Bologna omaggia Giuseppe Chiari nel centenario della nascita

Inizio Giugno 1977, a Bologna alla Galleria Comunale d’arte Moderna si svolge la Settimana Internazionale della performance curata da Renato Barilli, pietra miliare della body art in Italia. Tanti gli artisti internazionali già celebri come Marina Abramovic, Hermann Nitsch, Gina Pane, tra le 49 performance che si susseguono c’è “Gesti sul piano” di Giuseppe Chiari, fiorentino, che già nel 1962 aveva partecipato al Fluxus Festival di Wiesbaden.

Un rapporto storico quello di Chiari con la città di Bologna, proseguito nel 1978 con la partecipazione alla mostra “La metafisica del quotidiano” e con la donazione di alcune opere grafiche per il Gabinetto Stampe del Museo e l’acquisizione di “Art is Easy” già nella collezione permanente, oggi l’ omaggio arriva con una grande mostra nella sala delle Ciminiere del MAMbo dal titolo “Giuseppe Chiari 1926-2026. Partitura per un museo” a cura di Lorenzo Balbi e di Mario Chiari, figlio dell’artista. L’occasione è data dal centenario della nascita di Chiari, avvenuta il 26 settembre 1926 ed offre una lettura critica e organica di una delle figure più poliedriche del secondo Novecento italiano. Questa esposizione, particolarmente attesa, è la prima retrospettiva completa del suo lavoro in un’ istituzione pubblica e propone un’indagine articolata e trasversale che supera la logica dei nuclei omogenei, un progetto espositivo, sostenuto dal PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

La figura di Chiari viene storicamente contestualizzata a partire dagli anni ‘60 e ‘70 e riletta alla luce delle sue relazioni con il movimento Fluxus e con altre esperienze avanguardistiche coeve, il suo posizionamento all’interno di tali contesti si definisce, tuttavia, per una sostanziale autonomia: una partecipazione non pienamente assimilabile che si traduce in un attraversamento critico delle correnti. L’asse portante della mostra indaga il passaggio cruciale dalla musica alle arti visive. Attraverso un percorso che parte dalle partiture degli anni Cinquanta si assiste a una ridefinizione del linguaggio musicale in “chiave espansa”, orientata verso pratiche sonore e performative. In questo processo, lo strumento musicale viene de-funzionalizzato e ri-semantizzato o suonato in maniera non prescrittiva attraverso l’uso di elementi come l’acqua, i sassi e la luce. Ad accogliere il pubblico in mostra è l’opera La musica è facile, realizzata nel 1972, presentata alla Galleria Martano di Torino nel 1976 e acquisita dal MAMbo grazie al PAC – Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura: un intervento testuale che amplifica e rilancia la riflessione di Chiari sulla natura accessibile, processuale e de-gerarchizzata dell’esperienza musicale.

Al centro della Sala delle Ciminiere, il fulcro dell’esposizione è caratterizzato da dodici pianoforti preparati, l’allestimento a cura dello studio Parasite 2.0, configura lo spazio come un ambiente immersivo in cui i pianoforti si offrono come presenze scultoree. Il percorso prosegue con una sezione dedicata alla notazione musicale che, inizialmente composta dall’artista su pentagramma, riflette poi le sperimentazioni di Chiari sulle modalità non canoniche di suonare gli strumenti. I metodi per suonare sono scritti in forma di testi, diagrammi e disegni che testimoniano la ricerca sensoriale ed esplorativa del suono con la materia grezza dello strumento musicale e di oggetti non canonici, come l’acqua, la luce, i capelli, le sedie e gli ambienti architettonici. Un altro nucleo è costituito dai celebri spartiti cancellati: opere in cui il codice musicale, sottoposto a pratiche di sottrazione e negazione, mette radicalmente in crisi lo statuto e la funzione della notazione tradizionale. Nella galleria interna, la mostra esplora un ulteriore sviluppo della ricerca di Chiari che, a partire dagli anni Settanta, pone al centro la parola nella sua piena autonomia concettuale, svincolata dalla funzione istruttiva. Tra le opere presentate figurano statement emblematici, tra cui il celebre Art is Easy (1984) e 120 pagine, un’installazione, presentata alla Galleria Schema di Firenze, composta da decine di fotocopie di pagine tratte in parte da un quaderno dell’artista su cui si stagliano parole e frasi dattiloscritti, la cui successione si presenta come un flusso disomogeneo di annotazioni che spaziano tra suggestioni visive, gestuali e sonore, in un gioco di rimandi che ripercorre idealmente le partiture, gli statement e altri lavori dell’artista.

Questo nucleo stabilisce inoltre un dialogo ideale con altre esperienze espositive del museo, tra cui si ricorda la recente mostra John Giorno: The Performative Word, che hanno evidenziato la continuità e le convergenze tra la poesia performativa e la sperimentazione concettuale.

Il percorso espositivo comprende una vasta selezione di interventi video, curata dalla docente di Analisi del film e Pratiche audiovisive nella Media Art presso l’Università di Udine (DIUM), Cosetta Saba. In comunicazione costante con le opere fisiche, questi contributi mostrano la riflessione dell’artista nel carattere processuale e performativo e in dialogo con le potenzialità espressive del dispositivo videografico. La rassegna audiovisiva permette di approfondire la dimensione temporale e relazionale del lavoro di Chiari, offrendo una prospettiva esaustiva sulla sua sperimentazione mediale e sulla centralità del gesto.

Un’intera sala dello spazio espositivo è dedicata a una sezione biografica, curata da Stefano Cavaliero, con l’elaborazione grafica di D+ studio, pensata per contestualizzare la figura di Giuseppe Chiari nel panorama del secondo Novecento. Attraverso riproduzioni di documenti, fotografie, materiali d’archivio, provenienti dall’Archivio Giuseppe e Victoria Chiari di Mario Chiari, e una dettagliata timeline, viene ricostruita la carriera dell’artista, restituendo il valore storico e documentario della sua opera. Ad accompagnare la mostra, un progetto editoriale (Edizioni MAMbo), progettato da D+ studio, dedicato all’artista. Il libro bilingue italiano e inglese contiene foto di allestimento, saggi e schede di approfondimento a firma di Lorenzo Balbi, Gabriele Bonomo, Carlotta Castellani, Stefano Cavaliero, Livia De Pinto, Marco Giovenale, Anna Cestelli Guidi, Claudio Musso, Parasite 2.0, Francesca Pola ed Elena Colzi, Cosetta Saba, Desdemona Ventroni e Uliana Zanetti. Nell’ambito della mostra, MAMbo, in collaborazione con AngelicA | Centro di Ricerca Musicale e con Fondazione Bonotto, presenta un ciclo di tre concerti con la musica di Giuseppe Chiari. Il primo si è svolto in occasione dell’opening della mostra, giovedì 28 maggio 2026 in cui il pianista Reinier van Houdt ha eseguito Intervalli (1950 – 1956) di Giuseppe Chiari, il secondo e il terzo sono in programma sabato 26 settembre 2026, alle ore 17.00 con Agnese Toniutti e alle ore 19.00 con Chiara Saccone & Deborah Walker (programma in via di definizione).L’esposizione che sarà aperta al pubblico fino al 27 settembre fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Biografia Giuseppe Chiari

Compositore e artista concettuale tra i più rilevanti del secondo Novecento, Giuseppe Chiari nasce a Firenze il 26 settembre 1926. Parallelamente agli studi universitari in matematica e ingegneria, si dedica precocemente alla musica studiando pianoforte e composizione, sviluppando per circa dieci anni una ricerca autonoma tra composizione e calcolo, di cui restano soprattutto gli Intervalli, resi noti solo più tardi.

Attratto dalle rivoluzioni linguistiche di John Cage, inizia a interessarsi alle ricerche sperimentali di musica visiva promuovendo nel 1961 a Firenze, insieme al compositore Pietro Grossi, l’associazione Vita Musicale Contemporanea, con l’obiettivo di ricreare nuove sperimentazioni musicali e dedicarsi, attraverso conferenze, convegni e concerti, alla diffusione della nuova musica. Fondamentali per il suo sviluppo artistico furono, nei primi anni Sessanta, l’incontro con il compositore e artista Sylvano Bussotti, che lo accompagna nell’ideazione della mostra itinerante Musica e Segno, il confronto con la poesia concreta del Gruppo 70 e i contatti con gli esponenti del movimento internazionale Fluxus, fin dall’esecuzione del suo Gesti sul Piano al Fluxus internationale Festspiele neuester Musik di Wiesbaden in Germania da parte del pianista e compositore statunitense Frederic Rzewski.

Oltre alla presenza in rassegne di prestigio mondiale – dall’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia (1972, 1976, 1978) fino alla Biennale di Sydney (1990) – Chiari ha sviluppato un complesso percorso attraverso numerosi concerti e performance in Europa e negli Stati Uniti.

Sostenitore dell’interazione tra musica, linguaggio, gesto e immagine, ha elaborato azioni di matrice neodadaista e concettuale in cui brevi brani confluiscono, senza ordine prestabilito, in pièces tese a esaltare la libertà espressiva e l’indeterminazione del fare artistico.

La sua “musica d’azione” integra strumenti tradizionali a elementi sonori casuali o aleatori (acqua, foglie secche, sassi), trovando nell’improvvisazione l’essenza della propria ricerca, come documentato in lavori quali Gesti sul piano (1962), La strada (1965) e Suonare la città (1969).

Con una particolarmente intensa esecuzione di Gesti sul piano, Chiari partecipa alla Prima Settimana Internazionale della Performance (1977) alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna (oggi MAMbo) dove torna nel 1978 esponendo una versione fotografica dell’opera nella sezione Fluxus come Fluxus della mostra Metafisica del quotidiano (1978) curata da Franco Solmi. Negli stessi anni prende parte all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia.

Il dialogo con il linguaggio della fotografia e del video si rende visibile grazie alla collaborazione, tra gli altri, con Gianni Melotti e alle opere Happening sulla TV (Studio 970/2, 1972), Il suono (Art/Tapes/22, 1974) e L’acqua, parte di un più vasto nucleo di videotape (Archivio Storico delle Arti Contemporanee, Ca’ Corner della Regina, 1977).

Dalle prime partiture visive, in cui il segno grafico si impone come immagine autonoma, Chiari è giunto a sperimentare collages e soluzioni pittorico-gestuali su pentagrammi, spartiti e fotografie, pratiche che negli anni Ottanta e Novanta raggiungono la piena maturità.

La sua eredità critica, celebrata nel 2017 dalla rassegna diffusa PentaChiari a cura di Bruno Corà, è affidata a una vasta produzione di pubblicazioni, tra cui si ricordano Musica senza contrappunto (1969), Musica madre (1973), Il metodo per suonare (1976), Aesthetik (1984) e Musica et cetera (1994). Si è spento a Firenze il 9 maggio del 2007.

Didascalia immagine

Giuseppe Chiari

La musica è facile, 1972

Inchiostro su carta, 15 fogli

70 x 50 cm ciascuno

Opera acquisita dal MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna con il sostegno del PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura