Casa e sicurezza, verde e mobilità, Funaro va avanti

Firenze – Auguri con ringraziamenti, vino e panettone, ma anche un “ripassino” di ciò che si deve fare e di quello che già si è fatto. La sindaca Sara Funaro, pur sottolineando una certa emozione nel nuovo ruolo che ora, dopo 10 anni da assessore, riveste, sfodera una sintesi di punti che potrebbe valere anche come rilancio, dopo i primi sei mesi di governo della città. Il problema dell’abitare resta comunque al primo posto, in linea sia con la formazione di Funaro che con la gravità della questione, che sta assumendo, anche per una serie di cause concomitanti, il carattere di problema dei problemi. Banco tengono non solo i consistenti investimenti per l’edilizia popolare, ma anche quelli che vanno a parare il taglio dei contributi in conto affitto, una delle prime mosse dell’attuale governo, e infine, last but not least, la questione affitti brevi, per cui è buona condizione ormai attendere il risultato del passaggio in aula della legge regionale già passata in commissione e salutata dal fuoco di fila delle opposizioni . Anche se la sindaca conferma la volontà di mettere in atto le misure già definite nelle scorse settimane, in particolare l’incentivo alla residenza.

Sicurezza, un tema altrettanto fondamentale, su cui, dice Funaro “il lavoro molto importante che stiamo svolgendo in parte si vede in parte no”. Quindi, più agenti di polizia municipale nelle strade, con un certo miglioramento in zone come le Cascine, “ma andremo avanti”, l’illuminazione in aree particolarmente critiche, il potenziamento della videosorveglianza; meno evidenti ma altrettanto importanti, le iniziative trasversali sociali, culturali e di prevenzione. La chiave anche nel futuro del successo, è , dice Funaro, “l’importanza del lavoro interistituzionale” che si svolge avendo “obiettivi comuni”.

Sostenibilità ambientale, una sfida di cui “si parla meno” ma che rimane importantissima per il territorio. Sul punto, Funaro lancia la presentazione a gennaio del Piano del verde, insieme alla vicesindaca Paola Galgani che ha le deleghe all’ambiente, mettendo una sottolineatura sulla necessità di de pavimentazione dei parchi.

Mobilità, anche in questo caso è la sostenibilità per la città il vero quesito per la prima cittadina. I nuovi cantieri della tramvia rischiano infatti di sommarsi si tanti problemi che da sempre hanno reso Firenze una città difficile. Una promessa sotto l’albero: “Fino a che non partirà la Vacs non apriranno i nuovi cantieri per la linea per Bagno a ripoli”. Anche perché, spiega la sindaca, i due cantieri sarebbero paralleli.

Infine, la cultura. Dalle piccole realtà alle grandi e ormai famose come il Maggio, la volontà della sindaca è creare un grande tessuto partendo dalla valorizzazione di quelli che sono, oltre a centri di cultura, anche presidi sociali sul territorio.