Camminata Cin Cin contro gli affitti brevi

Firenze – Una passeggiata civile in Oltrarno. L’ha organizzata Salviamo Firenze X Viverci per “toccare con mano come intere strade della nostra città ormai siano trasformate in albergo diffuso. E come siano assenti i controlli”.

Nonostante le iniziative prese dall’attuale giunta infatti, lamenta il gruppo di attivisti che si sono mobilitati a difesa della città contro lo tsunami dei b&b e affitti turistici, i controlli lasciano a desiderare. “Abbiamo lanciato il 9 novembre 2024 la campagna contro le KeyBox e tastierini elettronici – si legge nella nota diffusa dal movimento – oggi, nel giorno successivo la delibera della Giunta comunale per la loro futura rimozione, lanciamo una campagna complessiva sull’intera offerta di affitti brevi”.

Se l’invito-appello è quello di velocizzare la rimozione di key-boxe e tastierini, la passeggiata di ieri chiamata ironicamente “Camminata Cin Cin” ha riguardato l’applicazione della normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

“La campagna che lanciamo è complessiva – dice Massimo Torelli, esponente di Salviamo Firenze – perché i sistemi di self check-in sono una piccola parte dell’enorme numero di appartamenti sottratti a chi qui vive, studia, lavora. I primi sono 1.500, i secondi sono 12.000, se ci riferiamo agli appartamenti destinati per tutto l’anno a questa attività”.

“Samo andati per le strade, con in mano le mappe di AIRbnb e le mappe di https://insideairbnb.com/florence/ che evidenziano gli annunci, per vedere quante di queste abitazioni sono in regola con la normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2025. La normativa tra i suoi obblighi richiede tra l’altro di rendere evidente la destinazione dell’appartamento a finalità turistiche esponendo una targhetta con il codice identificativo nazionale (il famoso CIN)”.

In ottemperanza alla norma e come memento per gli “smemorati”, gli attivisti di Salviamo Firenze hanno lasciato un post-it sulle pulsantiere dei campanelli con un messaggio semplice e chiaro:

“Ma il Cin?”, accompagnato dalla ormai nota X.

“Le KeyBox- aggiunge Torelli -non sono la nostra passione, noi siamo appassionati alla nostra città. Il turismo selvaggio si può combattere da subito con una campagna seria di controlli”.

Obiettivo del movimento, dichiara Torelli, “che i 17.000 appartamenti turistici scendano a sotto i 10.000. Cosa aspetta il Comune ad attivare i controlli sui CIN? E quando il Comune verificherà se questi appartamenti hanno gli standard di sicurezza alberghiera richiesti e nessun abuso? Quanti possono svolgere l’attività?”.

“Il tema degli standard – aggiunge Francesco Torrigiani- di sicurezza è serio: appartamenti insicuri mettono a rischio chi li affitta ma anche tutti i condomini”.

Desolante il risultato della Camminata: “In Oltrarno non abbiamo trovato quasi nessuna targhetta CIN.

Ma lo sapevamo. Molti, troppi, pensano di essere invisibili e incontrollabili non esponendo la targhetta. Lo sa anche l’Amministrazione?”.