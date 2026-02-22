Board of Peace: un osservatore infelice nel comitato d’affari

“L’Italia vorrebbe disperatamente entrare”, disse il presidente Donald Trump a Davos presentando il suo ‘Board of Peace for Gaza’. E l’Italia c’è, ha trovato il modo di non mancare all’appello, indossando la casacca di ‘Paese osservatore’. E’ il massimo che si può concedere all’amico Donald perché la nostra Costituzione, all’art.11, pone condizioni insuperabili per la partecipazione ad organismi internazionali, consentite solo “in condizioni di parità con gli altri Stati”. E non c’è traccia di queste condizioni nel ‘Board’ di Trump, di Trump nel senso che è proprio suo, lui ne è capo indiscusso a vita, lui decide chi deve esserci, lui ha deciso che chi vuole restarci deve pagare un miliardo di dollari, lui può cacciare chi non gli piace, lui ha diritto di veto su quanto si decide, lui può essere sostituito solo in seguito a dimissioni volontarie, come dice lo Statuto. Quindi un incarico a vita, ben oltre la presidenza degli Stati Uniti.

Il Board ‘c’est moi’ sembra il monito di Trump, autoproclamatosi nuovo ‘Re Sole’ della geopolitica internazionale. Potenza trasfusa anche nel logo della sua creatura, che ricorda non a caso quello dell’Onu, ma la mappa del mondo incorniciata dall’alloro dorato, nello stemma trumpiano include solo l’America. E’ stato anche cambiato il nome allo storico palazzo di Washington, lo United States Institute of Peace è diventato il ‘Donald J. Trump Institute of Peace’. E’ qui che si è tenuta la ‘prima’ del Board of Peace for Gaza, un debutto scoppiettante, a cominciare dall’ingresso del presidente sulle note di ‘Gloria’, nella versione americana. “Piace a tutti questa musica? È buona musica”, ha detto Trump ignorando forse che ‘Gloria’ nella canzone di Umberto Tozzi è il nome di una donna e non un inno celebrativo.

Erano presenti i delegati di quasi 50 Paesi, di cui 27 hanno aderito formalmente al Board come membri, tra cui Israele, Qatar, Turchia, Marocco, Egitto e Argentina, Cambogia, Vietnam, Indonesia, Paraguay, Pakistan, Ungheria. Gli altri hanno partecipato come ‘osservatori’. L’Unione europea, che sta prendendo sempre più le distanze dall’alleato storico, non ha voluto essere presente se non in modo defilato, mandando come ‘osservatrice’ la croata Dubravka Suica, commissaria al Mediterraneo. Quasi tutti gli Stati Ue e anche la Gran Bretagna non solo si sono sottratti, ma hanno fortemente criticato il Board. L’Italia no. Ha voluto esserci almeno come ‘osservatore’, affiancandosi a Grecia, Romania, Cipro e altri paesi europei che però non hanno inviato una figura di peso come ha fatto il governo Meloni. E’ toccato infatti al ministro degli Esteri Antonio Tajani di presenziare al Board. Giorgia Meloni alla fine ha ritenuto più opportuno non metterci la faccia. Per il mite Tajani deve essere stata una sorta di odissea, lui non sembrava per niente convinto di questa creatura trumpiana , come quasi tutti i suoi amici popolari europei e molti amici di Forza Italia, fra cui Marina Berlusconi.

