herrenrasse” e all’“Alldeutschtum”, percepite come forme di arroganza e di presunta superiorità etnico-culturale; il nazionalismo tedesco gli appare una “pretesa da parvenu vagamente americanizzato” (“j’ai toujours détesté le nationalisme allemand, prétention de parvenu vaguement américanisé”). La guerra austro-prussiana del 1866 gli sembra così l’inizio di una serie di errori storici destinati a produrre sofferenze profonde (“Le commencement de bien des erreurs qui, à présent, nous font souffrir”), soprattutto per l’azione del vicino bismarckiano che ne sviluppa le conseguenze egemoniche. Da qui deriva una simpatia dichiarata per le culture slave e romanze, non per ragioni etniche ma come reazione a un’ideologia di dominio.

Radicato nella lingua tedesca, Rilke precisa tuttavia in una lettera ad Aurelia Gallarati-Scotti di “non sentirsi tedesco in alcun modo”, pur non potendo dirsi estraneo ad esse “poiché nelle sue radici” è “intimamente radicato nella sua lingua” (“ob ich gleich dem deutschen Wesen nicht fremd sein kann, da ich in seiner Sprache bis an die Wurzeln ausgebreitet bin”).

Dopo la Grande Guerra (1918), tale tensione si fa ancora più netta: Rilke vive una profonda scissione e, pur dichiarandosi radicato linguisticamente “bis an die Wurzeln”, rifiuta di tradurre questo legame in un’identità nazionale, prendendo le distanze dal Reich prussiano “devo ammettere che non è affatto la Germania che mi ha formato” (“je dois convenir que ce n’est guère l’Allemagne qui m’a formé”), sottraendosi così a ogni identificazione statuale univoca.

Non dimentichiamoci che Rilke era perfettamente francofono, il francese non fu soltanto una lingua acquisita, ma uno spazio di protezione simbolica. Durante l’infanzia a Praga, la madre lo accompagnava a scuola parlandogli in francese, anche per sottrarlo alle tensioni nazionali che attraversavano la città tra componente ceca e tedesca. Il francese diventava così una zona neutra, un riparo identitario. Questo rapporto con la lingua francese si approfondì poi negli anni parigini. Il soggiorno a Parigi, decisivo per la sua maturazione estetica, consolidò il legame con la cultura francese e lo portò, nel 1925, a scoprire l’opera di Giuseppe Ungaretti.

L’avvenimento maggiore per la formazione politica di Rilke è senza dubbio il finis Austriae, la disgregazione della Kakania in più Stati nazionali al termine della Prima guerra mondiale e l’emergere della Repubblica austriaca nel 1918. La dissoluzione dell’Impero non costituisce per lui soltanto un evento politico, ma la fine di una possibilità storica: «Come si potrebbe armonizzare il mondo, se i popoli volessero concedersi l’un l’altro in questo modo, ciascuno acconsentendo alla propria natura e a quella dell’altro con rispetto e meraviglia» (“Wie wäre die Welt zu harmonisieren, wenn Völker sich einander so zugeben wollten, jeder zu seiner Art und der des anderen ehrfürchtig und staunend zugestimmt”). È dunque con malinconia che Rilke guarda al fallimento asburgico, occasione mancata di un mosaico multiculturale; lo Stato austriaco nato nel 1918 gli appare perciò come un semplice “compromesso superficiale”.

E tuttavia questa frattura storica si traduce in una categoria più profonda. Il sentimento di “Unbehaustheit”, di sradicamento esistenziale, non assume in lui un valore puramente negativo: l’uomo, che non appartiene al luogo in cui nasce, deve «comporre» gradualmente dentro di sé il proprio luogo d’origine, generando ogni giorno la propria identità (“nous naissons, pour ainsi dire, provisoirement, quelque part; c’est peu à peu que nous composons, en nous, le lieu de notre origine, pour y naître après coup et chaque jour plus définitivement”).

In questa prospettiva, la nascita della Repubblica cecoslovacca (1918) non è vissuta come perdita, ma come processo naturale di affermazione nazionale e il ritorno di Praga a centro ceco, dopo una lunga rinuncia alla propria lingua, è così accolto con soddisfazione: «Je me suis réjouis de voir redevenir Prague un centre tchèque, parce que ce peuple curieux et industrieux s’était renoncé d’une façon absurde jusqu’à perdre le goût de sa langue».

