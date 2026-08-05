Carceri: la dignità è una norma giuridica con obblighi e diritti esigibili

La dignità umana è una delle parole più utilizzate nel linguaggio pubblico, e, allo stesso tempo, anche una delle più fraintese. In diritto non è un valore morale affidato alla sensibilità di ciascuno, bensì un principio giuridico vincolante dal quale discendono i diritti fondamentali della persona. È la ragione per cui ogni individuo, indipendentemente dalla sua condizione, conserva diritti che nessun potere può cancellare.

La Costituzione italiana ne fa il fondamento dell’intero ordinamento. L’articolo 2 tutela i diritti inviolabili della persona, l’articolo 3 afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini e l’articolo 27 stabilisce che le pene non possono mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La dignità, dunque, non è un limite imposto soltanto al legislatore, ma vincola quotidianamente l’azione dello Stato.

Lo stesso percorso si è sviluppato sul piano internazionale. Dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 ai Patti delle Nazioni Unite del 1966, fino alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la dignità è diventata la fonte da cui derivano tutti gli altri diritti. La Carta di Nizza la pone significativamente al primo articolo: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

È soprattutto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ad aver trasformato questo principio in uno strumento concreto di tutela. Attraverso l’interpretazione dell’articolo 3 della CEDU, il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti è divenuto il parametro con cui giudicare l’operato degli Stati. La dignità non appartiene più soltanto ai libri di filosofia del diritto: entra nelle aule dei tribunali e produce conseguenze giuridiche.

Il caso delle carceri italiane lo dimostra con particolare evidenza. Il sovraffollamento, l’insalubrità, l’assenza di spazi vitali, la mancanza di luce, di ventilazione e di condizioni igieniche adeguate non costituiscono semplici disfunzioni amministrative. Quando superano una determinata soglia, diventano violazioni della dignità umana. La sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 2013, ha qualificato il sovraffollamento italiano come un problema strutturale, imponendo allo Stato l’obbligo di predisporre rimedi effettivi, poi introdotti con l’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario.

È in questa prospettiva che va letta anche la recente iniziativa della magistratura di sorveglianza di Firenze. A seguito del ricorso di un detenuto di Sollicciano, il giudice ha rimesso alla Corte costituzionale una questione destinata ad assumere un rilievo generale: se sia conforme alla Costituzione mantenere una persona detenuta in un istituto caratterizzato da condizioni strutturalmente incompatibili con la dignità umana, quando gli strumenti previsti dall’ordinamento non consentono di eliminare la violazione.

Questa vicenda chiarisce un punto fondamentale, spesso trascurato nel dibattito pubblico. La questione non riguarda la concessione di un beneficio né un gesto di clemenza dello Stato verso il detenuto. Riguarda, piuttosto, l’effettività del controllo di legalità sull’esecuzione della pena. Quando interviene la giurisdizione, non limita l’autorità dello Stato: ne tutela la legittimità, imponendo alle amministrazioni pubbliche il rispetto della Costituzione e delle leggi. È questa la funzione propria dello Stato di diritto: non sostituire la politica, ma impedire che l’esercizio del potere oltrepassi i limiti fissati dall’ordinamento.

Le vicende di Sollicciano dimostrano così che la dignità non è una parola retorica né un ideale astratto: è una norma giuridica che impone obblighi precisi ai pubblici poteri e attribuisce diritti esigibili alle persone. Per questo rappresenta il più affidabile indicatore della qualità di una democrazia costituzionale. Uno Stato non si misura da come esercita il proprio potere nei confronti dei cittadini più forti, ma da come tratta coloro che dipendono interamente da quel potere: i detenuti, i malati, i migranti, le persone più vulnerabili. È lì che il diritto cessa di essere una dichiarazione di principi e diventa una pratica quotidiana di civiltà. Quando la dignità viene violata, non è soltanto la persona a essere umiliata: è lo Stato di diritto a perdere una parte della propria legittimazione.