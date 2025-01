Caravaggio 2025: la luce rivoluziona l’arte figurativa

È dedicata a Michelangelo Merisi detto il Caravaggio la mostra, che si tiene nell’anno del Giubileo, a Palazzo Barberini, parte delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, da venerdì 7 marzo al 6 luglio 2025.

La forza innovatrice dei suoi capolavori è largamente rappresentata nei dipinti autografi, alcuni provenienti da prestigiose istituzioni museali e collezioni nazionali e internazionali, in un confronto con opere riscoperte e altre svelate.

L’ambizioso progetto espositivo delle opere del Caravaggio, che avviene in un luogo simbolico per l’artista e i suoi mecenati, è curato da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon.

L’importante esposizione “Caravaggio 2025”, è organizzata in collaborazione con la Galleria Borghese, con il supporto della Direzione Generale Musei, Ministero della Cultura e col sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo. Offre la possibilità di osservare delle opere potenti e moderne del Maestro considerato tra i più grandi della pittura di tutti i tempi, difficilmente visibili al pubblico tutti riuniti insieme e in un contesto così particolare come Palazzo Barberini, sede storica di molti di essi.

Capolavori affiancati da altri dipinti meno noti ma ugualmente significativi, permettono una riflessione approfondita sulla statura artistica e culturale di Merisi, nato a Milano il 29 settembre 1571 e deceduto a Porto Ercole il 18 luglio 1610, dove sono evidenti le innovazioni da lui apportate nel settore artistico trasformando il linguaggio religioso e sociale di quel tempo.

Tra tutti il “Ritratto di Maffeo Barberini”, riscoperto oltre sessant’anni fa, ed esposto insieme ad altri dipinti del Merisi, consente di esplorare ciò che può essere considerata la nascita del ritratto moderno. Dal Museo del Prado di Madrid rientra in Italia per la prima volta dopo secoli “Ecce Homo”. Tra i prestiti eccezionali è la “Santa Caterina” del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, già nelle collezioni Barberini che torna nella dimora che la ospitava un tempo, e “Marta e Maddalena” del Detroit Institute of Arts, dove l’artista ha usato la stessa modella della “Giuditta” di Palazzo Barberini, esposti per la prima volta uno affianco all’altro.

Il percorso espositivo diviso in sezioni tematiche è una continua esplorazione dei lavori dell’artista, con le nuove scoperte e le riflessioni critiche.

Si trovano i tre dipinti commissionati dal banchiere Ottavio Costa, “Giuditta e Oloferne” di Palazzo Barberini, il “San Giovanni Battista” del Nelson-Atkins Museum di Kansas City e il “San Francesco in estasi” del Wadsworth Atheneum of Art di Hartford. Oltre alle opere dalle collezioni dei Barberini, si possono ammirare i “Bari” del Kimbell Art Museum di Fort Worth, e un interessante prestito proveniente da Intesa Sanpaolo del “Martirio di sant’Orsola”, dipinto realizzato dal Caravaggio poco prima della sua morte. Nella “Cattura di Cristo” della National Gallery of Ireland di Dublino si comprende la novità della pittura del Merisi.

Colpisce in questa esposizione il carattere rivoluzionario delle opere del Maestro se soprattutto sono messe a confronto con i lavori del periodo tra il Cinquecento e Seicento. Permette di raccontare ed evidenziare l’originale linguaggio caravaggesco.

Interpretazioni assolutamente fuori dall’immaginario del tempo, con quell’inconfondibile uso della luce sulle rappresentazioni sia sacre che profane.

“Caravaggio 2025” offre un’esperienza unica per riscoprire il Maestro in una esposizione grandiosa, che tiene conto delle ultime scoperte, delle riflessioni critiche sulla sua influenza sull’arte contemporanea e una visione completa di tutti i suoi capolavori in una sola sede espositiva.

Completa l’esposizione un catalogo edito da Marsilio Arte, che presenta i nuovi studi critici, con saggi di alcuni esperti internazionali, esplorando Caravaggio e l’evoluzione del suo stile con nuove chiavi di lettura e riflessioni sulla sua eredità.

La mostra beneficia del supporto di Marsilio Arte e Coopculture come partner tecnici e Urban Vision. in qualità di media partner.

Caravaggio 2025

7 marzo – 6 luglio 2025

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

In foto:

Caravaggio (Michelangelo Merisi) – Giuditta e Oloferne (Dettaglio) – 1598-1602 – olio su tela; 145×195 cm Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini, Roma (IT)

Crediti: Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MiC) – Bibliotheca Hertziana, Istituto Max Planck per la storia dell’arte/Enrico Fontolan