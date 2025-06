Carmen di Gades, grande classico di flamenco, apre il Florence Dance Festival

Firenze – La Compañía Antonio Gades, emblema del flamenco internazionale, apre la 36ma edizione del Florence Dance Festival con l’iconica Carmen, coreografia e regia di Antonio Gades e Carlos Saura, uno dei più celebri cineasti spagnoli. Sotto la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone, il Festival si conferma tra gli eventi culturali più prestigiosi a livello internazionale. La sede è il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, con la sua bellezza architettonica e il suo suggestivo richiamo senza tempo. Il palcoscenico circolare accoglierà gli artisti nel centro del porticato, che comprende una scheda tecnica d’avanguardia tra audio e luce teatrale e una platea rialzata di 400 di posti.

Dal 23 giugno al 24 luglio 2025, il Florence Dance Festival propone un calendario ricco di spettacoli, performance, ed eventi collaterali. Il programma completo della nuova edizione del Festival include collaborazioni con alcune delle compagnie più prestigiose del mondo, nonché una serie di eventi collaterali che coinvolgeranno un pubblico eterogeneo, creando un ponte tra generazioni e culture diverse.

In occasione della celebrazione dei 150 anni della famosa opera di Bizet, la Carmen di Gades Saura spicca di importanza nella sua visione cinematografica e teatrale unica, che trasformerà il palcoscenico in un racconto visivo ed emotivo che catturerà lo spettatore in un abbraccio senza respiro. Da New York, la compagnia Yue Yin Dance Company con la direzione artistica di Yue Yin, coreografa fra i giovani talenti più gettonati del momento, porterà in scena martedì 1 luglio, lo spettacolo Ripple & The Fracture of Light per dare vita ad una serata che fonde un lavoro fisico potente ed evocativo e l’innovativa tecnica “Foco Technique” della coreografa stessa.

Il 7 luglio sarà la volta di un’altra eclettica e storica compagnia newyorkese, la Peridance Contemporary Dance Company, diretta da Igal Perry, con lo spettacolo New Perspectives, con le coreografie di autori fondamentali della scena contemporanea americana, Igal Perry, oltre a nuovi lavori di Yue Yin e Mike Tyus.

Dall’altra parte del mondo, direttamente dall’Australia, giunge la visione elegante e intensa della compagnia Lewis Major Projects, progetto del pluripremiato coreografo Lewis Major che porta in scena il 22 Luglio il nuovo spettacolo Cartography of Light, una visione dove la scena diventa un’entità viva grazie al projection mapping, alla luce scolpita e all’ombra che creano un’architettura in continuo mutamento. Il Florence Dance Festival è molto impegnato quest’anno nei confronti di nuove produzioni coreo-musicali tra musica e danza.

Tra i momenti più attesi, il 10 Luglio andrà in scena la nuova produzione artistica del Florence Dance Festival: La Sicilia dei Fratelli Florio – L’Inizio con regia e coreografia di Marga Nativo e musica originale di Francesco Giubasso. Uno spettacolo che racconta con intensità visiva l’ascesa, le passioni e le ombre di una delle famiglie più potenti del Mediterraneo ottocentesco, ispirato al ciclo di romanzi bestseller di Stefania Auci, che per l’occasione ritirerà di persona il XIV Premio Mercurio Volante, dedicato all’arte e alla cultura della danza. Una creazione esclusiva del Florence Dance Festival 2025 che unisce danza, musica e una storia tutta italiana per eccellenza.

Il 10 luglio sarà davvero una giornata speciale, ricca di appuntamenti e iniziative che animeranno il Festival già dal primo pomeriggio. E così dalle ore 15:00 uno splendido raduno di automobili d’epoca, a cura della Scuderia Camet e in collaborazione con Scuderia Clemente Biondetti, ispirato alle emozioni della Targa Florio, una delle più antiche corse automobilistiche, arricchito da una performance in danza, a cura di Kinesis CDC, in Piazza Santa Maria Novella. Grande momento di attesa, la possibilità di incontrare Stefania Auci di persona, gustando un ottimo apericena a cura de Il Sorriso Ricevimenti. La giornata culminerà alle ore 21.30 con la prima assoluta della nuova produzione La Sicilia dei Fratelli Florio – L’Inizio. Il 3 luglio andrà in scena lo spettacolo Isacco, il figlio imperfetto, all’interno della manifestazione PlaYOuT ESTATE 2025 – Contempoartensemble Voci per Firenze 8ª edizione – Estate Fiorentina 2025, con oggetto e musica di Andrea Portera, liberamente tratto dal libro Isacco, il figlio imperfetto di Gianni Marmorini, con la regia di Andrea Portera e Keith Ferrone, e con Valentina Coladonato voce femminile – Sarah, Giusy Signoretta attrice – Agar, Keith Ferrone ballerino e coreografo – Isacco, con la partecipazione di Laura Artusio – Rebecca e Victoria Ferrone – Isacco giovane, con il Coro Animae Voces e il maestro Edoardo Materassi. Il ContempoArtEnsemble è composto da Claudia Bucchini flauto, Giovanni Inglese violoncello, Marco Gaggini pianoforte, Marco Ferruggia percussioni e diretto da Vittorio Ceccanti

Il 18 Luglio andrà in scena, sul palco del Chiostro Maggiore SMN, un’importante coproduzione tra Florence Dance Festival e GAMO Ensemble, con il direttore Francesco Gesualdi, con i compositori Marco Simoni, Fabrizio Volpi e Desueto GAMO Quartet e le coreografie di Marga Nativo, Keith Ferrone e Niccolò Poggini. GAMO Ensemble: Michele Bianchini, sax – Ilaria Baldaccini, pianoforte e tastiera – Marco Facchini, violino – Lucio Labella Danzi, violoncello – Giacomo Piermatti, contrabbasso – Valentina Piovano, soprano. Una serata d’eccellenza che fonde musica e danza contemporanea in un trittico di ampi lavori compositivi per strumenti, voci, elettronica e danza. Per il terzo anno consecutivo, torna sul palco del Florence Dance Festival una delle migliori realtà della danza contemporanea in Italia, la MM Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza & Danza 2022 come migliore produzione italiana, con la direzione artistica di Michele Merola e le coreografie Skrik / Weirdo di Adriano Bolognino ed Enrico Morelli che il 15 luglio porteranno il loro inconfondibile stile e bravura.

