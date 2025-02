Boorea scommette sull’innovazione ed entra in Prefina, società Cna

Una nuova alleanza strategica rafforza il tessuto imprenditoriale emiliano: Boorea Società Cooperativa, che opera anche come società finanziaria al servizio delle imprese associate a Legacoop Emilia Ovest, ha acquisito il 10% del capitale sociale di Prefina Srl, società di consulenza del sistema CNA Reggio Emilia specializzata in finanza agevolata e sostenibilità ambientale.

Il team Prefina. La società CNA , nel cui capitale sociale è entrata Boorea, è specializzata nel favorire l’accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti per l’economia green, lo sviluppo sostenibile, la ricerca, la digitalizzazione e gli investimenti produttivi in innovazione tecnologica. Ha una quindicina di dipendenti

Oltre a consolidare il legame tra realtà di spicco del sistema cooperativo e associativo emiliano, l’operazione genera benefici economici significativi per tutti gli attori coinvolti. Prefina potrà contare su nuove risorse per incrementare l’efficacia delle soluzioni proposte alle imprese. Per Boorea, l’investimento rappresenta una scelta strategica che le permette di offrire un ulteriore supporto alle sue associate, contribuendo alla loro crescita attraverso servizi qualificati e ad alto valore aggiunto. Anche il territorio ne trarrà vantaggio attraverso un ecosistema imprenditoriale più solido e competitivo, capace di affrontare le sfide economiche e ambientali.

“La partnership tra Prefina e Boorea è funzionale perché risponde concretamente alle necessità delle imprese associate a Legacoop Emilia Ovest e consolida un circolo virtuoso tra mondo coop e sistema delle PMI del nostro territorio – dichiara Edwin Ferrari, presidente di Legacoop Emilia Ovest e di Boorea Emilia Ovest Soc. Coop – Per Boorea significa anche tornare a investire nello sviluppo, dopo anni nei quali la società è stata impegnata in importanti operazioni di ristoro dei prestatori sociali. Questa nuova partecipazione infatti mira a mettere a disposizione risorse e competenze d’eccellenza, sostenendo la competitività delle aziende e promuovendo uno sviluppo economico locale di grande impatto e innovazione”.

“È il giusto traguardo di una collaborazione avviata da tempo che, oltre a consolidare il rapporto, permetterà a Prefina di crescere e di sfidarsi offrendo competenze di alto livello a un nuovo target d’impresa – gli fa eco Ireneo Del Rio, presidente di Prefina srl – mentre il sistema cooperativo potrà contare su consulenti che hanno maturato un’importante esperienza nel campo della finanza agevolata, della partecipazione a bandi e nella progettazione e finanziamento di interventi per la transizione energetica e la sostenibilità. I benefici sono evidenti per entrambe le parti”.

Grazie all’ingresso di Boorea nel capitale sociale, Prefina potrà avvalersi di nuove risorse per consolidare la propria mission. L’accordo valorizza anche il ruolo di CNA Reggio Emilia e Legacoop Emilia Ovest come promotori dello sviluppo locale, dimostrando la capacità del sistema associativo di evolversi e adattarsi ai cambiamenti del mercato. Questa sinergia promuove inoltre modelli di crescita innovativi e sostenibili, unendo competenze, risorse e valori condivisi per generare benefici durevoli nel tempo.

CHI SONO I PROTAGONISTI DELLA PARTNERSHIP

Boorea Emilia Ovest: una storia di crescita e impegno cooperativo

Fondata nel 1999 da 23 cooperative di Legacoop Emilia Ovest, Boorea Emilia Ovest rappresenta oggi oltre 200 cooperative associate dei territori di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, con un patrimonio consolidato di oltre 15 milioni di euro. Distinguendosi per il forte radicamento territoriale e l’impegno sociale, Boorea destina rilevanti risorse in progetti culturali, solidali e di cooperazione internazionale, finanziati sia con i rendimenti del patrimonio immobiliare e finanziario che con campagne di raccolta fondi. Coniugando valori cooperativi e innovazione, Boorea si conferma un modello di riferimento per numerose realtà del territorio.

Prefina: una risorsa strategica per le PMI

Prefina, società controllata di CNA Reggio Emilia, è partner di riferimento per le imprese del territorio offrendo un ampio ventaglio di servizi di consulenza. Recentemente, è stato completato un importante processo di rebranding che ha portato alla creazione di tre business unit ad alta specializzazione: PreFinance per la finanza agevolata, PrePower per la progettazione tecnica delle energie rinnovabili e PreImpact per la consulenza in ambito di sostenibilità aziendale. Prefina copre ogni fase del ciclo di vita aziendale, supportando start-up, PMI in crescita e aziende consolidate.