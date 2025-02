Cani che salvano vite, il premio a Palazzo Vecchio

Firenze – Salvano vite, seguono corsi di formazione molto particolari e ieri, giovedì 27 febbraio,con una cerimonia ufficiale a Palazzo Vecchio, sono stati premiati con le loro guide.

Per onorare il pesante e impegnativo lavoro dei cani bagnino, infatti, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande organizzazione europea dedita alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori, ha puntato per la seconda volta sulla città di Firenze dove ha consegnato le benemerenze al valor cinofilo S.I.C.S. nel Salone dei Cinquecento.

La scelta di Firenze, per il Presidente nazionale Ferruccio Pilenga è un atto di riconoscenza per l’ ottimo lavoro svolto dalla sezione della regione Toscana: “In soli otto anni di attività SCS Firenze ha ottenuto dei risultati impressionanti in termini di numeri: solo le unità cinofile sono passate da 13 a 143, le ore dedicate al servizio di vigilanza e sicurezza in mare sono quintuplicate con numerosi interventi risolutivi per la salvaguardia della vita umana (oltre 20 tra il 2023-2024), per non parlare delle numerose iniziative legate al sociale ed i progetti con le scuola di ogni ordine e grado”.

“Sono animali davvero speciali e come amministrazione siamo onorati di collaborare con la scuola Italiana Cani Salvataggio – ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani che ha partecipato alla cerimonia – con la quale il Parco degli animali del Comune ha una convenzione e d’inverno si esercitano nella nostra piscina per cani. Il parco degli animali è un fiore all’occhiello della nostra amministrazione e grazie alla Scuola cani da salvataggio si arricchisce di un’altra importante collaborazione che è un vanto per l’intera città. Questa convenzione rientra nella strategia più complessiva di messa a disposizione di spazi e collaborazioni del Parco con enti del terzo settore che si occupano di animali, come ad esempio la Croce Rossa e Alpaha Onlus, valorizzando queste realtà virtuose anche a scopi sociali”.

Le cronache raccontano che sono sempre di più le vite salvate dai cani della scuola italiana cani salvataggio Sics sul territorio nazionale, oltre quaranta negli scorsi due anni, centinaia dal 1989.

L’attività di sorveglianza dei “rescue dogs”, generalmente, si sviluppa nei giorni del sabato, domenica e festivi dal 15 di Giugno fino al 15 Settembre, con migliaia di ore svolte sul bagnasciuga.

Inoltre, le Unità Cinofile Scuola Italiana Cani Salvataggio sono impegnate anche a terra, in numerosi progetti a carattere sociale quali la sensibilizzazione nelle scuole sui temi della sicurezza in mare, dell’educazione ambientale, dell’avvicinamento agli animali, allo sport, alla natura nonché della promozione della figura del cane all’interno della società umana per arrivare, addirittura, alla Pet Therapy, nel campo della riabilitazione psichica e motoria, per persone portatrici di handicap, anziani, bambini ed in tutti quei casi in cui è necessario assicurare benessere e miglioramento della qualità della vita.

Le Unità Cinofile Operative della Scuola Italiana Cani Salvataggio vengono addestrate ad operare su elicotteri, motovedette, gommoni ed anche acquascooter, e possono essere imbarcate su ogni tipo di mezzo appartenente a tutti i corpi impegnati nella salvaguardia della vita umana in mare.

La costante formazione delle unità cinofile permette all’associazione di cooperare costantemente per lo svolgimento di numerosi programmi di sicurezza balneare e di protezione civile con le istituzioni come Guardia Costiera, Marina Militare e poi anche con Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, e poi anche Carabinieri-Forestale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e poi anche con realtà associative quali Croce Rossa Italiana, Società di Salvamento, Lega Navale, Pubbliche Assistenze, etc.

Ferruccio Pilenga, fondatore della Scuola Italiana Cani Salvataggio, ha voluto istituire questo riconoscimento in segno di gratitudine per premiare i volontari ed i loro cani che negli anni hanno compiuto gesta fuori dall’ordinario.

Cani che, non a caso, sono stati definiti come “supereroi” nell’omonimo libro di Roberto Allegri che racconta la storia della Sics dalle sue origini fino alla realtà di oggi, che vanta la presenza sul territorio nazionale di oltre 10 scuole e che racconta del primo cane di Ferruccio Pilenga, il terranova Mas, sulle cui orme si sono formati i cani bagnini di oggi.

La Cerimonia, patrocinata da Comune Firenze, Regione Toscana e Ordine dei Medici Veterinari di Firenze e Prato, è stata occasione per ringraziare Istituzioni, Enti e/o Associazioni che hanno supportato fattivamente la formazione e l’addestramento delle Unità Cinofile e, più in generale tutti coloro che negli anni hanno sostenuto.

A consegnare i prestigiosi riconoscimenti il presidente nazionale SICS Ferruccio Pilenga alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone. A fare gli onori di casa, la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani.

foto d’archivio Ufficio Stampa Comune di Firenze