Il 23 luglio, a confermare la forza della scena nazionale della 36esima edizione sarà presente anche la danza del Balletto di Venezia che, appena ripristinato sotto la guida del grande artista Alessio Carbone, brillerà sul palco del Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella con lo spettacolo Stelle di Domani, un omaggio ai grandi classici del repertorio interpretati dagli astri nascenti della danza internazionale provenienti dalle scuole più prestigiose del mondo fra cui ABT Jacqueline Kennedy Onassis School, Accademia Teatro alla Scala, École de danse de l’Opéra National de Paris, con la coreografie di George Balanchine, Marius Petipa, Michel Fokine, Julieta Martinez e Simone Valastro.

Ancora dal panorama italiano, il Nuovo Balletto di Toscana con la direzione artistica di Philippe Kratz, che porterà in scena, nella serata del 12 Luglio, Ouvertures, una produzione che unisce qualità tecnica e sensibilità creativa, affidata alle nuove generazioni della danza italiana, grazie alle sapienti coreografie di Giovanni Insaudo; Davide di Giovanni; Giuseppe Spota; Philippe Kratz con una speciale introduzione musicale con voce dal vivo di Angela Baraldi. La serata dell’8 luglio sarà dedicata alle due compagnie residenti del Florence Dance Festival: la Kinesis CDC diretta da Angelo Egarese che porterà in scena la nuova produzione intitolata THE Manifesto e la Mystes Dance Company di Gigi Nieddu che presenterà la sua nuova creazione dal titolo unclocked.

Dopo il successo delle edizioni passate,verrà presentata nuovamente l’isola di Twilight in the Round, prodotta dal Bando/Call for Artists che ha visto adesioni da parte di coreografi e compagnie emergenti da Europa e tutto il mondo. Twilight in the Round, nella sua organizzazione si struttura in più serate, partendo dal 20 luglio al Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, con lo spettacolo che inizierà alle ore 20:00, con la luce del crepuscolo (twilight) rinforzata da un’aura luminosa di luce teatrale e presentata sul palcoscenico circolare. Quest’anno i vincitori del bando avranno l’opportunità unica di esibirsi anche sul palcoscenico panoramico di Villa Bardini, nel cuore di Firenze, dando vita ad una pulsante comunità di artisti che portano il loro personale linguaggio e visione artistica donando nuova linfa vitale alle storiche mura, circondata dagli splendidi giardini.

L’impegno del Florence Dance Festival nei confronti della formazione professionale e le future generazioni di artisti della danza si trova nella sua massima forma con la serata del 24 luglio, attraverso il progetto Style and Culture in Dance con Taipei Municipal Zhong Zheng Senior High School che, insieme alla compagnia Kinesis CDC2 di Angelo Egarese, porterà al festival il suo linguaggio culturale e artistico, serata come già annunciato, in esclusiva presentazione della Fondazione CRFirenze. A completare la programmazione del Florence Dance Performing Arts Festival, il concerto “Una Notte a Broadway” dell’Orchestra da Camera Fiorentina di Giuseppe Lanzetta con il pianista Fernando Diaz e l’arrangiatore Neri Nencini e Toscana Produzione Musica che presenta gli artisti Danilo Rea e Michel Godard nello spettacolo La Finestra di Puccini. Il Florence Dance Festival inoltre è orgoglioso di poter portare la danza un po’ ovunque con eventi collaterali presentandoli in luoghi non canonici ma sempre di vivo interesse culturale, sia a Firenze che nel territorio Toscano.

Il Florence Dance si sposterà il 20 e 21 giugno nel Borgo Medievale di Palazzuolo sul Senio con un microfestival intitolato Mugello Dance Experience, spettacoli, performances e incontri nel Borgo più bello d’Italia a Palazzuolo sul Senio. Domenica 8 e 15 giugno invece, all’interno del Parco Mediceo di Pratolino, dalle ore 18.30, si alterneranno spettacoli di danza racchiusi nell’evento intitolato Un Parco di Musica e altre storie, che entra a far parte degli appuntamenti del circondario fiorentino per la Città Metropolitana

Il Florence Dance Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura (MiC), da Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze, Comune di Firenze – Estate Fiorentina 2025, Unicoop Firenze, ChiantiBanca, Toscana Promozione Turistica oltre al partner alleato fondamentale Fondazione CR Firenze che dal principio ci ha permesso di mantenere salda la missione di celebrare l’arte della danza nelle sue molteplici forme. IL Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di Firenze ha offerto il patrocinio che sottolinea i valori di amicizia culturale tra gli Stati Uniti e Firenze.

La Fondazione CR Firenze per l’edizione 2025, oltre allo storico contributo al Festival, regalerà alla città e ai residenti della città metropolitana la possibilità di partecipare gratuitamente a due degli spettacoli più intensi e suggestivi del cartellone (la prova generale di La Sicilia dei Fratelli Florio – l’inizio, il 9 luglio, ore 21:30, e Style and culture in dance, giovedì 24 luglio 2025, ore 21:30 – per prenotazione visitare il sito fondazionecrfirenze.it).