Il giorno prima di volare a Washington il ministro ha dovuto fare un faticoso passaggio in Parlamento per illustrare la scelta italiana di esserci, seppur solo ‘osservando’, e ha incassato uno scontato ok dalla maggioranza. Ma ha dovuto fronteggiare una opposizione compatta come non mai e molto agguerrita, come Nicola Fratoianni, che gli chiedeva se gli italiani in quel consesso fanno la parte dei “guardoni o degli imbucati”. E questa è la segretaria del Pd Elly Schlein: “Bisognava dire no e tenere la schiena dritta, come hanno fatto gli altri. Meloni voleva fare la pontiera con gli Usa ma si è rivelata spettatrice”. Tajani incassa e replica accampando argomenti di interesse nazionale: “L’assenza dell’Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe politicamente incomprensibile”. Poi risponde con orgoglio patrio alle accuse più brucianti: “Noi non scodinzolavamo dietro alla Merkel e non scodinzoliamo dietro a Blair”. L’ex premier inglese laburista Tony Blair è stato fra i primi chiamati da Trump nel Comitato esecutivo del Board of Peace. Il presidente americano ha voluto, accanto ai leader degli Stati amici, personaggi che avranno un ruolo fondamentale nella fase della ricostruzione di Gaza, intesa soprattutto come grande opportunità per fare business. Lo stesso Blair ha sottolineato l’enorme potenziale immobiliare e affaristico di quel territorio: “Venticinque miglia di costa mediterranea, la vicinanza a grandi mercati regionali e globali, e una popolazione giovane e dinamica con un’età media di 19 anni”. Non a caso, nello stesso Comitato esecutivo, fra gli altri, accanto a Blair siedono anche il genero di Trump, Jared Kushner, che ha mostrato il video sul futuro della Striscia, la ‘New Gaza’, una sorta di Miami del Medio Oriente, e c’è l’amico Steve Witkoff, ex imprenditore immobiliare, ora inviato speciale del presidente per gli ‘affari’ internazionali.

In questo contesto arriva a Washington il ministro degli Esteri italiano, un impacciato Tajani, mandato ad ‘osservare’. Lui osserva e chissà che pensa quando trova alla sua postazione il cappellino rosso Maga offerto come gadget a molti leader presenti. Lo tiene un po’ nascosto, invece qualche spudorato come il presidente della Fifa Gianni Infantino, anch’egli fra i primi imbarcati nel Board, non esita a indossarlo mentre, con il presidente argentino Javier Milei e l’ungherese Viktor Orban, si agitano ridendo e cantando ‘Burning Love’ di Elvis Presley. Infantino ha promesso che la Fifa darà 75 milioni per i campi da calcio di Gaza, perché “non dobbiamo ricostruire solo case, ma anche emozioni”.

Tajani ‘osserva’. E chissà che pensa ascoltando il presidente Trump che fa gli onori di casa: “È un grande giorno. Il Board of Peace per Gaza è il Consiglio più importante di sempre in termini di potere e prestigio”. Poi inizia lo show, con la presentazione del suo ‘cast’, i leader mondiali già ammessi. Sono tutti ‘straordinari, ricchi, bravi e belli’, come il presidente del Paraguay Santiago Pena: “Questo non vuol dire che mi devi piacere- gli dice Trump- a me non piacciono gli uomini giovani e belli, mi piacciono le donne”. Ai ‘bravissimi’ Orban e Milei promette il massimo sostegno americano per le imminenti elezioni che devono sostenere. Poi torna sul Premio Nobel: “La Norvegia ha annunciato di ospitare un evento del Board of Peace. Speravo annunciassero che mi davano il Nobel, ma non mi interessa del premio, comunque, voglio solo salvare delle vite”. La Norvegia poi smentisce e conferma che non farà parte del Board.

Finite le gag, il presidente Trump si fa più serio e annuncia un impegno complessivo di 17 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza. Azerbaigian, Bahrain, Kazakistan, Kuwait, Marocco, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan hanno promesso complessivamente oltre 7 miliardi di dollari. Mentre gli Stati Uniti contribuiranno con 10 miliardi. Sono niente rispetto ai 50 che, secondo le stime della Banca mondiale e dell’Ue servirebbero a ricostruire la Striscia, dove l’80% degli edifici è stato distrutto o danneggiato e oltre due milioni di palestinesi vivono nelle tende. E c’è da far reggere il cessate il fuoco, sempre più debole: sarebbero centinaia le violazioni da parte delle forze israeliane secondo il ministero della Salute di Gaza, che stima 603 morti dalla tregua di ottobre scorso. Su queste macerie dovrebbero sorgere i grattacieli, i resort, i parchi gioco della New Gaza. Il mega ‘comitato di affari e di speculatori’, come molti definiscono il Board trumpiano, ha imbarcato già una cinquantina di Stati, a vario titolo. Mancano i palestinesi però. E’ prevista solo una squadra di tecnocrati guidati da Ali Sha’at, ex ministro dell’Autorità a Ramallah, incaricato di gestire la fase di transizione, sotto la supervisione degli americani ovviamente.

