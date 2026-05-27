Canto infinito”: le sculture di Jean-Marie Appriou a Palazzo Strozzi

Materiali come alluminio, bronzo, vetro, argilla e cera compongono le opere del francese Jean-Marie Appriou presenti nel Project Space di Palazzo Strozzi a Firenze fino al 23 agosto 2026.

“Canto Infinito”, la personale di Appriou, propone una selezione di opere scultoree realizzate appositamente per lo spazio fiorentino. A cura di Arturo Galansino, l’esposizione rappresenta una riflessione che unisce, con un’abilità e un’originalità sorprendenti, sperimentazione, storia dell’arte, mito e letteratura, ridefinendo il concetto tradizionale di scultura contemporanea.

Nelle figure scultoree di Jean-Marie Appriou, nato nel 1986 a Brest, ma operativo a Parigi, usa riferimenti attuali in un mix di riferimenti iconografici, mitologici, fantascientifici stratificati in un complesso e caotico intreccio da cui emergono elementi tra l’umano, l’animale e il vegetale.

I simboli diventano parte dominante delle composizioni visive. Animali come serpenti e cavalli o fiori e piante convivono inaspettatamente con creature ibride e figure terrene oscillanti tra il terrestre e l’acquatico, in una dualità eterna come oscurità e luce, permanenza e mutamento.

Le sculture evocative di dimensioni monumentali trasmettono un senso inquietante e perturbante dove il tempo diventa infinito, senza inizio né fine, mentre la materia si trasforma assumendo forme conosciute e non, associate a significati diversi.

«Con Canto Infinito, Jean-Marie Appriou trasforma il Project Space di Palazzo Strozzi in un luogo di immaginazione e riflessione, dove materia, mito e visione si intrecciano in un dialogo aperto con il presente» dichiara Arturo Galansino, Direttore Generale Fondazione Palazzo Strozzi.

Il progetto espositivo attraversa l’universo fantastico di Appriou con accenti stilistici assolutamente inediti dove le molteplici figure compongono uno scenario tattile estroso. Gli opposti si incontrano, convivono, diventano corpo e spirito, materia e idea, ombra e luce, sacro e profano.

Sono interpretazioni personali e visioni che accolgono insieme sorpresa e déjà-vu, come unità possibile e inevitabile. Un racconto continuo, infinito di esperienze dove le relazioni si sovrappongono e raggiungono riflessioni parallele, interpretazioni che congiungono arte e cultura.

Sorprende l’eredità racchiusa nella vasta iconografia delle opere, riferimenti sia letterari che mitologici: da Lorenzo Ghiberti ad Auguste Rodin, alla Divina Commedia, soprattutto Paradiso e Inferno come passaggio necessario alla trasformazione, fino alle tradizioni orientali, alla cosmologia e all’immaginario gotico. I riferimenti si traducono in memoria, tradizione e innovazione. L’eterno antagonismo religioso che intreccia il bene e il male.

La mostra è promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze.

Sostenitori pubblici: Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze,

Camera di Commercio di Firenze. Sostenitori privati: Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo, Fondazione Hillary Merkus Recordati, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi.

Jean-Marie Appriou. CANTO INFINITO

Firenze, Palazzo Strozzi, Project Space

Fino al 23 agosto 2026

Info: T. 055 2645155

www.palazzostrozzi.org

Photo credits: Jean-Marie Appriou. CANTO INFINITO, exhibition views, Firenze, Palazzo Strozzi, Project Space, 2026. © Jean-Marie Appriou, by SIAE. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio, Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze.