Calcio: la Fiorentina vince se Italiano cambia rotta e mette insieme Beltran e Nzola

Su queste pagine mi sono già pronunciato a proposito del gioco della Fiorentina e del suo allenatore, talvolta in modo pesantemente critico tal’altra nel dubbio se concedere qualcosa agli entusiasmi quasi plebiscitari dei tifosi, soprattutto quando la Fiorentina fa risultato. Approfitto del fatto che la settimana appena trascorsa è stata all’insegna di risultati positivi ma quasi tutti fortunosi (il 2-1 risicato in Conference, il 3-0 inflitto alla derelitta Salernitana, il 2-2 acciuffato all’ultimo a evitare l’eliminazione precoce in Coppa Italia) per decidermi una volta per tutte a non essere “risultatista” e a guardare in faccia le magagne della squadra.

Perché è vero che contro la Salernitana abbiamo dominato, ci siamo esaltati in un gioco fluido e tecnico e abbiamo stravinto, ma è anche vero che abbiamo sprecato molto in attacco e che gli avversari, che si sono presentati al cospetto di Terracciano due sole volte, in tutti e due i casi hanno mancato il gol clamorosamente e non per nostri meriti. Dunque si confermano gli ormai endemici difetti della Viola: per segnare un gol si devono creare dieci occasioni (e poi magari si segna un gollonzo su un rimpallo, su una deviazione o su rigore), mentre per prenderne uno bastano la solita distrazione e la solita difesa mal messa.

In maniera poco elegante, Italiano si è anche permesso di insinuare che se la squadra non segna è colpa degli attaccanti che non sono all’altezza. Ma se fosse il tecnico a non essere all’altezza? Il suo modo di cercare di risolvere il problema del gol è elementare quanto primitivo e sempre inefficace: la sostituzione. Entra Nzola al posto di Beltran o viceversa. In qualche altro caso Italiano affianca uno dei due a Kouamé, che peraltro resta largo sulla sinistra. Ma ora faccio osservare una cosa che forse dà ragione a una predica che io faccio da tempo. Perché non provare un 3-5-2 e avvicinare i due attaccanti Beltran e Nzola a formare quella che una volta si chiamava la lettera “il”?

L’altra sera Italiano lo ha fatto e dallo 0-2 con il quale stava perdendo ignominiosamente dal Parma siamo andati sul 2-2 e poi ai supplementari in meno di mezz’ora. Lo rifarà? Temo di no, perché Italiano è il tipico allenatore integralista, predicatore di un calcio spettacolare (quanto poco utilitaristico) che crede che mettere in campo un difensore in più voglia dire fare catenaccio. In realtà la maggior parte delle squadre italiane di alta classifica adottano il 3-5-2, e lo adottano però adattando quella che si dice sia stata una trovata di Guardiola: il “braccetto”, in genere quello di sinistra e dunque il “terzo”, diventa il regista da dietro e diventa l’uomo in più a centrocampo quando la squadra attacca senza mai sguarnire il centro area.

Il fatto che la difesa a tre non sia necessariamente un segno di rinuncia a giocare e di difensivismo lo dimostrano i due (rari) gol che ha preso la Juventus nelle ultime due partite: quello contro l’Inter con il “terzo” Rugani che si è ritrovato al limite dell’area avversaria lasciando che gli avversari ripartissero in una veloce transizione, e ieri contro il Napoli con Bremer che è andato ad affollare l’area avversaria su un calcio d’angolo senza che qualcuno pensasse che si potesse creare una clamorosa situazione di superiorità numerica a palla persa. Succede anche alla Juve, ma a Italiano succede sistematicamente!

Mi direte che la Juventus, la squadra che più cura il sistema difensivo, non fa testo, perché quelli sono “errori” che in genere non fa e che comunque non la costringono a rinunciare, per esempio, a Alex Sandro a impostare da sinistra, anche se il suo dinamismo non è più quello di una volta, in quanto tutti in difesa si aiutano da vicino. Ma se vi sembra un confronto impari, prendiamo allora il Torino di Juric. Juric aveva esattamente lo stesso problema di Italiano: Zapata e Sanabria che si alternavano nel ruolo di centravanti e nessuno dei due segnava. Nelle ultime due partite Juric ha adottato il 3-5-2 e il Toro ha vinto 3-0 contro l’Atalanta con due reti di Zapata e una, pur su rigore, di Sanabria! Anche nel finale della partita contro il Parma la Fiorentina ha visto segnare Nzola (anche un bel gol) con Beltran che gli portava via un centrale per metterlo nelle condizioni di una comoda conclusione e ha segnato poi con Beltran su rigore.

E fin qui si è detto dei vantaggi del 3-5-2 per l’attacco; ma molto di più si dovrebbe dire sui vantaggi per la difesa, che nella Fiorentina è sempre in inferiorità numerica, sempre sbilanciata…Ripeto che non credo che Italiano si emenderà. Ora, di fronte alle critiche, ha soltanto detto “basta al turn over” (ma qualcuno si accorge che cambiano i giocatori in campo quando Italiano fa le sostituzioni? No, perché non cambia, se non per caso, il gioco!). Non voglio sembrare un menagramo, ma nonostante la nostra rosa ricca e piena di ottimi giocatori, io vedo Bologna, Lazio, Atalanta e anche Torino davanti alla Fiorentina se Italiano non cambia rotta. E addio Europa!