Non era partita così quando, il 17 novembre scorso, una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ ONU autorizzava Il Board of Peace, con un mandato limitato al 2027. Doveva agire come amministrazione transitoria, coordinando fondi e ricostruzione di Gaza finché l’Autorità Palestinese non fosse stata adeguatamente riformata. Russia e Cina si erano astenute e, pur essendo state invitate a partecipare, hanno fiutato l’inganno e fino ad ora non hanno accettato. Ma il Board che fu avallato dall’Onu è diventato ben altra cosa, Trump praticamente si è fatto il suo Palazzo di vetro, come ormai sembra acclarato, superando il mandato del Consiglio di Sicurezza e andando ben oltre la ricostruzione di Gaza. Tanto che il segretario generale Guterres ha voluto precisare: “La responsabilità per la pace e la sicurezza internazionale ricade sull’Onu. Nessun altro organismo o iniziativa può sostituirlo”. E lo stesso Vaticano, invitato a sua volta da Trump nel suo Board, ha preso tempo per “approfondire”, poi ha concluso che no, non ci sarà e, per bocca del cardinale di Stato, Pietro Parolin, ha declinato l’invito. Non va bene per la Santa Sede “la particolare natura del Board of Peace” perché a livello internazionale deve esserci solo l’Onu a gestire le situazioni di crisi. Il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa è stato più esplicito, definendo l’iniziativa americana “un’operazione coloniale”. Ed è in linea con le parole pronunciate dallo stesso Papa Leone XIV il 9 gennaio scorso davanti agli ambasciatori: “Preoccupa la debolezza del multilateralismo. A una diplomazia che promuove il dialogo si va sostituendo una diplomazia della forza, di singoli o di gruppi di alleati”.

Trump respinge le accuse di volersi costruire la sua Onu privata e alternativa, ma alla fine si pone addirittura al di sopra, come giudice: “Rafforzeremo le Nazioni Unite. Faremo in modo che funzionino bene, vigileremo. Ci assicureremo che le loro strutture siano efficienti. Hanno bisogno di aiuto. Li aiuteremo economicamente”. Gaza sembra quindi solo un primo esperimento su cui Trump può misurare la sua potenza. Infatti alla prima riunione del Board parla soprattutto di se stesso e delle sue magnifiche prodezze in patria e fuori. Paradossalmente parla anche di guerra, tornando a minacciare l’Iran: “Serve un accordo significativo o succederanno cose brutte”.

Passano solo due giorni e il presidente americano deve affrontare un’altra guerra, stavolta interna, la più dura per lui dal suo insediamento alla Casa Bianca: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato l’imposizione di dazi, una delle armi negoziali più potenti con cui Donald Trump ha impostato politiche economiche e commerciali, politiche interne ed estere, ricatti e strategie di comunicazione. E la beffa è che fra i sei giudici che gli hanno votato contro, ci sono anche due nominati dallo stesso Trump. La reazione è durissima, toni ben diversi, stavolta niente show: “Traditori, mi vergogno di certi membri della Corte, per il fatto che non abbiano avuto il coraggio di fare ciò che è giusto per il nostro Paese”. Li ha anche accusati di aver preso la decisione sotto l’influenza di governi stranieri e ha detto che non si arrende, non cambierà niente, anzi ha rilanciato annunciando il 10% di tariffe in più per tutti.

Un terremoto insomma, il presidente furioso come non si era mai visto, le fanfare e i cappellini Maga del Board of Peace sembrano già lontanissime.