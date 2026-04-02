Calcio: spropositi ed equivoci sull’eliminazione dai Mondiali

Firenze – Sulla lunga crisi del nostro calcio, a guardare i risultati, si può essere d’accordo, sul suo essere progressiva no. La Nazionale di Ventura era poca cosa, così com’era stata poca cosa la Nazionale di Conte che pure arrivò a un passo dalla semifinale contro la Germania all’Europeo (ditemi che vi manca Conte, ma non mi dite che vi mancano Giaccherini, Parolo, Motta, Candreva, Sturaro, Soriano, Pellè, Zaza, Florenzi e Ogbonna!); ma quella poi di Mancini era un’ottima squadra, fortissima in difesa con Bonucci, Chiellini, Acerbi, Di Lorenzo, Emerson, Spinazzola, finalmente all’altezza con un centrocampo solido e tecnico (Jorginho, Verratti, Barella e i Locatelli e Cristante che ci sono anch’oggi), decente all’attacco con Immobile, Insigne, Chiesa, Berardi e Bernardeschi.

E quella Nazionale non ha soltanto vinto l’Europeo, ma ha anche infilato il record assoluto dei risultati positivi, e ha ottenuto piazzamenti da podio in Nations League. E come mai il tracollo successivo? Tralascio il “fallimento” di Mancini, che addebito più al caso e alla sfortuna che non ai demeriti, e parlo della Nazionale di Spalletti-Gattuso. I giocatori selezionati da loro non sono stati peggiori di quelli di Mancini. L’attacco oggi è nettamente più forte, anzi, quasi mai forte come da quando disponiamo di Kean, Retegui, Raspadori, Zaniolo e Esposito (con Chiesa, Zaccagni e Bernardeschi in stand by). Il centrocampo è pressoché lo stesso: mancano Jorginho e Verratti, che peraltro avrebbe potuto esserci anche a queste qualificazioni, ma al posto loro ci sono Tonali e Frattesi (con Locatelli e Barella cresciuti in esperienza e maturità e con Fagioli escluso dalla convocazione) e ci sono Di Marco, Cambiaso e Politano.

E allora non mi pare opportuno questo pianto greco sul calcio italiano per quel che riguarda i giocatori, che tra l’altro continuano a fiorire in modo rassicurante nelle nazionali giovanili (proprio ieri la Under 21 ha vinto 4-0 in Svezia!). L’unico reparto veramente in sofferenza dai tempi della BBC juventina è la difesa.

Parliamo di che cosa hanno fatto alla difesa Spalletti e Gattuso. Spalletti è un creativo, un genio, uno che dichiara (contro Allegri) che il calcio non è semplice, ma che spesso, per dimostrarlo, lo complica lui stesso. Quando è arrivato in Nazionale ha subito messo in campo una difesa a tre con Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori (facendo fuori Acerbi, fidandosi poco di Bongiorno, per nulla di Mancini e senza uno Scalvini convalescente). Risultato: la sua Nazionale prende gol su ogni calcio piazzato che le viene fischiato contro (ovvio, i tre difensori sono tre centrocampisti poco abituati a “sentire” l’uomo!) e a poco serve giocare benino, spingere sulle fasce come non mai prima e avere finalmente dei goleador, perché la Nazionale trova il modo di prendere anche sei reti dalla Norvegia!

Subentra Gattuso e lascia tutto pressoché com’era, correggendo appena la difesa a tre con Mancini al posto di Di Lorenzo (infortunato) e togliendo di mezzo i residui sogni di gioco tecnico (un accenno, poi frustrato, alla convocazione di Chiesa, ma niente Bernardeschi, niente Orsolini, niente Zaniolo, niente Fagioli). Con Zaccagni infortunato, nella rosa di Gattuso non c’era un giocatore che sapesse saltare l’uomo. E allora uno si domanda: ma non c’era una via di mezzo tra lo spregiudicato sognatore di Certaldo e il plumbeo, mortifero operaio del calcio Gattuso? Io, a questo punto, vi faccio una considerazione “estetica”, senza approfondire i connotati “etici” che lascio a voi. Quando l’Italia vinse l’Europeo nel ’21, a gioire e a saltare dalla panchina c’erano Mancini, Vialli e De Rossi. Ieri, a piangere, c’erano Gattuso, Buffon e Bonucci!

E allora vuol dire che le colpe sono tutte dell’allenatore (degli allenatori) e dei vertici del calcio italiano. In fondo, le considerazioni sui giocatori sono vere. Tra l’altro mai abbiamo avuto così tanti italiani che giocano all’estero, valutati a suon di milioni. Incredibilmente, l’offerta più grossa pervenuta a un giocatore italiano sono gli 80 milioni che il Barcellona è disposta a spendere per…Bastoni!

È vero, e state tranquilli che Bastoni giocherà a Barcellona come sa e nel suo ruolo (l’errore fatale commesso ieri è stato quello di un difensore coi piedi da centrocampista e la testa da attaccante, abituato a fare il braccetto di sinistra, che si è ritrovato a destra a contrastare di destro in scivolata l’incursione di un avversario. E lì non doveva esserci lui, ma Gatti, come si è dimostrato nel finale di partita). E tornerà in Nazionale in alternativa a Calafiori, in una difesa a tre, e forse in panchina in una difesa a quattro.

E a proposito: perché, mentre tutta Europa e il mondo intero giocano con la difesa a quattro, in Italia si gioca prevalentemente a tre, Nazionale compresa? La risposta è semplicissima: perché in Italia non ci sono terzini, e nessun tecnico di una squadra di club, neanche Spalletti, osa quello che osano con gli esterni in Europa. Una difesa a quattro sarebbe stata possibile con Di Lorenzo e Spinazzola, come ai tempi di Mancini (o con Udogie, purtroppo fuori da un anno), ma non con Palestra e Di Marco. Date retta a Conte che aveva pensato bene di ripristinare nel Napoli quei due esterni, Di Lorenzo e Spinazzola, anche se attempati, per poi tornare alla difesa a tre quando ne mancava uno! In Italia per ora è impensabile che un Valverde o uno Szoboszlai giochino terzini … E poi noi non abbiamo né un Valverde né uno Szoboszlai, e non abbiamo gli Mbappé e i Salah che comunque assicurano quattro gol quando la squadra ne prende tre!

Su quello che ho detto vorrei si riflettesse anche per la Fiorentina. Si è deciso di giocarsi la salvezza con un modulo “alla Italiano”, spavaldi, tutti nella metà campo avversaria, con due soli difensori veri e con Dodò e Gosens a sovrapporsi agli esterni d’attacco partendo da dietro. Forse convinti anche noi che se se ne prende tre ne segniamo quattro? Me lo auguro, ma temo molto per le prossime due partite con Verona e Lazio, perché neanche noi abbiamo in difesa Chiellini e Acerbi né in panchina Mancini, Vialli e De Rossi.

In foto Gennaro Gattuso