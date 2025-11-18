Casa, serve un Piano per disinnescare la bomba sociale

Firenze – La protesta che si è tenuta a Firenze oggi martedì 18 novembre per il diritto alla casa, ha, al di là del dare voce a una situazione di emergenza assoluta, fatto emergere alcuni dati interessanti. La protesta, che ha visto un presidio con flash mob, consistente in una tenda da campeggio montata davanti alla prefettura a Firenze, è stata organizzata e promossa dall’Alleanza per l’Abitare con lo scopo di denunciare l’aggravarsi dell’emergenza abitativa.

I dati resi noti dal Sunia hanno fatto emergere un meccanismo interessante, ovvero il calo, negli ultimi due anni, degli affitti calmierati e di quelli destinati agli studenti da un lato, la crescita dei contratti transitori insieme ai prezzi al metro quadro dall’altro. Una crisi abitativa che, secondo Giancarla Casini della Cgil Firenze ” è alimentata da politiche che favoriscono la rendita immobiliare”. Inoltre, ” le le misure per l’abitare non esistono. Siamo dentro una bomba sociale: il 62% delle persone lavora ma guadagnano troppo poco per garantirsi un residenza dignitosa”.

I numeri – Tra il 2022 e il 2024, secondo i loro dati, i contratti a canone concordato sono calati da 2.474 a 1.668, con una riduzione di circa un terzo. In flessione anche le locazioni agevolate per gli studenti, scese da 3.165 a 2.850, così come i contratti ordinari di lungo periodo, passati da 6.118 a 5.689. A crescere sono invece le locazioni transitorie, oltre 900 in più nell’arco di due anni, fino ad arrivare a 12.797, e il prezzo mensile al metro quadrato, passato da 15,61 a 20,34 euro. Niente di nuovo sul fronte degli sfratti, dovuti per il 70% alla morosità, perlopiù incolpevole. Nel restante 30% si tratta invece di contratti per fine locazione, che consentono ai proprietari di spostare l’immobile sul mercato degli affitti brevi.

L’Alleanza per l’Abitare chiede il riavvio di un vero ‘Piano Casa’ e interventi immediati per regolamentare gli affitti brevi. Inoltre, considera inaccettabili proposte come quella dell’istituzione dell’Autorità per l’esecuzione degli sfratti, idea messa in campo dal senatore Fdi Paolo Marcheschi. Il nodo è logico: agevolare gli sfratti senza sapere prima dove vanno a finire le persone, non risolve il problema. Anzi, lo aggrava.