Cango: dopo 40 anni si riunisce il leggendario Group-O

Firenze – A Cango Tyranny of the present, che vede il ritorno in scena a distanza di 40 anni di quattro componenti del mitico Group-O:Katie Duck, Alessandro Certini, Charlotte Zerbey, Virgilio Sieni.

L’esperienza fondata sull’improvvisazione, quindi irripetibile perché nutrita di presente, intesse tra i protagonisti un gioco di fiducia e sfida attraverso il movimento, il suono e il testo che si sostanziano del qui e ora. Chi osserva e partecipa con lo sguardo all’evento aggiunge alla pièce i contorni di una piena e sottile percezione dell’istante che si fa spazio in un’emozione senza tempo.

Con questa performance si conclude la prima parte de La Democrazia del corpo 2024 – la seconda si svilupperà in autunno -che nell’arco di 3 mesi ha ospitato 12 spettacoli e 2 residenze creative presentando i lavori e le ricerche di artisti nazionali e internazionali tra i più interessanti della scena performativa contemporanea.

Katie Duck, nata in California nel 1951, è una pioniera dell’improvvisazione di fama mondiale. Danzatrice, coreografa, insegnante, fonda la sua ricerca sulla contaminazione dei linguaggi e sull’improvvisazione come strumento compositivo live di performance che combinano danza, musica e parola. Nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di differenti forme d’arte, con uno sguardo sempre aperto e multidisciplinare. Nel 1976 lascia gli Stati Uniti e si trasferisce ad Amsterdam, lavorando in produzioni con tournée in tutta Europa. Nel 1979 giunge in Italia e fonda Group-O.

venerdì 10 maggio ore 20.00

KATIE DUCK / ALESSANDRO CERTINI / CHARLOTTE ZERBEY / VIRGILIO SIENI

“TYRANNY OF THE PRESENT”

di e con Katie Duck, Alessandro Certini, Charlotte Zerbey, Virgilio Sieni

disegno sonoro Katie Duck

produzione Company Blu

con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni