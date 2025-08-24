Brucia il Viper nella notte, danni ingenti e ancora fiamme

Firenze – Un rogo, divampato nella notte, ha prodotto danni ingenti al Teatro Viper, a Firenze, in via Lombardia alle Piagge. Le fiamme hanno divorato la struttura, fino a provocare il crollo del tetto. Il Comune di Firenze, su indicazione di Asl e Arpat, ha invitato i cittadini residenti in zona a tenere chiuse le finestre e a evitare le attività all’aperto, fino al termine delle operazioni di spegnimento, peraltro ancora in corso.

Intanto sui canali social, dal Viper Theatre fanno sapere che “le fiamme sono esterne”, e che è necessario valutare gli ingenti danni per capire se sia possibile partire con la stagione prevista.