Caricato presidio studentesco in piazza Brunelleschi

Firenze – Un presidio studentesco indetto sotto il Rettorato dell’Università degli studi di Firenze, stamattina ha visto partire una carica della polizia. Ad ora, si sta tenendo una conferenza stampa, indetta dagli studenti, per spiegare la dinamica dei fatti e elevare una protesta .

Il presidio era stato indetto per denunciare i rapporti tra alcuni ambiti della ricerca e accademici con l’industria bellica.naturalmente il riferimento era allas situazione di Gaza e Cisgiordania. Come spiegano gli studenti, dopo aver cercato invano un confronto con il Senato Accademico riunito nella sede di piazza San Marco, gli studenti, circa un centinaio, sono tornati verno piazza Santissima Annunziata e la rotonda Brunelleschi. Qui sono avvenuti i primi contatti, esacerbati poi quando gli studenti hanno tentato di entrare nella “loro” Biblioteca. Sembra che dalla questura giunga la notizia che il dubbio fosse che i ragazzi volessero avvicinarsi alla sinagoga.

“Il fatto che le forze dell’ordine siano state schierate sia di fronte al Rettorato, che alla sede di piazza Brunelleschi, caricando in quest’ultimo spazio, è grave e preoccupante. Esprimiamo solidarietà alle studente e agli studenti, chiedendo a tutte le istituzioni di fare lo stesso”, dicono i consiglieri di Spc, Palagi e Bundu, mentre Firenze Città Aperta scrive in un post: “La polizia carica in Brunelleschi per bloccare l’accesso all’Università a studenti e studentesse, dopo un presidio in cui studenti e personale universitario chiedevano alla rettrice di esprimersi sulla questione Palestina.

Dobbiamo vedere anche questo, a Firenze, sede di una delle Università più antiche del mondo.

Il sindaco Nardella non avrà nulla da dire?”.