Con la Rivoluzione di Novembre del 1919 e la nascita della Repubblica tedesca, gli assassinii politici che segnano gli anni iniziali della Repubblica di Weimar, da Kurt Eisner (1919) a Rosa Luxemburg (1919), Karl Liebknecht (1919) e Walther Rathenau (1922), suscitano in Rilke un sentimento di orrore e di cupo presagio, come indizi di una degenerazione collettiva, di una progressiva brutalizzazione del discorso pubblico e della trasformazione della violenza in strumento ordinario dell’azione politica.

A proposito dell’omicidio Rathenau Rilke scrive in una lettera a Nanny Wunderly-Volkart (1922): “Berlino mi è diventata ancora più spaventosa e odiosa dopo questo nuovo crimine, questo scellerato assassinio di Walther Rathenau, con il quale è stato ormai annientato l’ultimo uomo ragionevole che ancora manteneva la Germania cieca e ostinata in rapporto e in tensione con il resto del mondo” (“Berlin ist mir noch entsetzlicher und odioser geworden über diesem neuen Verbrechen, dieser heillosen Ermordung Walther Rathenau’s, durch die nun der letzte Verständiger vernichtet ist, der das blind-obstinate Deutschland noch mit der übrigen Welt in Leitung und Spannung hielt“).

È su questo sfondo di disgregazione percepita che va collocata l’impressione suscitata dall’Italia. Rilke conosce il nome del duce anche attraverso la prefazione a “Il Porto Sepolto” di Giuseppe Ungaretti e matura la propria impressione in una fase in cui il fascismo, prima della sua piena cristallizzazione totalitaria, viene percepito in diversi ambienti intellettuali europei come fenomeno di energia rigeneratrice e di ricompattazione collettiva.

Nelle lettere milanesi riaffiorano motivi connessi alla “romanità” e all’idea di ordine; si delinea, implicitamente, una distinzione tra un nazionalismo tedesco, moderno e aggressivo, e un modello “romano”, sentito come continuità storica, misura e principio estetico di grandezza. L’attrazione per il fascismo non assume dunque i tratti di un’adesione dottrinale: si configura piuttosto come fascinazione per il mito augusteo della restaurazione e per l’immagine di un’Italia che, nel disordine del primo dopoguerra, appare capace, almeno in superficie, di ritrovare efficienza e coesione. Rimane un’inclinazione priva di sistematicità ideologica, esposta alla seduzione formale del simbolo e del mito.

Non dimentichiamoci che negli anni ’30 l’opera rilkiana è stata radicalmente rifiutata dall’ideologia nazionalsocialista. Per il Terzo Reich, quella fluidità estetica, quella sensibilità che sfumava i confini dell’identità e quell’aura di “decadenza” dalle sfumature reputate “femminee”, rappresentavano l’antitesi più pericolosa all’eroismo plastico e alla virilità marziale imposti dal regime.

Nel complesso si delinea così un Rilke metapolitico: critico nei confronti dei nazionalismi e delle brutalizzazioni collettive, incline a concepire l’identità in termini culturali e spirituali più che come appartenenza a una compagine statuale definita.

Bibliografia

Elliott, Mark. “Beyond Left and Right: The Poetic Reception of Stefan George and Rainer Maria Rilke, 1933-1945.” Modern Language Review 98, no. 4 (2003): 908-928.

Höhne, Steffen. “Finis Austriae. Prager Rückblicke auf die Habsburgermonarchie.” Austriaca. Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche 88–89 (2019): 35-62.

Rilke, Rainer Maria. Briefe zur Politik. Nachwort von Joachim W. Storck. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1992.

Schwarz, Egon. Poetry and Politics in the Works of Rainer Maria Rilke. New York: Frederick Ungar, 1981.

Storck, Joachim W. “Politisches Bewusstsein beim späten Rilke.” Recherches germaniques 8 (1978): 83-112.

Szász, Ferenc, ed. Rilke, die Donaumonarchie und ihre Nachfolgestaaten: Vorträge der Jahrestagung der Rilke-Gesellschaft 1993 in Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 1994.

In foto Rainer Maria Rilke